AppMaster No-Code-Plattform-Updates | Januar 2024

Die Januar-Updates für unsere no-code -Plattform sind da! Entdecken Sie neue Funktionen, die das Erstellen von Apps auf AppMaster schneller und einfacher als je zuvor machen.

Neuer Geschäftsprozessblock: CLI-Befehl

Im Januar haben wir den neuen BP-Block hinzugefügt: CLI-Befehl . Mit dieser Funktion können Sie Betriebssystembefehle ausführen, wodurch die Funktionalität von Anwendungen erheblich erweitert und ihnen ein breiteres Leistungsspektrum geboten wird. Derzeit unterstützt es Befehle für Linux und Bash, mit der Möglichkeit einer Erweiterung in zukünftigen Updates, um mehr Betriebssysteme zu unterstützen. Obwohl diese Funktion aus Sicherheitsgründen für in der Cloud gehostete Anwendungen nicht verfügbar ist, können Entwickler mit On-Premise-Bereitstellungen jetzt die Vorteile der direkten Integration von CLI-Befehlen in ihre App-Workflows genießen, was eine Vielzahl neuer funktionaler Möglichkeiten eröffnet.

Neues Amazon SES-Modul

Eine weitere bemerkenswerte Verbesserung ist das neue Amazon SES-Modul, das AWS Simple Email Services nutzt. Diese Funktion bietet eine kostengünstige Lösung mit Preisen ab 0,10 US-Dollar pro 1.000 E-Mails, was besonders für Unternehmen von Vorteil ist, die eine budgetfreundliche Kommunikationsstrategie verfolgen möchten.

Während die Aktivierung dieses Moduls einige anfängliche Einrichtungsschritte erfordert, können die Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit der Verwendung von AWS SES über AppMaster die E-Mail-Funktionen Ihrer App erheblich verbessern.

Um die Funktionalität von Geschäftsprozessen (BP) weiter zu verbessern, haben wir den DB-Update-Block mit Upsert-Unterstützung verbessert. Diese Funktion aktualisiert intelligent nur die Felder, in denen neue Werte bereitgestellt wurden, wodurch der Datenbankaktualisierungsprozess optimiert und die Effizienz sichergestellt wird. Dieser Wandel unterstreicht unser Engagement für kontinuierliche Verbesserung und die Einführung fortschrittlicherer Datenverarbeitungstechniken in unserer no-code Plattform.

Aktualisiertes Authentifizierungsmodul

Diesen Monat haben wir außerdem ein bemerkenswertes Update für unser Authentifizierungsmodul eingeführt, um die Sicherheit von Benutzersitzungen zu erhöhen. Entwickler können jetzt einen bestimmten Satz von Tokens für die Sitzungsspeicherung auswählen.

Wir haben dem System auch ein reines HTTP-Cookie hinzugefügt. Jetzt können Sie neben Bearer-Tokens auch sichere Nur-HTTP-Cookies verwenden, um das Risiko zu verringern, dass jemand Sitzungsinformationen aus dem lokalen Speicher stiehlt.

Darüber hinaus bedeutet dieses Update für Entwickler, die Postman verwenden, dass Cookies automatisch gespeichert werden, um spätere Anfragen einfacher zu machen. Sie müssen diese Funktion explizit in den Moduleinstellungen aktivieren, da sie standardmäßig deaktiviert ist.

Mit jedem Update machen wir AppMaster für Sie besser und benutzerfreundlicher und helfen Ihnen, Ihre großartigen Ideen in echte, funktionierende Apps umzusetzen. Tauchen Sie ein und erfahren Sie, wie diese neuesten Verbesserungen Ihnen bei der Entwicklung der App helfen können, über die Sie nachgedacht haben. Wir sind gespannt, was Sie kreieren werden!