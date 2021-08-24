Uygulamalarınıza yeni olanaklar sağlamak için modüllerin listesini sürekli genişletiyoruz. Bugün sizlere geçtiğimiz ay platformda ortaya çıkanlardan bahsedeceğiz.

Popüler harita hizmetleriyle entegrasyon

Mobil ve web uygulamalarınıza özel haritalar ekleyin.

Evrensel Harita Modülü

Modül, platforma bağlı olarak varsayılan harita hizmetini otomatik olarak değiştirmenize olanak tanır: Web ve Android uygulamaları için Google Haritalar, IOS uygulamaları için Apple Haritalar.

Google Haritalar ve MapBox Harita modülleri

İlgili harita hizmetleriyle entegrasyon için API ayarları ekleyin.

Posta listesi hizmetleriyle entegrasyon

İşletmenizi daha da etkili hale getirmek için pazarlama araçlarının listesini genişletiyoruz. Mail Chimp ve GetResponse modülleri, bu popüler hizmetler aracılığıyla e-posta mesajları göndermenize izin vermek için API ayarları ekleyecektir.

Zoom API ile Entegrasyon

Artık doğrudan uygulamanızda video konferans ve web seminerleri gerçekleştirebilirsiniz.

Takvim

Etkinlikleri planlamak daha kolay olacaktır - uygulamanız ICalendar biçiminde etkinlikler oluşturabilir ve bunları diğer kullanıcılarla paylaşabilir.

IP Filtresi

Artık, belirtilen IP adreslerinden uç noktalara erişime izin verebilir ve bunları reddedebilirsiniz. IP Filtre modülü ve ayarları hakkında daha fazla bilgi için bu yazımızda anlattık.

En yakın planlar

Şu anda platforma yakında eklemeyi planladığımız 10 yeni modül var.

Google hizmetleri için API ayarları:

Gmail API'sı

Google AdMob'u

Google E-Tablolar

Google Çeviri

İnterkom iletişim platformu uyumluluğu:

interkom API'si

İnterkom Messenger

Ülkeler ve Şehirler İçin Veri Modelleri .

Kullanıcı verileri doğrulama modülü Doğrulayıcılar .

Youtube Player video oynatıcı widget'ı.

Barkod Tarayıcı .

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