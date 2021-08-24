نحن نعمل باستمرار على توسيع قائمة الوحدات النمطية لمنح تطبيقاتك إمكانيات جديدة. اليوم سوف نخبرك عن تلك التي ظهرت على المنصة خلال الشهر الماضي.

التكامل مع خدمات الخرائط الشعبية

أضف خرائط مخصصة إلى تطبيقات الجوال والويب.

وحدة الخريطة العالمية

تتيح لك الوحدة تغيير خدمة الخرائط الافتراضية تلقائيًا اعتمادًا على النظام الأساسي: خرائط Google للويب وتطبيقات Android ، وخرائط Apple لتطبيقات IOS.

وحدات خرائط Google وخريطة MapBox

أضف إعدادات API للتكامل مع خدمات الخرائط المقابلة.

التكامل مع خدمات القوائم البريدية

نحن بصدد توسيع قائمة أدوات التسويق لجعل عملك أكثر فعالية. ستضيف وحدتا Mail Chimp و GetResponse إعدادات API للسماح لك بإرسال رسائل بريد إلكتروني من خلال هذه الخدمات الشائعة.

التكامل مع Zoom API

يمكنك الآن إجراء مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت مباشرة في تطبيقك.

ICalendar

سيكون من الأسهل جدولة الأحداث - يمكن لتطبيقك إنشاء أحداث بتنسيق ICalendar ومشاركتها مع مستخدمين آخرين.

مرشح IP

الآن يمكنك السماح ورفض الوصول إلى نقاط النهاية من عناوين IP المحددة. لمزيد من المعلومات حول وحدة تصفية IP وإعداداتها ، قلنا في هذه المقالة .

أقرب الخطط

حاليًا ، هناك 10 وحدات نمطية جديدة ، نخطط لإضافتها إلى النظام الأساسي قريبًا.

إعدادات API لخدمات Google:

واجهة برمجة تطبيقات Gmail

جوجل AdMob

أوراق جوجل

جوجل المترجم

توافق منصة الاتصال الداخلي:

واجهة برمجة تطبيقات الاتصال الداخلي

انتركم رسول

نماذج البيانات للبلدان والمدن .

وحدة التحقق من صحة بيانات المستخدم.

أداة مشغل فيديو Youtube Player .

ماسح الباركود .

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