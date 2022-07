Nous élargissons constamment la liste des modules pour donner à vos applications de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ceux qui sont apparus sur la plateforme au cours du dernier mois.

Intégration avec les services cartographiques populaires

Ajoutez des cartes personnalisées à vos applications mobiles et Web.

Module de carte universelle

Le module permet de changer automatiquement le service de cartographie par défaut en fonction de la plateforme : Google Maps pour les applications web et Android, Apple Maps pour les applications IOS.

Modules Google Maps et MapBox Map

Ajoutez des paramètres d'API pour l'intégration avec les services de carte correspondants.

Intégration avec les services de liste de diffusion

Nous élargissons la liste des outils marketing pour rendre votre entreprise encore plus efficace. Les modules Mail Chimp et GetResponse ajouteront des paramètres d'API pour vous permettre d'envoyer des messages électroniques via ces services populaires.

Intégration avec l'API Zoom

Vous pouvez désormais organiser des visioconférences et des webinaires directement dans votre application.

ICalendrier

Il sera plus facile de planifier des événements - votre application peut créer des événements au format ICalendar et les partager avec d'autres utilisateurs.

Filtre IP

Vous pouvez désormais autoriser et refuser l'accès aux points de terminaison à partir d'adresses IP spécifiées. Pour plus d'informations sur le module IP Filter et ses paramètres, nous vous en avons parlé dans cet article .

Forfaits les plus proches

Actuellement, il y a 10 nouveaux modules, que nous prévoyons d'ajouter bientôt à la plate-forme.

Paramètres d'API pour les services Google :

API Gmail

Google AdMob

Feuilles Google

Google Traduction

Compatibilité plateforme de communication interphone :

API d'interphone

Interphone Messager

Modèles de données pour les pays et les villes .

Module de validation des données utilisateur Validateurs .

Widget de lecteur vidéo Youtube Player .

Scanner de code-barres .

Envie de poser des questions ou de suggérer des idées de modules que nous n'avons pas encore ? Écrivez au

chat communautaire de télégrammes pour se connecter avec les développeurs et autres codeurs AppMaster.io .