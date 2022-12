Wij breiden de lijst van modules voortdurend uit om uw toepassingen nieuwe mogelijkheden te geven. Vandaag vertellen we u over de modules die de afgelopen maand op het platform zijn verschenen.

Integratie met populaire kaartdiensten

Voeg aangepaste kaarten toe aan uw mobiele en webapplicaties.

Universele Kaartmodule

Met deze module kunt u automatisch de standaard kaartendienst wijzigen, afhankelijk van het platform: Google Maps voor web- en Android-toepassingen, Apple Maps voor IOS-toepassingen.

Google Maps en MapBox Kaartmodules

API-instellingen toevoegen voor integratie met overeenkomstige kaartdiensten.

Integratie met mailinglijstdiensten

We breiden de lijst met marketingtools uit om uw bedrijf nog effectiever te maken. De modules Mail Chimp en GetResponse voegen API-instellingen toe waarmee u e-mailberichten kunt versturen via deze populaire diensten.

Integratie met Zoom API

Nu kunt u videoconferenties en webinars rechtstreeks in uw toepassing houden.

ICalendar

Het wordt eenvoudiger om evenementen te plannen - uw applicatie kan evenementen in ICalendar formaat aanmaken en delen met andere gebruikers.

IP-filter

Nu kunt u toegang tot eindpunten van bepaalde IP-adressen toestaan en weigeren. Voor meer informatie over de IP Filter module en zijn instellingen, hebben we verteld in dit artikel.

Dichtstbijzijnde plannen

Momenteel zijn er 10 nieuwe modules, die we binnenkort aan het platform willen toevoegen.

API instellingen voor Google diensten:

Gmail API

Google AdMob

Google Sheets

Google Vertalen

Intercom communicatieplatform compatibiliteit:

Intercom API

Intercom Messenger

Gegevensmodellen voor landen en steden.

Validatiemodule voor gebruikersgegevens.

Youtube Player video speler widget.

Barcode Scanner.

Wilt u vragen stellen of module-ideeën voorstellen die we nog niet hebben? Schrijf naar de telegram community chat om in contact te komen met ontwikkelaars en andere AppMaster.io no coders.