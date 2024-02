AppMaster platformupdates zonder code | Januari 2024

De januari-updates voor ons no-code platform zijn hier! Ontdek nieuwe functies die het maken van apps op AppMaster sneller en eenvoudiger dan ooit maken.

Nieuw bedrijfsprocesblok: CLI-opdracht

In januari hebben we het nieuwe BP-blok toegevoegd: CLI Command . Met deze functie kunt u besturingssysteemopdrachten uitvoeren, waardoor de functionaliteiten van applicaties aanzienlijk worden uitgebreid en ze een breder scala aan mogelijkheden krijgen. Momenteel ondersteunt het opdrachten voor Linux en Bash, met de mogelijkheid voor uitbreiding in toekomstige updates om meer besturingssystemen mogelijk te maken. Hoewel deze functie om veiligheidsredenen niet beschikbaar is voor in de cloud gehoste applicaties, kunnen ontwikkelaars met lokale implementaties nu profiteren van de voordelen van het rechtstreeks integreren van CLI-opdrachten in hun app-workflows, waardoor een groot aantal nieuwe functionele mogelijkheden ontstaat.

Nieuwe Amazon SES-module

Een andere opmerkelijke verbetering is de nieuwe Amazon SES-module die gebruik maakt van AWS Simple Email Services . Deze functie biedt een kosteneffectieve oplossing, met prijzen vanaf $ 0,10 per 1000 e-mails, wat vooral gunstig is voor bedrijven die een budgetvriendelijke communicatiestrategie willen handhaven.

Hoewel het activeren van deze module enige initiële installatie vereist, kunnen de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het gebruik van AWS SES via AppMaster de e-mailmogelijkheden van uw app aanzienlijk verbeteren.

Verbeterd bedrijfsprocesblok voor het bijwerken van de database

Om de functionaliteit van Business Processes (BP) verder te verbeteren, hebben we het DB Update-blok verbeterd met Upsert-ondersteuning . Deze functie werkt alleen de velden waarin nieuwe waarden zijn opgegeven slim bij, waardoor het updateproces van de database wordt gestroomlijnd en de efficiëntie wordt gewaarborgd. Deze verschuiving duidt op onze inzet voor voortdurende verbetering en het toepassen van meer geavanceerde technieken voor gegevensverwerking in ons no-code platform.

Bijgewerkte authenticatiemodule

Deze maand hebben we ook een opmerkelijke update voor onze authenticatiemodule uitgerold om de veiligheid van gebruikerssessies te verbeteren. Ontwikkelaars kunnen nu een specifieke set tokens selecteren voor sessieopslag.

We hebben ook een HTTP-Only Cookie aan het systeem toegevoegd. Nu kunt u naast Bearer-tokens veilige HTTP-Only-cookies gebruiken om de kans te verkleinen dat iemand sessie-informatie uit de lokale opslag steelt.

Bovendien betekent deze update voor ontwikkelaars die Postman gebruiken dat cookies automatisch worden opgeslagen, zodat latere verzoeken eenvoudiger worden. U moet deze functie expliciet activeren in de module-instellingen, aangezien deze standaard is uitgeschakeld.

Met elke update maken we AppMaster beter en gebruiksvriendelijker voor u, zodat u uw geweldige ideeën kunt omzetten in echte, werkende apps. Duik erin en zie hoe deze nieuwste verbeteringen u kunnen helpen de app te bouwen waar u aan heeft gedacht. We zijn benieuwd wat je gaat maken!