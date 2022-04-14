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LocalDB لنظام Android

لقد أضفنا قاعدة بيانات محلية (LDB) لتطبيقات Android. يحتوي كل تطبيق Android على قاعدة بيانات علائقية SQLite محلية مُمكَّنة افتراضيًا. وهو يدعم جميع الميزات الحديثة لتخزين البيانات دون اتصال بالإنترنت على أجهزة المستخدمين. سيتوفر محرر نموذج بيانات منفصل لكل تطبيق جوال في إصدارات النظام الأساسي المستقبلية للمطورين.

دعم DeepLink في تطبيقات Android

الآن ، يمكن للمطورين إنشاء DeepLinks ، والتي من خلالها يمكنهم تشغيل التطبيقات بالمنطق الضروري على أجهزة المستخدمين. آلية DeepLink متاحة لتطبيق AppMaster Developer وفي التطبيقات المنشورة. يتم استخدام مشغل مستوى التطبيق onDeepLink لمعالجة DeepLinks.

مصمم واجهة مستخدم محدث لتطبيقات الأجهزة المحمولة

لقد قمنا بتحديث تخطيط العناصر في مصمم تطبيقات الأجهزة المحمولة لتسهيل العمل مع شجرة العناصر. لقد قمنا أيضًا بتجميع عناصر القائمة بشكل منطقي. تم نقل إعداد المشغلات على مستوى تطبيق الهاتف المحمول إلى إعدادات التطبيق ومواءمته مع التصميم العام.

شاشة التوليد التلقائي في تطبيقات الهاتف المحمول

يتوفر الآن إنشاء الشاشة تلقائيًا على النظام الأساسي. يمكن للمطورين استخدام الإنشاء التلقائي للشاشات والمشغلات والتحقق الميداني عند إنشاء تطبيقات الجوال. من الممكن أيضًا إنشاء نموذج لبدء سريع للمشروع ، والذي يمكنك تخصيصه بسهولة لاحقًا.

تم تحديث التغييرات التفاعلية للعناصر

تم تحديث طريقة التعديل التفاعلي للعناصر. يسمح بتغيير خصائص العناصر: اللون والحجم والمعلمات الأخرى. أدت هذه التغييرات إلى تحسين أداء عرض العنصر بشكل كبير ومضاعفته تقريبًا في بعض السيناريوهات.

تحسينات في العمليات التجارية

إصلاحات في تشغيل متغيرات الإدخال والإخراج في Generic BP ؛

إصلاح إنشاء المكونات المتعلقة بنماذج البيانات ؛

تم إصلاح إزالة المتغيرات التالية: البيانات ، المحددة ، خيارات الحصول على / تعيين / تحديث خصائص كتل عند إعادة تعيين متغيرات كتلة معرف المكون ؛

ثابت على إخفاء الزناد.

الإصلاحات والتحسينات الرئيسية على المنصة

كتل جديدة في عمليات الأعمال المتنقلة ؛

تحديث Facebook SDK إلى الإصدار 13 ؛

عرض العناصر الثابتة ؛

عنصر واجهة مستخدم القائمة وشاشة القوائم.

الوحدات

وحدة إضافية للتكامل المباشر مع تخزين كائن Amazon S3.

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