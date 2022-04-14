AppMaster.io 成为功能更强大的工具。本月，我们一直在积极致力于移动和 Web 业务流程，实施您的建议并进行改进。在平台上享受增强的性能和新功能。

安卓本地数据库

我们为 Android 应用程序添加了本地数据库 (LDB)。默认情况下，每个 Android 应用程序都启用了本地 SQLite 关系数据库。它支持用户设备上离线数据存储的所有现代功能。在未来的平台版本中，每个移动应用程序都将为开发人员提供单独的数据模型编辑器。

Android 应用程序中的 DeepLink 支持

现在，开发人员可以创建 DeepLink，使用它可以在用户设备上运行具有必要逻辑的应用程序。 DeepLink 机制可用于 AppMaster Developer 应用程序和已发布的应用程序。 onDeepLink 应用程序级触发器用于处理 DeepLink。

更新了移动应用程序的 UI 设计器

我们更新了移动应用程序设计器中的元素布局，以便更轻松地使用元素树。我们还对菜单项进行了逻辑分组。移动应用程序级别的触发器设置已移至应用程序设置，并与整体设计保持一致。

移动应用中的屏幕自动生成

屏幕自动生成现在可以在平台上使用。开发人员在创建移动应用程序时可以使用屏幕、触发器和字段验证的自动生成。也可以为项目的快速启动创建一个模板，您可以在以后轻松地对其进行自定义。

更新了对元素的反应性更改

元素的反应修改方法已更新。它允许更改元素的属性：颜色、大小和其他参数。这些变化极大地提高了元素渲染性能，在某些场景下几乎翻了一番。

业务流程的改进

修复了 Generic BP 中输入和输出变量的操作；

修复了与数据模型相关的组件的创建；

修复了以下变量的删除：重置组件 ID 块变量时获取/设置/更新属性块的数据、选择、选项；

修复了 onHide 触发器。

平台上的主要修复和改进

移动业务流程中的新模块；

将 Facebook SDK 更新至版本 13；

修复了元素的显示；

添加了列表小部件和列表屏幕。

模块

添加了与 Amazon S3 对象存储直接集成的模块。

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