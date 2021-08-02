Мы постоянно пополняем список модулей — чтобы дать вашим приложениям новые возможности. Сегодня расскажем о тех, которые появились на платформе за последний месяц.

Интеграция с популярными сервисами карт

Добавляйте пользовательские карты в ваши мобильные и веб-приложения.

Модуль Universal Map

Модуль позволяет автоматически изменять сервис карт по умолчанию в зависимости от платформы: Google Карты для веб- и Android приложений, Карты Apple — для IOS приложений.

Модули Google Maps и MapBox Map

Добавляют настройки API интеграции с соответствующими сервисами карт.

Интеграция с сервисами почтовых рассылок

Расширяем список маркетинговых инструментов, чтобы ваш бизнес был еще эффективнее. Модули Mail Chimp и GetResponse добавят настройки API, позволяющие отправлять e-mail сообщения через эти популярные сервисы.

Интеграция с Zoom API

Теперь вы сможете проводить видеоконференции и вебинары прямо в вашем приложении.

ICalendar

Планировать события станет проще — ваше приложение сможет создавать события в формате ICalendar и обмениваться ими с другими пользователями.

IP Filter

Теперь вы сможете можете разрешать и запрещать доступ к эндпоинтам с заданных IP-адресов. Подробнее о модуле IP Filter и его настройках мы рассказали в этой статье.

Ближайшие планы

Сейчас в работе находятся 10 новых модулей, которые мы планируем добавить на платформу в ближайшее время.

Настройки API для сервисов Google:

Gmail API

Google AdMob

Google Sheets

Google Translate

Совместимость с коммуникационной платформой Intercom:

Intercom API

Intercom Messenger

Модели данных для стран и городов Countries and Cities.

Модуль проверки пользовательских данных Validators.

Виджет видеоплеера Youtube Player.

Сканнер штрих-кодов Barcode Scanner.

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