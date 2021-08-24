我们不断扩展模块列表，为您的应用程序提供新的可能性。今天，我们将告诉您上个月出现在平台上的那些。

与流行的地图服务集成

将自定义地图添加到您的移动和 Web 应用程序。

通用地图模块

该模块允许您根据平台自动更改默认地图服务：用于 Web 和 Android 应用程序的 Google 地图，用于 IOS 应用程序的 Apple 地图。

谷歌地图和 MapBox 地图模块

添加用于与相应地图服务集成的 API 设置。

与邮件列表服务集成

我们正在扩展营销工具列表，以使您的业务更加有效。 Mail Chimp和GetResponse模块将添加API 设置以允许您通过这些流行的服务发送电子邮件消息。

与 Zoom API 集成

现在，您可以直接在您的应用程序中进行视频会议和网络研讨会。

日历

安排事件会更容易 - 您的应用程序可以创建 ICalendar 格式的事件并与其他用户共享。

IP过滤器

现在您可以允许和拒绝从指定 IP 地址访问端点。有关 IP 过滤器模块及其设置的更多信息，我们已在本文中介绍。

最近的计划

目前，有 10 个新模块，我们计划很快将其添加到平台中。

Google 服务的 API 设置：

Gmail API

谷歌广告

谷歌表格

谷歌翻译

对讲通讯平台兼容性：

对讲接口

对讲信使

国家和城市的数据模型。

用户数据验证模块Validators 。

Youtube 播放器视频播放器小部件。

条码扫描器。

想提出问题或提出我们还没有的模块想法吗？写信给

电报社区聊天以与开发人员和其他AppMaster.io无编码人员联系。