Mises à jour de la plateforme AppMaster sans code | janvier 2024

Les mises à jour de janvier pour notre plateforme no-code sont là ! Découvrez de nouvelles fonctionnalités qui rendent la création d'applications sur AppMaster plus rapide et plus simple que jamais.

Nouveau bloc de processus métier : commande CLI

En janvier, nous avons ajouté le nouveau bloc BP : CLI Command . Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter des commandes du système d'exploitation, ce qui étend considérablement les fonctionnalités des applications et leur offre une gamme plus large de capacités. Actuellement, il prend en charge les commandes pour Linux et Bash, avec un potentiel d'extension dans les futures mises à jour pour accueillir davantage de systèmes d'exploitation. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas disponible pour les applications hébergées dans le cloud pour des raisons de sécurité, les développeurs disposant de déploiements sur site peuvent désormais profiter des avantages de l'intégration des commandes CLI directement dans les flux de travail de leurs applications, ouvrant ainsi une multitude de nouvelles possibilités fonctionnelles.

Nouveau module Amazon SES

Une autre amélioration notable est le nouveau module Amazon SES qui exploite AWS Simple Email Services . Cette fonctionnalité offre une solution rentable, avec des prix commençant à seulement 0,10 $ pour 1 000 e-mails, ce qui est particulièrement avantageux pour les entreprises cherchant à maintenir une stratégie de communication respectueuse de leur budget.

Bien que l'activation de ce module nécessite une configuration initiale, le prix abordable et la fiabilité de l'utilisation d'AWS SES via AppMaster peuvent améliorer considérablement les capacités de messagerie de votre application.

Bloc de processus métier amélioré pour la mise à jour de la base de données

Pour améliorer encore les fonctionnalités de Business Processes (BP), nous avons amélioré le bloc DB Update avec la prise en charge d'Upsert . Cette fonctionnalité met à jour intelligemment uniquement les champs pour lesquels de nouvelles valeurs ont été fournies, rationalisant ainsi le processus de mise à jour de la base de données et garantissant l'efficacité. Ce changement signifie notre engagement à nous améliorer continuellement et à adopter des techniques de traitement des données plus avancées dans notre plateforme no-code.

Module d'authentification mis à jour

Ce mois-ci, nous avons également déployé une mise à jour notable de notre module d'authentification afin d'améliorer la sécurité des sessions utilisateur. Les développeurs peuvent désormais sélectionner un ensemble spécifique de jetons pour le stockage de session.

Nous avons également ajouté un cookie HTTP uniquement dans le système. Désormais, vous pouvez utiliser des cookies HTTP uniquement sécurisés aux côtés des jetons Bearer pour réduire le risque que quelqu'un vole des informations de session à partir du stockage local.

De plus, pour les développeurs utilisant Postman, cette mise à jour signifie que les cookies sont automatiquement enregistrés pour faciliter les requêtes ultérieures. Vous devez activer cette fonctionnalité explicitement dans les paramètres du module puisqu'elle est désactivée par défaut.

Avec chaque mise à jour, nous améliorons AppMaster et le rendons plus facile à utiliser, vous aidant ainsi à transformer vos idées géniales en applications réelles et fonctionnelles. Plongez-vous et voyez comment ces dernières améliorations peuvent vous aider à créer l'application à laquelle vous avez pensé. Nous sommes impatients de voir ce que vous allez créer !