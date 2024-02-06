تحديثات النظام الأساسي AppMaster بدون كود | يناير 2024

تحديثات شهر يناير لمنصتنا no-code برمجية متاحة هنا! اكتشف الميزات الجديدة التي تجعل إنشاء التطبيقات على AppMaster أسرع وأبسط من أي وقت مضى.

كتلة عملية الأعمال الجديدة: أمر CLI

في يناير، أضفنا كتلة BP الجديدة: CLI Command . تتيح لك هذه الميزة تنفيذ أوامر نظام التشغيل، مما يؤدي إلى توسيع وظائف التطبيقات بشكل كبير وتزويدها بنطاق أوسع من الإمكانات. وهو يدعم حاليًا أوامر Linux وBash، مع إمكانية التوسع في التحديثات المستقبلية لاستيعاب المزيد من أنظمة التشغيل. على الرغم من أن هذه الميزة غير متوفرة للتطبيقات المستضافة على السحابة لأسباب أمنية، إلا أن المطورين الذين لديهم عمليات نشر محلية يمكنهم الآن الاستمتاع بفوائد دمج أوامر CLI مباشرة في سير عمل تطبيقاتهم، مما يفتح مجموعة من الإمكانيات الوظيفية الجديدة.

وحدة أمازون SES الجديدة

هناك تحسين آخر جدير بالملاحظة وهو وحدة Amazon SES الجديدة التي تستفيد من خدمات البريد الإلكتروني البسيطة من AWS . توفر هذه الميزة حلاً فعالاً من حيث التكلفة، حيث تبدأ الأسعار من 0.10 دولار لكل 1000 رسالة بريد إلكتروني، وهو أمر مفيد بشكل خاص للشركات التي تسعى إلى الحفاظ على استراتيجية اتصال صديقة للميزانية.

على الرغم من أن تنشيط هذه الوحدة يتطلب بعض الإعداد الأولي، فإن القدرة على تحمل التكاليف والموثوقية لاستخدام AWS SES من خلال AppMaster يمكن أن تعزز بشكل كبير إمكانات البريد الإلكتروني لتطبيقك.

كتلة عمليات الأعمال المحسنة لتحديث قاعدة البيانات

لتعزيز وظائف العمليات التجارية (BP)، قمنا بتحسين كتلة تحديث قاعدة البيانات بدعم Upsert . تقوم هذه الميزة بتحديث الحقول التي تم توفير قيم جديدة فيها فقط، مما يؤدي إلى تبسيط عملية تحديث قاعدة البيانات وضمان الكفاءة. يدل هذا التحول على التزامنا بالتحسين المستمر واعتماد تقنيات أكثر تقدمًا لمعالجة البيانات في نظامنا الأساسي no-code.

وحدة المصادقة المحدثة

لقد طرحنا هذا الشهر أيضًا تحديثًا ملحوظًا لوحدة المصادقة الخاصة بنا لتعزيز أمان جلسات المستخدم. يمكن للمطورين الآن تحديد مجموعة محددة من الرموز المميزة لتخزين الجلسة.

لقد أضفنا أيضًا ملف تعريف ارتباط HTTP فقط إلى النظام. يمكنك الآن استخدام ملفات تعريف الارتباط الآمنة الخاصة بـ HTTP فقط جنبًا إلى جنب مع الرموز المميزة لحاملها لتقليل فرصة قيام شخص ما بسرقة معلومات الجلسة من التخزين المحلي.

علاوة على ذلك، بالنسبة للمطورين الذين يستخدمون Postman، يعني هذا التحديث أنه يتم حفظ ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا لتسهيل الطلبات اللاحقة. تحتاج إلى تنشيط هذه الميزة بشكل صريح في إعدادات الوحدة حيث يتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا.

مع كل تحديث، نعمل على تحسين AppMaster وجعله أسهل في الاستخدام، مما يساعد على تحويل أفكارك الرائعة إلى تطبيقات حقيقية وعملية. تعمق واكتشف كيف يمكن أن تساعدك هذه التحسينات الأخيرة في إنشاء التطبيق الذي كنت تفكر فيه. نحن متحمسون لرؤية ما ستقوم بإنشائه!