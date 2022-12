Stiamo costantemente ampliando l'elenco dei moduli per dare alle vostre applicazioni nuove possibilità. Oggi vi parleremo di quelli che sono apparsi sulla piattaforma nell'ultimo mese.

Integrazione con i servizi di mappe più diffusi

Aggiungete mappe personalizzate alle vostre applicazioni mobili e web.

Modulo mappa universale

Il modulo consente di cambiare automaticamente il servizio di mappe predefinito a seconda della piattaforma: Google Maps per applicazioni web e Android, Apple Maps per applicazioni IOS.

Moduli Google Maps e MapBox Map

Aggiungere impostazioni API per l'integrazione con i servizi di mappe corrispondenti.

Integrazione con i servizi di mailing list

Stiamo ampliando l'elenco degli strumenti di marketing per rendere la vostra attività ancora più efficace. I moduli Mail Chimp e GetResponse aggiungeranno impostazioni API per consentire l'invio di messaggi e-mail attraverso questi servizi popolari.

Integrazione con Zoom API

Ora potete condurre videoconferenze e webinar direttamente nella vostra applicazione.

Calendario

Sarà più facile programmare eventi: la vostra applicazione potrà creare eventi in formato ICalendar e condividerli con altri utenti.

Filtro IP

Ora è possibile consentire e negare l'accesso agli endpoint da indirizzi IP specifici. Per maggiori informazioni sul modulo Filtro IP e sulle sue impostazioni, abbiamo raccontato in questo articolo.

Piani più vicini

Attualmente sono disponibili 10 nuovi moduli, che abbiamo in programma di aggiungere presto alla piattaforma.

Impostazioni API per i servizi Google:

API Gmail

Google AdMob

Fogli di Google

Google Translate

Compatibilità con la piattaforma di comunicazione Intercom:

API Intercom

Messaggero Intercom

Modelli di dati per Paesi e Città.

Modulo di convalida dei dati utente Validatori.

Widget dellettore videoYoutube Player.

Scanner di codici a barre.

Volete fare domande o suggerire idee per moduli che non abbiamo ancora? Scrivete nella chat della community di Telegram per entrare in contatto con gli sviluppatori e gli altri coder di AppMaster.io no.