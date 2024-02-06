AppMaster 无代码平台更新 | 2024 年 1 月

我们的no-code平台一月份更新就在这里！探索新功能，使在AppMaster上创建应用程序比以往更快、更简单。

新业务流程块：CLI 命令

一月份，我们添加了新的 BP 块： CLI 命令。此功能使您能够执行操作系统命令，从而显着扩展应用程序的功能并为其提供更广泛的功能。目前，它支持 Linux 和 Bash 的命令，并有可能在未来的更新中进行扩展以适应更多操作系统。尽管出于安全原因，此功能不适用于云托管应用程序，但本地部署的开发人员现在可以享受将 CLI 命令直接集成到其应用程序工作流程中的好处，从而开辟了许多新功能的可能性。

新的 Amazon SES 模块

另一个值得注意的改进是利用AWS Simple Email Services的新 Amazon SES 模块。此功能提供了一种经济高效的解决方案，价格低至每 1000 封电子邮件 0.10 美元，这对于寻求维持预算友好的通信策略的企业特别有利。

虽然激活此模块需要一些初始设置，但通过AppMaster使用 AWS SES 的经济性和可靠性可以显着增强应用程序的电子邮件功能。

改进了更新数据库的业务流程块

为了进一步增强业务流程 (BP) 的功能，我们通过 Upsert 支持改进了数据库更新块。此功能智能地仅更新已提​​供新值的字段，从而简化了数据库更新过程并确保了效率。这一转变标志着我们致力于持续改进并在我们的no-code平台中采用更先进的数据处理技术。

更新认证模块

本月，我们还推出了身份验证模块的重大更新，以增强用户会话的安全性。开发人员现在可以选择一组特定的令牌用于会话存储。

我们还在系统中添加了 HTTP-Only Cookie。现在，您可以将安全的仅 HTTP Cookie 与承载令牌一起使用，以减少有人从本地存储窃取会话信息的机会。

此外，对于使用 Postman 的开发人员来说，此更新意味着自动保存 cookie，以便于后续请求。您需要在模块设置中明确激活此功能，因为它默认处于关闭状态。

通过每次更新，我们都会让AppMaster变得更好、更容易使用，帮助您将伟大的想法转化为真实、有效的应用程序。深入了解这些最新改进如何帮助您构建您一直在考虑的应用程序。我们很高兴看到您将创造什么！