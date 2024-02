Aggiornamenti della piattaforma senza codice AppMaster | Gennaio 2024

Gli aggiornamenti di gennaio per la nostra piattaforma no-code sono qui! Scopri nuove funzionalità che rendono la creazione di app su AppMaster più rapida e semplice che mai.

Nuovo blocco processo aziendale: comando CLI

A gennaio abbiamo aggiunto il nuovo blocco BP: comando CLI . Questa funzionalità consente di eseguire comandi del sistema operativo, espandendo significativamente le funzionalità delle applicazioni e fornendo loro una gamma più ampia di capacità. Attualmente supporta i comandi per Linux e Bash, con il potenziale di espansione nei futuri aggiornamenti per adattarsi a più sistemi operativi. Sebbene questa funzionalità non sia disponibile per le applicazioni ospitate sul cloud per motivi di sicurezza, gli sviluppatori con distribuzioni on-premise possono ora godere dei vantaggi dell'integrazione dei comandi CLI direttamente nei flussi di lavoro delle loro app, aprendo una serie di nuove possibilità funzionali.

Nuovo modulo Amazon SES

Un altro miglioramento degno di nota è il nuovo modulo Amazon SES che sfrutta AWS Simple Email Services . Questa funzionalità offre una soluzione economicamente vantaggiosa, con prezzi a partire da 0,10 dollari per 1000 e-mail, il che è particolarmente vantaggioso per le aziende che cercano di mantenere una strategia di comunicazione a basso costo.

Anche se l'attivazione di questo modulo richiede una configurazione iniziale, la convenienza e l'affidabilità dell'utilizzo di AWS SES tramite AppMaster possono migliorare significativamente le funzionalità di posta elettronica della tua app.

Blocco dei processi aziendali migliorato per l'aggiornamento del database

Per potenziare ulteriormente la funzionalità dei Business Processes (BP), abbiamo migliorato il blocco DB Update con il supporto Upsert . Questa funzionalità aggiorna in modo intelligente solo i campi in cui sono stati forniti nuovi valori, semplificando il processo di aggiornamento del database e garantendo efficienza. Questo cambiamento indica il nostro impegno per il miglioramento continuo e l'adozione di tecniche di gestione dei dati più avanzate nella nostra piattaforma no-code.

Modulo di autenticazione aggiornato

Questo mese abbiamo anche implementato un notevole aggiornamento per il nostro modulo di autenticazione per migliorare la sicurezza delle sessioni utente. Gli sviluppatori possono ora selezionare un set specifico di token per l'archiviazione della sessione.

Abbiamo anche aggiunto un cookie solo HTTP nel sistema. Ora puoi utilizzare cookie sicuri solo HTTP insieme ai token Bearer per ridurre la possibilità che qualcuno rubi informazioni sulla sessione dall'archiviazione locale.

Inoltre, per gli sviluppatori che utilizzano Postman, questo aggiornamento significa che i cookie vengono salvati automaticamente per facilitare le richieste successive. È necessario attivare questa funzionalità esplicitamente nelle impostazioni del modulo poiché è disattivata per impostazione predefinita.

Con ogni aggiornamento, rendiamo AppMaster migliore e più facile da usare, aiutandoti a trasformare le tue grandi idee in app reali e funzionanti. Immergiti e scopri come questi ultimi miglioramenti possono aiutarti a creare l'app a cui stavi pensando. Siamo entusiasti di vedere cosa creerai!