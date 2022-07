AppMaster.io est devenu un outil encore plus fonctionnel. Ce mois-ci, nous avons travaillé activement sur les processus commerciaux mobiles et Web, en mettant en œuvre vos recommandations et en apportant des améliorations. Profitez de performances améliorées et de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme.

LocalDB pour Android

Nous avons ajouté une base de données locale (LDB) pour les applications Android. Chaque application Android possède une base de données relationnelle SQLite locale activée par défaut. Il prend en charge toutes les fonctionnalités modernes de stockage de données hors ligne sur les appareils des utilisateurs. Un éditeur de modèle de données distinct sera disponible pour chaque application mobile dans les futures versions de la plateforme pour les développeurs.

Prise en charge de DeepLink dans les applications Android

Désormais, les développeurs peuvent créer des DeepLinks, à l'aide desquels ils peuvent exécuter des applications avec la logique nécessaire sur les appareils des utilisateurs. Le mécanisme DeepLink est disponible pour l'application AppMaster Developer et dans les applications publiées. Le déclencheur au niveau de l'application onDeepLink est utilisé pour traiter les DeepLinks.

Concepteur d'interface utilisateur mis à jour pour les applications mobiles

Nous avons mis à jour la disposition des éléments dans le concepteur d'applications mobiles pour faciliter l'utilisation de l'arborescence des éléments. Nous avons également regroupé les éléments de menu de manière logique. Le paramétrage des déclencheurs au niveau de l'application mobile a été déplacé vers les paramètres de l'application et aligné sur la conception globale.

Génération automatique d'écran dans les applications mobiles

La génération automatique d'écran est désormais disponible sur la plateforme. Les développeurs peuvent utiliser la génération automatique d'écrans, de déclencheurs et de validation de champ lors de la création d'applications mobiles. Il est également possible de créer un modèle pour un démarrage rapide du projet, que vous pourrez facilement personnaliser ultérieurement.

Modifications réactives mises à jour des éléments

La méthode de modification réactive des éléments a été mise à jour. Il permet de modifier les propriétés des éléments : couleur, taille et autres paramètres. Ces modifications ont considérablement amélioré les performances de rendu des éléments et les ont presque doublées dans certains scénarios.

Améliorations des processus métier

Corrections dans le fonctionnement des variables d'entrée et de sortie dans Generic BP ;

Correction de la création de composants liés aux modèles de données ;

Correction de la suppression des variables suivantes : données, sélection, options pour les blocs Obtenir/Définir/Mettre à jour les propriétés lors de la réinitialisation des variables de bloc d'ID de composant ;

Déclencheur onHide fixe.

Corrections et améliorations majeures sur la plate-forme

Nouveaux blocs dans les processus commerciaux mobiles ;

Mise à jour du SDK Facebook vers la version 13 ;

Correction de l'affichage des éléments ;

Widget de liste et écran de liste ajoutés.

Modules

Ajout d'un module pour une intégration directe avec le stockage d'objets Amazon S3.

Restez à l'écoute et ne manquez pas les mises à jour sans code ! Rejoignez la communauté AppMaster.io sur Discord et envoyez directement un SMS à nos développeurs !