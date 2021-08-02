Мы постоянно пополняем список модулей — чтобы дать вашим приложениям новые возможности. Сегодня расскажем о тех, которые появились на платформе за последний месяц.
Интеграция с популярными сервисами карт
Добавляйте пользовательские карты в ваши мобильные и веб-приложения.
Модуль Universal Map
Модуль позволяет автоматически изменять сервис карт по умолчанию в зависимости от платформы: Google Карты для веб- и Android приложений, Карты Apple — для IOS приложений.
Модули Google Maps и MapBox Map
Добавляют настройки API интеграции с соответствующими сервисами карт.
Интеграция с сервисами почтовых рассылок
Расширяем список маркетинговых инструментов, чтобы ваш бизнес был еще эффективнее. Модули Mail Chimp и GetResponse добавят настройки API, позволяющие отправлять e-mail сообщения через эти популярные сервисы.
Интеграция с Zoom API
Теперь вы сможете проводить видеоконференции и вебинары прямо в вашем приложении.
ICalendar
Планировать события станет проще — ваше приложение сможет создавать события в формате ICalendar и обмениваться ими с другими пользователями.
IP Filter
Теперь вы сможете можете разрешать и запрещать доступ к эндпоинтам с заданных IP-адресов. Подробнее о модуле IP Filter и его настройках мы рассказали в этой статье.
Ближайшие планы
Сейчас в работе находятся 10 новых модулей, которые мы планируем добавить на платформу в ближайшее время.
Настройки API для сервисов Google:
- Gmail API
- Google AdMob
- Google Sheets
- Google Translate
Совместимость с коммуникационной платформой Intercom:
- Intercom API
- Intercom Messenger
Модели данных для стран и городов Countries and Cities.
Модуль проверки пользовательских данных Validators.
Виджет видеоплеера Youtube Player.
Сканнер штрих-кодов Barcode Scanner.
Хотите задать вопросы или предложить идеи модулей, которых у нас еще нет? Пишите в
телеграм-чат нашего комьюнити, чтобы пообщаться с разработчиками и другими ноукодерами AppMaster.io.