Les 5 principaux défis de la migration d'une architecture monolithique vers une architecture de microservices

L'industrie du logiciel a connu une transformation rapide au cours de la dernière décennie, les entreprises adoptant de plus en plus d'approches modernes de développement de logiciels pour innover rapidement et rester compétitives. L'un des changements de paradigme les plus importants de l'architecture logicielle est la migration des systèmes monolithiques vers les microservices. Alors qu'une architecture monolithique relie les composants d'une application en une seule unité, une architecture de microservices divise l'application en services plus petits et indépendants, chacun servant une fonctionnalité métier spécifique.

L'approche modulaire fournie par les microservices offre une agilité, une évolutivité et une maintenabilité accrues dans le processus de développement logiciel . Mais migrer d’un système monolithique existant vers des microservices est loin d’être simple. Cela nécessite de surmonter de nombreux défis, de la compréhension et de la modélisation du domaine à la décomposition du monolithe, en passant par la gestion des données, la communication et la gestion de l'infrastructure. Cet article abordera les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lors de la migration d'une architecture monolithique vers une architecture de microservices et fournira des conseils pratiques pour surmonter efficacement ces obstacles.

Défi 1 : Comprendre et modéliser le domaine

Une bonne compréhension du domaine métier et de ses différents composants est cruciale pour mettre en œuvre avec succès l’architecture des microservices. Chaque microservice doit correspondre à un sous-domaine métier spécifique et respecter des limites bien définies. Malheureusement, de nombreuses organisations ne reconnaissent pas l'importance d'une modélisation correcte du domaine, ce qui entraîne de mauvaises limites de service qui peuvent avoir un impact négatif sur la migration. Pour relever ce défi, les organisations doivent adopter les principes de conception pilotée par domaine (DDD) pour modéliser efficacement le domaine d'application.

DDD se concentre sur les aspects clés du domaine, tels que les entités, les objets de valeur et les agrégats, pour identifier les modèles de conception stratégiques et tactiques pour le développement de logiciels. En comprenant et en modélisant efficacement le domaine, vous pouvez créer un plan plus clair pour l'architecture des microservices et établir des limites logiques entre les services.

Pendant la migration, investir du temps et des efforts dans des ateliers pour obtenir les commentaires des experts du domaine, des développeurs et des parties prenantes peut s'avérer inestimable. Ces ateliers peuvent aider à créer un langage omniprésent, à identifier des contextes délimités et à déterminer les relations entre les différents sous-domaines. De plus, une compréhension approfondie du domaine et une forte collaboration entre les membres de l’équipe ouvrent la voie à une architecture de microservices bien définie.

Défi 2 : Décomposer le monolithe

La décomposition est essentielle pour migrer d'une application monolithique vers une architecture basée sur des microservices. Il s’agit de décomposer l’application monolithique en services indépendants plus petits, gérables et axés sur des fonctions métier spécifiques. Néanmoins, la décomposition d’un monolithe présente des défis, comme celui de déterminer la taille et la portée appropriées de chaque microservice.

Une approche pour relever ce défi consiste à appliquer le principe de responsabilité unique (SRP) lors de l'identification des limites des services. SRP indique qu'une classe ou un module ne devrait avoir qu'une seule raison de changer. L'application de ce principe aux microservices signifie que chaque service doit être responsable d'une seule fonction commerciale et doit être isolé des modifications apportées aux autres services. Le respect du SRP permet de garantir que les microservices restent faiblement couplés et hautement cohérents, améliorant ainsi la maintenabilité du système.

Un autre aspect critique à prendre en compte lors de la décomposition est la communication entre les microservices nouvellement formés. Vous devez établir un modèle clair pour la communication interservices, par exemple en utilisant des API RESTful, des files d'attente de messages ou gRPC. Évitez les couplages étroits entre les services et fournissez une interface basée sur un contrat pour garantir une communication fluide entre les microservices.

Il est essentiel d’identifier les fonctionnalités communes et les bibliothèques partagées dont plusieurs services pourraient avoir besoin. La création d'une bibliothèque partagée peut aider à éviter la duplication de code et à maintenir la cohérence entre les services. Mais veillez à ne pas introduire de dépendances inutiles entre les services, car cela pourrait nuire aux avantages de la nature découplée des microservices.

La décomposition du monolithe est une étape complexe mais cruciale dans la migration vers une architecture de microservices. Une planification minutieuse, la prise en compte des limites des services et l'organisation de la communication interservices garantissent une transition plus fluide.

Défi 3 : Résoudre les problèmes de gestion des données

L’un des aspects les plus difficiles de la transition d’une architecture monolithique à une architecture de microservices consiste à résoudre efficacement les problèmes de gestion des données. Dans une architecture monolithique, l’ensemble de l’application partage généralement une seule base de données pour tous ses composants. Mais les architectures de microservices favorisent une gestion décentralisée des données, et chaque microservice doit disposer de son stockage de données indépendant.

Cela présente un ensemble de défis qui comprennent :

Partitionnement des données

La décomposition des données de l'application monolithique en morceaux plus petits et gérables, adaptés aux microservices indépendants, nécessite une analyse approfondie, une compréhension des limites des domaines et des décisions de conception minutieuses pour maintenir la cohérence et l'intégrité des données.

La cohérence des données

Assurer une cohérence éventuelle entre les magasins de données des différents microservices peut devenir complexe, en particulier lorsqu'il s'agit de transactions distribuées. Les développeurs doivent mettre en œuvre des stratégies telles que l'architecture basée sur les événements ou le modèle Saga pour maintenir la cohérence tout en évitant un couplage étroit entre les services.

Transactions distribuées

Dans une architecture de microservices, la responsabilité du traitement des transactions est répartie entre différents services. La gestion des transactions distribuées devient plus complexe que celle des systèmes monolithiques, où les propriétés ACID peuvent être facilement appliquées dans une seule base de données. Par conséquent, les développeurs doivent adopter des modèles tels que le modèle Saga ou le protocole de validation en deux phases pour coordonner les transactions entre plusieurs services.

Pour surmonter ces défis de gestion des données, les entreprises doivent investir dans des techniques de modélisation des données et de conception de bases de données et utiliser des outils qui simplifient la gestion des données dans les architectures de microservices. Par exemple, la plate no-code d' AppMaster permet aux développeurs de gérer plus facilement les données et de créer une logique métier avec son concepteur visuel BP , permettant un meilleur partitionnement et une meilleure cohérence des données.

Défi 4 : Assurer la communication et l’intégration

Garantir une communication et une intégration efficaces entre les microservices est un autre obstacle à surmonter lors de la migration d’une architecture monolithique. Dans un système monolithique, les composants communiquent en interne via des appels de fonctions ou de méthodes. En revanche, les microservices communiquent entre eux via des API et des protocoles réseau. Concernant les microservices, les développeurs doivent répondre à des problèmes tels que la latence, la sécurité et la fiabilité liés à la communication réseau.

Les stratégies visant à garantir une communication et une intégration fluides dans une architecture de microservices comprennent :

Conception et documentation d'API : des API bien documentées sont essentielles pour que les microservices interagissent efficacement. Les développeurs doivent consacrer beaucoup de temps à la conception et à la documentation des API et à l'utilisation de pratiques claires de test et de versionnage des API.

: des API bien documentées sont essentielles pour que les microservices interagissent efficacement. Les développeurs doivent consacrer beaucoup de temps à la conception et à la documentation des API et à l'utilisation de pratiques claires de test et de versionnage des API. Orchestration et chorégraphie des services : les services doivent être orchestrés ou chorégraphiés pour réduire la dépendance et la complexité de la communication, favorisant ainsi un couplage lâche entre les microservices. L'orchestration peut être réalisée via un composant central tel qu'un bus de services, tandis que la chorégraphie implique des services se coordonnant indépendamment les uns avec les autres à travers des événements ou des messages.

: les services doivent être orchestrés ou chorégraphiés pour réduire la dépendance et la complexité de la communication, favorisant ainsi un couplage lâche entre les microservices. L'orchestration peut être réalisée via un composant central tel qu'un bus de services, tandis que la chorégraphie implique des services se coordonnant indépendamment les uns avec les autres à travers des événements ou des messages. Communication asynchrone : l'adoption de modèles de communication asynchrones, comme des files d'attente de messages ou des architectures basées sur les événements, peut contribuer à améliorer la résilience, l'évolutivité et la réactivité de vos microservices. De cette façon, les services peuvent continuer à fonctionner même si un composant est indisponible, minimisant ainsi l'impact sur le système.

Des outils tels que la plate -forme sans code d' AppMaster peuvent aider à atténuer les problèmes de communication et d'intégration tout en offrant une génération automatique de documentation API, des concepteurs BP pour la logique métier et des tests rapides, rendant la transition vers les microservices plus fluide et plus efficace.

Défi 5 : Gérer le déploiement et l'infrastructure

Le déploiement et la gestion de l'infrastructure d'une architecture de microservices peuvent également présenter des défis importants. Contrairement aux applications monolithiques, les microservices nécessitent que chaque service soit déployé et exécuté indépendamment, ce qui complexifie la gestion de l'infrastructure, l'allocation des ressources et la gestion des versions.

Certains problèmes courants de déploiement et de gestion de l’infrastructure incluent :

Mise à l'échelle et allocation des ressources : avec de nombreux services indépendants, il est nécessaire d'allouer des ressources et de gérer efficacement la mise à l'échelle de chaque service. Cela implique de surveiller les performances et l'utilisation des ressources de chaque service et d'ajuster dynamiquement les ressources en fonction de la demande.

: avec de nombreux services indépendants, il est nécessaire d'allouer des ressources et de gérer efficacement la mise à l'échelle de chaque service. Cela implique de surveiller les performances et l'utilisation des ressources de chaque service et d'ajuster dynamiquement les ressources en fonction de la demande. Gestion des versions et compatibilité ascendante : étant donné que les microservices sont développés et déployés de manière indépendante, il devient essentiel de garantir la compatibilité ascendante et la gestion des versions sur tous les services. Les développeurs doivent définir des politiques claires de gestion des versions et de compatibilité des API et les communiquer à l’ensemble de l’équipe de développement.

: étant donné que les microservices sont développés et déployés de manière indépendante, il devient essentiel de garantir la compatibilité ascendante et la gestion des versions sur tous les services. Les développeurs doivent définir des politiques claires de gestion des versions et de compatibilité des API et les communiquer à l’ensemble de l’équipe de développement. Surveillance, journalisation et traçage : en raison de la nature distribuée des microservices, il est important de disposer d'un mécanisme unifié de surveillance, de journalisation et de traçage pour résoudre les problèmes et optimiser les performances. Les outils centralisés de journalisation et d’observabilité peuvent aider à maintenir une vue complète de l’ensemble du système.

Pour relever ces défis, les entreprises devraient investir dans des outils de conteneurisation tels que Docker et Kubernetes pour empaqueter et orchestrer les microservices et mettre en œuvre des solutions de surveillance et de journalisation pour une meilleure observabilité. L'utilisation AppMaster peut également simplifier le processus de déploiement et de gestion de l'infrastructure, car il génère du code source, compile les applications et les déploie de manière rationalisée.

Conclusion

La migration d'une architecture monolithique vers une architecture de microservices peut offrir de nombreux avantages en termes d'agilité, d'évolutivité, de maintenabilité et de flexibilité. Il n’en reste pas moins crucial d’être conscient des défis de cette transition et de planifier stratégiquement pour les surmonter. Les entreprises peuvent adopter avec succès l'architecture des microservices et tirer parti de ses avantages en se concentrant sur la compréhension et la modélisation du domaine, en décomposant le monolithe, en résolvant les problèmes de gestion des données, en garantissant une communication et une intégration efficaces et en gérant le déploiement et l'infrastructure.

L'intégration d'une plate no-code comme AppMaster peut faciliter davantage cette transition en fournissant un environnement de développement complet et intégré qui simplifie le processus de développement d'applications. En utilisant une plate-forme telle AppMaster, les organisations peuvent générer du code source pour leurs applications, exécuter des tests, regrouper les applications dans des conteneurs et tout déployer plus efficacement dans le cloud. Cela facilite le processus de migration, accélère le développement des applications et réduit la dette technique potentielle.

La migration d'une architecture monolithique vers une architecture de microservices est un processus complexe, mais gratifiant. En préparant minutieusement la transition et en employant les outils et stratégies nécessaires, les entreprises peuvent maximiser les avantages des microservices, rationaliser le développement de leurs logiciels et garder une longueur d'avance sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui.