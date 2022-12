AppMaster.io is een nog functionelere tool geworden. Deze maand hebben we actief gewerkt aan mobiele en web bedrijfsprocessen, uw aanbevelingen geïmplementeerd en verbeteringen aangebracht. Geniet van verbeterde prestaties en nieuwe functies op het platform.

LocalDB voor Android

We hebben een Lokale Database (LDB) toegevoegd voor Android-toepassingen. Elke Android-toepassing heeft standaard een lokale SQLite relationele database ingeschakeld. Het ondersteunt alle moderne functies voor offline gegevensopslag op apparaten van gebruikers. Een aparte datamodel editor zal beschikbaar zijn voor elke mobiele applicatie in toekomstige platform versies voor ontwikkelaars.

DeepLink-ondersteuning in Android-apps

Ontwikkelaars kunnen nu DeepLinks aanmaken, waarmee ze toepassingen met de nodige logica kunnen uitvoeren op de toestellen van gebruikers. Het DeepLink-mechanisme is beschikbaar voor de AppMaster Developer-toepassing en in gepubliceerde toepassingen. De onDeepLink-trigger op applicatieniveau wordt gebruikt om DeepLinks te verwerken.

Bijgewerkte UI-ontwerper voor mobiele apps

We hebben de lay-out van elementen in de mobiele app-ontwerper bijgewerkt om het werken met de elementenboom te vergemakkelijken. Ook hebben we menu-items logisch gegroepeerd. De instelling van triggers op het niveau van de mobiele toepassing is verplaatst naar de toepassingsinstellingen en afgestemd op het algemene ontwerp.

Automatische schermgeneratie in mobiele toepassingen

Het automatisch genereren van schermen is nu beschikbaar op het platform. Ontwikkelaars kunnen gebruik maken van auto-generatie van schermen, triggers en veldvalidatie bij het maken van mobiele toepassingen. Het is ook mogelijk om een sjabloon aan te maken voor een snelle start van het project, dat je later eenvoudig kunt aanpassen.

Bijgewerkte reactieve wijzigingen van elementen

De methode voor het reactief wijzigen van elementen is bijgewerkt. Hiermee kunnen de eigenschappen van elementen worden gewijzigd: kleur, grootte en andere parameters. Deze wijzigingen hebben de renderprestaties van elementen sterk verbeterd en in sommige scenario's bijna verdubbeld.

Verbeteringen in bedrijfsprocessen

Fixes in de werking van input en output variabelen in Generic BP;

Herstel van het aanmaken van componenten met betrekking tot gegevensmodellen;

Vaste verwijdering van de volgende variabelen: gegevens, geselecteerd, opties voor Get/Set/Update Properties blokken bij het resetten van Component ID blokvariabelen;

Vaste onHide trigger.

Belangrijke fixes en verbeteringen op het platform

Nieuwe blokken in mobiele bedrijfsprocessen;

Facebook SDK bijgewerkt naar versie 13;

Weergave van elementen opgelost;

Lijstwidget en Lijstscherm toegevoegd.

Modules

Module toegevoegd voor directe integratie met Amazon S3 object opslag.

Blijf op de hoogte, en mis geen no-code updates! Word lid van de AppMaster.io gemeenschap op Discord en sms direct naar onze ontwikkelaars daar!