AppMaster.io daha da işlevsel bir araç haline geldi. Bu ay aktif olarak mobil ve web iş süreçleri üzerinde çalışıyoruz, önerilerinizi uyguluyoruz ve iyileştirmeler yapıyoruz. Platformdaki gelişmiş performansın ve yeni özelliklerin keyfini çıkarın.

Android için LocalDB

Android uygulamaları için Yerel Veritabanı (LDB) ekledik. Her Android uygulamasının varsayılan olarak etkinleştirilmiş yerel bir SQLite ilişkisel veritabanı vardır. Kullanıcıların cihazlarında çevrimdışı veri depolama için tüm modern özellikleri destekler. Geliştiriciler için gelecekteki platform sürümlerinde her mobil uygulama için ayrı bir veri modeli düzenleyicisi mevcut olacaktır.

Android uygulamalarında DeepLink desteği

Artık geliştiriciler, kullanıcıların cihazlarında gerekli mantıkla uygulamaları çalıştırabilecekleri DeepLink'ler oluşturabilirler. DeepLink mekanizması, AppMaster Developer uygulamasında ve yayınlanan uygulamalarda mevcuttur. onDeepLink uygulama düzeyinde tetikleyici, DeepLink'leri işlemek için kullanılır.

Mobil uygulamalar için güncellenmiş UI tasarımcısı

Öğe ağacıyla çalışmayı kolaylaştırmak için mobil uygulama tasarımcısındaki öğelerin düzenini güncelledik. Ayrıca menü öğelerini mantıksal olarak grupladık. Mobil uygulama düzeyindeki tetikleyicilerin ayarı, uygulama ayarlarına taşındı ve genel tasarımla uyumlu hale getirildi.

Mobil uygulamalarda ekran otomatik oluşturma

Ekran otomatik oluşturma artık platformda mevcut. Geliştiriciler, mobil uygulamalar oluştururken ekranların, tetikleyicilerin ve alan doğrulamanın otomatik oluşturulmasını kullanabilir. Projeye hızlı bir başlangıç yapmak için daha sonra kolayca özelleştirebileceğiniz bir şablon oluşturmak da mümkündür.

Öğelerde güncellenmiş reaktif değişiklikler

Elemanların reaktif modifikasyon yöntemi güncellendi. Öğelerin özelliklerini değiştirmeye izin verir: renk, boyut ve diğer parametreler. Bu değişiklikler, öğe oluşturma performansını büyük ölçüde iyileştirdi ve bazı senaryolarda neredeyse iki katına çıkardı.

İş süreçlerinde iyileştirmeler

Generic BP'de giriş ve çıkış değişkenlerinin işleyişindeki düzeltmeler;

Veri modelleriyle ilgili bileşenlerin oluşturulması düzeltildi;

Aşağıdaki değişkenlerin kaldırılması düzeltildi: veri, seçili, Bileşen Kimliği blok değişkenlerini sıfırlarken Özellikleri Al/Ayarla/Güncelle blokları için seçenekler;

OnHide tetikleyicisi düzeltildi.

Platformda önemli düzeltmeler ve iyileştirmeler

Mobil iş süreçlerinde yeni bloklar;

Facebook SDK'sı sürüm 13'e güncellendi;

Öğelerin görüntülenmesi düzeltildi;

Liste widget'ı ve Liste ekranı eklendi.

Modüller

Amazon S3 nesne depolama ile doğrudan entegrasyon için modül eklendi.

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