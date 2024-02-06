AppMaster Kodsuz Platform Güncellemeleri | Ocak 2024

no-code platformumuzun Ocak ayı güncellemeleri burada! AppMaster uygulama oluşturmayı her zamankinden daha hızlı ve daha kolay hale getiren yeni özellikleri keşfedin.

Yeni İş Süreci Bloğu: CLI Komutu

Ocak ayında yeni BP Bloğu'nu ekledik: CLI Command . Bu özellik, uygulamaların işlevlerini önemli ölçüde genişleten ve onlara daha geniş bir yetenek yelpazesi sağlayan işletim sistemi komutlarını yürütmenize olanak tanır. Şu anda Linux ve Bash komutlarını destekliyor ve gelecekteki güncellemelerde daha fazla işletim sistemini barındıracak şekilde genişletilme potansiyeli var. Bu özellik, güvenlik nedeniyle bulutta barındırılan uygulamalar için mevcut olmasa da, şirket içi dağıtımlara sahip geliştiriciler artık CLI komutlarını doğrudan uygulama iş akışlarına entegre etmenin avantajlarından yararlanarak bir dizi yeni işlevsel olasılığın önünü açabilir.

Yeni Amazon SES modülü

Dikkate değer bir diğer gelişme ise AWS Basit E-posta Hizmetlerini kullanan yeni Amazon SES modülüdür. Bu özellik, 1000 e-posta başına 0,10 ABD dolarından başlayan fiyatlarla uygun maliyetli bir çözüm sunar; bu, özellikle bütçe dostu bir iletişim stratejisi sürdürmek isteyen işletmeler için faydalıdır.

Bu modülün etkinleştirilmesi bir miktar başlangıç ​​kurulumu gerektirse de AWS SES'i AppMaster aracılığıyla kullanmanın ekonomikliği ve güvenilirliği, uygulamanızın e-posta özelliklerini önemli ölçüde artırabilir.

Veritabanını Güncellemek için Geliştirilmiş İş Süreci Bloğu

İş Süreçlerinin (BP) işlevselliğini daha da geliştirmek için Veritabanı Güncelleme bloğunu Upsert desteğiyle geliştirdik. Bu özellik, yalnızca yeni değerlerin sağlandığı alanları akıllı bir şekilde güncelleyerek veritabanı güncelleme sürecini kolaylaştırır ve verimlilik sağlar. Bu değişim, sürekli iyileştirmeye ve no-code platformumuzda daha gelişmiş veri işleme tekniklerini benimsemeye olan bağlılığımızı ifade ediyor.

Güncellenmiş Kimlik Doğrulama Modülü

Bu ay ayrıca kullanıcı oturumlarının güvenliğini artırmak amacıyla kimlik doğrulama modülümüz için dikkate değer bir güncellemeyi kullanıma sunduk. Geliştiriciler artık oturum depolaması için belirli bir belirteç kümesi seçebilir.

Ayrıca sisteme bir Yalnızca HTTP Çerezi ekledik. Artık birisinin Yerel Depolamadan oturum bilgilerini çalma olasılığını azaltmak için Bearer belirteçlerinin yanı sıra güvenli Yalnızca HTTP Çerezlerini kullanabilirsiniz.

Ayrıca Postman kullanan geliştiriciler için bu güncelleme, sonraki isteklerin daha kolay yapılabilmesi için çerezlerin otomatik olarak kaydedilmesi anlamına gelir. Bu özellik varsayılan olarak kapalı olduğundan modül ayarlarında açıkça etkinleştirmeniz gerekir.

Her güncellemeyle AppMaster sizin için daha iyi ve daha kolay hale getiriyoruz, harika fikirlerinizi gerçek, çalışan uygulamalara dönüştürmenize yardımcı oluyoruz. Ayrıntılı olarak inceleyin ve bu en son iyileştirmelerin, düşündüğünüz uygulamayı geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün. Neler yaratacağınızı görmek için heyecanlıyız!