AppMaster.io è diventato uno strumento ancora più funzionale. Questo mese abbiamo lavorato attivamente sui processi di business mobile e web, implementando i vostri suggerimenti e apportando miglioramenti. Godetevi le prestazioni migliorate e le nuove funzionalità della piattaforma.

LocalDB per Android

Abbiamo aggiunto un database locale (LDB) per le applicazioni Android. Ogni applicazione Android ha un database relazionale SQLite locale abilitato per impostazione predefinita. Supporta tutte le moderne funzionalità per l'archiviazione offline dei dati sui dispositivi degli utenti. Nelle future versioni della piattaforma sarà disponibile per gli sviluppatori un editor di modelli di dati separato per ogni applicazione mobile.

Supporto DeepLink nelle applicazioni Android

Ora gli sviluppatori possono creare DeepLink, utilizzando i quali possono eseguire applicazioni con la logica necessaria sui dispositivi degli utenti. Il meccanismo DeepLink è disponibile per l'applicazione AppMaster Developer e nelle applicazioni pubblicate. Il trigger onDeepLink a livello di applicazione viene utilizzato per elaborare i DeepLink.

Designer UI aggiornato per le applicazioni mobili

Abbiamo aggiornato il layout degli elementi nel designer delle applicazioni mobili per facilitare il lavoro con l'albero degli elementi. Abbiamo anche raggruppato le voci di menu in modo logico. L'impostazione dei trigger a livello di applicazione mobile è stata spostata nelle impostazioni dell'applicazione e allineata al design generale.

Generazione automatica dello schermo nelle applicazioni mobili

La generazione automatica di schermate è ora disponibile sulla piattaforma. Gli sviluppatori possono utilizzare la generazione automatica di schermate, trigger e convalida dei campi durante la creazione di applicazioni mobili. È anche possibile creare un modello per un avvio rapido del progetto, che può essere facilmente personalizzato in seguito.

Modifiche reattive aggiornate agli elementi

Il metodo di modifica reattiva degli elementi è stato aggiornato. Consente di modificare le proprietà degli elementi: colore, dimensione e altri parametri. Queste modifiche hanno migliorato notevolmente le prestazioni di rendering degli elementi, quasi raddoppiandole in alcuni scenari.

Miglioramenti nei processi aziendali

Correzioni nel funzionamento delle variabili di input e output in Generic BP;

Correzione della creazione di componenti relativi ai modelli di dati;

Corretta la rimozione delle seguenti variabili: dati, selezionato, opzioni per i blocchi Get/Set/Update Properties quando si resettano le variabili del blocco Component ID;

Corretto il trigger onHide.

Correzioni e miglioramenti importanti sulla piattaforma

Nuovi blocchi nei processi aziendali mobili;

Aggiornamento dell'SDK di Facebook alla versione 13;

Corretta la visualizzazione degli elementi;

Aggiunti widget Elenco e Listscreen.

Moduli

Aggiunto un modulo per l'integrazione diretta con lo storage di oggetti Amazon S3.

Restate sintonizzati e non perdetevi gli aggiornamenti senza codice! Unisciti alla comunità di AppMaster.io su Discord e scrivi direttamente ai nostri sviluppatori!