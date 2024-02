Atualizações da plataforma AppMaster sem código | Janeiro de 2024

As atualizações de janeiro para nossa plataforma no-code estão aqui! Descubra novos recursos que tornam a criação de aplicativos no AppMaster mais rápida e simples do que nunca.

Novo bloco de processos de negócios: comando CLI

Em janeiro, adicionamos o novo Bloco BP: Comando CLI . Esse recurso permite executar comandos do sistema operacional, o que expande significativamente as funcionalidades dos aplicativos e fornece-lhes uma gama mais ampla de recursos. Atualmente, ele suporta comandos para Linux e Bash, com potencial de expansão em atualizações futuras para acomodar mais sistemas operacionais. Embora esse recurso não esteja disponível para aplicativos hospedados na nuvem por motivos de segurança, os desenvolvedores com implantações locais agora podem aproveitar os benefícios da integração de comandos CLI diretamente nos fluxos de trabalho de seus aplicativos, abrindo uma série de novas possibilidades funcionais.

Novo módulo Amazon SES

Outra melhoria digna de nota é o novo módulo Amazon SES que aproveita o AWS Simple Email Services . Esse recurso oferece uma solução econômica, com preços a partir de US$ 0,10 por 1.000 e-mails, o que é particularmente benéfico para empresas que buscam manter uma estratégia de comunicação econômica.

Embora a ativação deste módulo exija alguma configuração inicial, a acessibilidade e a confiabilidade do uso do AWS SES por meio AppMaster podem aprimorar significativamente os recursos de e-mail do seu aplicativo.

Bloco de processo de negócios aprimorado para atualização do banco de dados

Para aprimorar ainda mais a funcionalidade dos Processos de Negócio (BP), melhoramos o bloco de atualização do banco de dados com suporte ao Upsert . Este recurso atualiza de forma inteligente apenas os campos onde novos valores foram fornecidos, agilizando o processo de atualização do banco de dados e garantindo eficiência. Essa mudança significa nosso compromisso com a melhoria contínua e a adoção de técnicas mais avançadas de manipulação de dados em nossa plataforma no-code.

Módulo de autenticação atualizado

Este mês, também lançamos uma atualização notável em nosso módulo de autenticação para aumentar a segurança das sessões dos usuários. Os desenvolvedores agora podem selecionar um conjunto específico de tokens para armazenamento de sessão.

Também adicionamos um cookie somente HTTP ao sistema. Agora, você pode usar cookies somente HTTP seguros junto com tokens de portador para reduzir a chance de alguém roubar informações da sessão do armazenamento local.

Além disso, para desenvolvedores que usam o Postman, esta atualização significa que os cookies são salvos automaticamente para facilitar solicitações subsequentes. Você precisa ativar esse recurso explicitamente nas configurações do módulo, pois ele está desativado por padrão.

A cada atualização, tornamos AppMaster melhor e mais fácil de usar, ajudando a transformar suas grandes ideias em aplicativos reais e funcionais. Mergulhe e veja como essas melhorias mais recentes podem ajudá-lo a criar o aplicativo que você está pensando. Estamos ansiosos para ver o que você criará!