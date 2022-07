AppMaster.io tornou-se uma ferramenta ainda mais funcional. Este mês, trabalhamos ativamente nos processos de negócios móveis e da Web, implementando suas recomendações e fazendo melhorias. Desfrute de desempenho aprimorado e novos recursos na plataforma.

LocalDB para Android

Adicionamos um banco de dados local (LDB) para aplicativos Android. Todo aplicativo Android tem um banco de dados relacional SQLite local habilitado por padrão. Ele suporta todos os recursos modernos para armazenamento de dados offline nos dispositivos dos usuários. Um editor de modelo de dados separado estará disponível para cada aplicativo móvel em futuras versões de plataforma para desenvolvedores.

Suporte a DeepLink em aplicativos Android

Agora, os desenvolvedores podem criar DeepLinks, com os quais podem executar aplicativos com a lógica necessária nos dispositivos dos usuários. O mecanismo DeepLink está disponível para o aplicativo AppMaster Developer e em aplicativos publicados. O gatilho de nível de aplicativo onDeepLink é usado para processar DeepLinks.

Designer de interface do usuário atualizado para aplicativos móveis

Atualizamos o layout dos elementos no designer de aplicativo móvel para facilitar o trabalho com a árvore de elementos. Também agrupamos os itens de menu logicamente. A configuração de acionadores no nível do aplicativo móvel foi movida para as configurações do aplicativo e alinhada com o design geral.

Geração automática de tela em aplicativos móveis

A geração automática de tela já está disponível na plataforma. Os desenvolvedores podem usar a geração automática de telas, gatilhos e validação de campo ao criar aplicativos móveis. Também é possível criar um modelo para um início rápido do projeto, que você pode personalizar facilmente posteriormente.

Alterações reativas atualizadas nos elementos

O método de modificação reativa de elementos foi atualizado. Permite alterar as propriedades dos elementos: cor, tamanho e outros parâmetros. Essas mudanças melhoraram muito o desempenho de renderização de elementos e quase o duplicaram em alguns cenários.

Melhorias nos processos de negócios

Correções no funcionamento das variáveis de entrada e saída no BP Genérico;

Corrigida a criação de componentes relacionados a modelos de dados;

Corrigida a remoção das seguintes variáveis: data, selected, opções para blocos Get/Set/Update Properties ao redefinir variáveis de bloco Component ID;

Corrigido o gatilho onHide.

Principais correções e melhorias na plataforma

Novos blocos em processos de negócios móveis;

SDK do Facebook atualizado para a versão 13;

Corrigida a exibição de elementos;

Adicionado widget de lista e tela de lista.

Módulos

Módulo adicionado para integração direta com armazenamento de objetos do Amazon S3.

Fique atento e não perca as atualizações sem código! Junte-se à comunidade AppMaster.io no Discord e envie mensagens de texto diretamente para nossos desenvolvedores lá!