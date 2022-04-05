AppMaster.io становится еще более функциональным инструментом. В этом месяце мы активно работали над веб и мобильными бизнес-процессами, отслеживали ваши рекомендации и вносили исправления. Наслаждайтесь улучшенной производительностью и новыми возможностями на платформе.

LocalDB для Android

Мы добавили Local Database (LDB) для Android приложений. Теперь в каждом Android приложении по умолчанию включена локальная реляционная база данных SQLite, которая поддерживает все современные функции для офлайн хранения данных на устройствах пользователей. В будущих версиях платформы разработчикам будет доступен отдельный редактор моделей данных для каждого мобильного приложения.

Поддержка DeepLink в мобильных приложениях Android

Теперь разработчики могут воспользоваться функционалом создания DeepLinks, с помощью которых можно запускать приложения с нужной логикой на устройствах пользователей. DeepLink механизм доступен для приложения AppMaster Developer, а также в опубликованных приложениях. Для обработки DeepLinks используется триггер уровня приложения onDeepLink.

Обновленный UI-дизайнер мобильных приложений

Мы обновили внешний вид дизайнера мобильных приложений, чтобы сделать работу с деревом элементов проще, а также логически сгруппировали пункты меню. Настройка триггеров уровня мобильного приложения вынесена в настройки приложения и приведена в соответствие с общим дизайном.

Автогенерация экранов в мобильных приложениях

Теперь на платформе доступна автогенерация экранов. При создании мобильных приложений разработчики могут воспользоваться автогенерацией экранов, триггеров, правил валидации полей. Также есть возможность создать минимальный шаблон для быстрого старта проекта, который вы легко сможете кастомизировать.

Обновление реактивного изменения элементов

Был обновлен метод реактивного изменения элементов, позволяющий менять их свойства: цвет, размер и другие параметры. Эти изменения позволили значительно повысить производительность отрисовки элементов, а в некоторых сценариях производительность рендера была увеличена почти вдвое.

Улучшения в работе бизнес-процессов

Исправления в работе входных и выходных переменных в Generic БП;

Исправлено создание компонентов, привязанных к моделям данных;

Исправлено удаление переменных data, selected, options для блоков Get/Set/Update Properties при сбрасывании переменных блока Component ID;

Исправлен триггер onHide.

Фиксы и улучшения на платформе

Добавлено множество новых блоков в бизнес-процессах для мобильных приложений;

Обновлен Facebook SDK до версии 13;

Улучшено отображение элементов;

Добавлен виджет List и экран Listscreen для отрисовки элементов в виде списка в мобильных приложениях.

Модули

Добавлен модуль прямой интеграции с объектным хранилищем Amazon S3.

Следите за обновлениями AppMaster.io и новостями из мира no-code в нашем блоге! Присоединяйтесь к чату сообщества AppMaster.io — там можно пообщаться напрямую с нашими разработчиками!