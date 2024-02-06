Обновления No-Code платформы AppMaster | Январь 2024

Январские обновления нашей no-code платформы уже здесь! Откройте для себя новые возможности, которые сделают создание приложений на AppMaster быстрее и проще, чем когда-либо.

Новый блок в редакторе бизнес-процессов: CLI Command

В январе мы добавили новый блок в редактор бизнес-процессов: CLI Command. Этот блок позволяет выполнять команды операционной системы, что значительно расширяет функционал приложений и предоставляет им более широкий спектр возможностей.

Сейчас поддерживаются команды для Linux и Bash, но в будущих обновлениях будет добавлена поддержка других операционных систем. Несмотря на то, что этот функционал недоступен для облачных приложений по соображениям безопасности, разработчики с on-premise теперь могут воспользоваться преимуществами интеграции команд CLI непосредственно в рабочие процессы своих приложений, открывая для себя множество новых функциональных возможностей.

Новый модуль Amazon SES

Еще одно важное улучшение - новый модуль Amazon SES, который использует AWS Simple Email Services. Эта функция предлагает экономичное решение, цена которого составляет всего $0.10 за 1000 писем, что особенно удобно для компаний, стремящихся поддерживать бюджетную коммуникационную стратегию.

Хотя активация этого модуля требует некоторой первоначальной настройки, доступность и надежность использования AWS SES на платформе AppMaster может значительно расширить возможности вашего приложения в области отправки транзакционной почты.

Улучшенный блок бизнес-процессов для обновления базы данных

Для большей гибкости бизнес-процессов (БП) мы улучшили блок DB: Update, добавив поддержку функции Upsert. Данная функция обновляет только те поля, в которые были внесены новые значения, оптимизируя процесс обновления базы данных и делая его более эффективным. Такие улучшения являются ярким доказательством того, что мы постоянно развиваемся и стараемся внедрять самые передовые методы работы с данными в нашу no-code платформу.

Обновленный модуль авторизации

В этом месяце мы также выпустили большое обновление для модуля авторизации, чтобы повысить безопасность пользовательских сессий. Разработчики теперь могут выбирать для хранения сессий определенный набор токенов.

Мы добавили в систему HTTP-Only Cookie. Теперь вы можете использовать безопасные HTTP-Only Cookies вместе с токенами Bearer, чтобы снизить вероятность кражи информации о сеансе из Local Storage.

Более того, для разработчиков, использующих Postman, это обновление означает, что cookie сохраняются автоматически для последующих запросов. Стоит отметить, что пользователям необходимо активировать эту функцию самостоятельно в настройках модуля, так как по умолчанию она отключена.

С каждым обновлением мы делаем AppMaster все лучше и проще для наших пользователей, помогая превратить ваши замечательные идеи в реальные, работающие приложения. Самое время погрузиться в работу и узнать, как наши последние улучшения могут помочь вам создать идеальное приложение. Нам уже не терпится увидеть, что у вас получится!