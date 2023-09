Os cinco principais desafios da migração da arquitetura monolítica para a arquitetura de microsserviços

A indústria de software passou por uma rápida transformação na última década, com as empresas adotando cada vez mais abordagens modernas de desenvolvimento de software para inovar rapidamente e permanecer competitivas. Uma das mudanças de paradigma mais significativas da arquitetura de software é a migração de sistemas monolíticos para microsserviços. Enquanto uma arquitetura monolítica une os componentes de um aplicativo como uma única unidade, uma arquitetura de microsserviços divide o aplicativo em serviços menores e independentes, cada um atendendo a uma funcionalidade de negócios específica.

A abordagem modular fornecida pelos microsserviços oferece maior agilidade, escalabilidade e capacidade de manutenção no processo de desenvolvimento de software . Mas migrar de um sistema monolítico legado para microsserviços está longe de ser simples. Requer a superação de inúmeros desafios, desde a compreensão e modelagem do domínio até a decomposição do monólito, gerenciamento de dados, comunicação e gerenciamento de infraestrutura. Este artigo discutirá os principais desafios que as empresas enfrentam ao migrar da arquitetura monolítica para a arquitetura de microsserviços e fornecerá conselhos práticos para superar esses obstáculos de forma eficaz.

Desafio 1: Compreender e Modelar o Domínio

Uma compreensão adequada do domínio de negócios e de seus vários componentes é crucial para implementar com sucesso a arquitetura de microsserviços. Cada microsserviço deve corresponder a um subdomínio de negócios específico e obedecer a limites bem definidos. Infelizmente, muitas organizações não reconhecem a importância de modelar corretamente o domínio, levando a limites de serviço deficientes que podem impactar negativamente a migração. Para enfrentar esse desafio, as organizações devem adotar princípios de Domain-Driven Design (DDD) para modelar o domínio do aplicativo de forma eficaz.

O DDD concentra-se nos principais aspectos do domínio, como entidades, objetos de valor e agregados, para identificar padrões de design estratégicos e táticos para o desenvolvimento de software. Ao compreender e modelar o domínio de forma eficaz, você pode criar um plano mais claro para a arquitetura de microsserviços e estabelecer limites lógicos de serviço.

Durante a migração, investir tempo e esforço em workshops para obter informações de especialistas do domínio, desenvolvedores e partes interessadas pode ser inestimável. Esses workshops podem ajudar a criar uma linguagem onipresente, identificar contextos limitados e determinar como os diferentes subdomínios se relacionam entre si. Além disso, um conhecimento profundo do domínio e uma forte colaboração entre os membros da equipe abrem caminho para uma arquitetura de microsserviços bem definida.

Desafio 2: Decompondo o Monólito

A decomposição é vital para a migração de um aplicativo monolítico para uma arquitetura baseada em microsserviços. Refere-se à divisão do aplicativo monolítico em serviços menores, gerenciáveis ​​e independentes, focados em funções de negócios específicas. Ainda assim, a decomposição de um monólito apresenta seus desafios, como determinar o tamanho e o escopo corretos de cada microsserviço.

Uma abordagem para enfrentar este desafio é aplicar o Princípio da Responsabilidade Única (SRP) ao identificar os limites do serviço. O SRP afirma que uma classe ou módulo deve ter apenas um motivo para mudar. Aplicar este princípio aos microsserviços significa que cada serviço deve ser responsável por uma única função de negócio e deve ser isolado de alterações em outros serviços. Seguir o SRP ajuda a garantir que os microsserviços permaneçam pouco acoplados e altamente coesos, melhorando a capacidade de manutenção do sistema.

Outro aspecto crítico a considerar durante a decomposição é a comunicação entre os microsserviços recém-formados. Você deve estabelecer um padrão claro para comunicação entre serviços, como usar APIs RESTful, filas de mensagens ou gRPC. Evite o acoplamento rígido entre serviços e forneça uma interface baseada em contrato para garantir uma comunicação tranquila entre microsserviços.

É essencial identificar funcionalidades comuns e bibliotecas compartilhadas que vários serviços podem exigir. O estabelecimento de uma biblioteca compartilhada pode ajudar a evitar a duplicação de código e manter a consistência entre os serviços. Mas tenha cuidado para não introduzir dependências desnecessárias entre serviços, pois isso pode prejudicar as vantagens da natureza dissociada dos microsserviços.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

A decomposição do monólito é uma etapa complexa, mas crucial, na migração para a arquitetura de microsserviços. O planejamento cuidadoso, a consideração dos limites dos serviços e a organização da comunicação entre serviços garantem uma transição mais tranquila.

Desafio 3: Resolver problemas de gerenciamento de dados

Um dos aspectos mais desafiadores da transição de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microsserviços é abordar com eficácia os problemas de gerenciamento de dados. Em uma arquitetura monolítica, todo o aplicativo geralmente compartilha um único banco de dados para todos os seus componentes. Mas as arquiteturas de microsserviços promovem o gerenciamento descentralizado de dados, e cada microsserviço deve ter seu armazenamento de dados independente.

Isto apresenta um conjunto de desafios que incluem:

Particionamento de dados

Dividir os dados do aplicativo monolítico em partes menores e gerenciáveis, adequadas para microsserviços independentes, requer análise aprofundada, compreensão dos limites do domínio e decisões cuidadosas de design para manter a consistência e a integridade dos dados.

A consistência dos dados

Garantir a consistência eventual entre armazenamentos de dados de vários microsserviços pode se tornar complexo, especialmente quando se lida com transações distribuídas. Os desenvolvedores devem implementar estratégias como arquitetura orientada a eventos ou o padrão Saga para manter a consistência e evitar o acoplamento rígido entre os serviços.

Transações distribuídas

Numa arquitetura de microsserviços, a responsabilidade pelo tratamento das transações está espalhada por diferentes serviços. O gerenciamento de transações distribuídas torna-se mais complexo do que os sistemas monolíticos, onde as propriedades ACID podem ser facilmente aplicadas em um único banco de dados. Portanto, os desenvolvedores devem adotar padrões como o padrão Saga ou o protocolo de confirmação em duas fases para coordenar transações em vários serviços.

Para superar esses desafios de gerenciamento de dados, as empresas devem investir em modelagem de dados e técnicas de design de banco de dados e utilizar ferramentas que simplifiquem o gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços. Por exemplo, a plataforma no-code do AppMaster torna mais fácil para os desenvolvedores gerenciar dados e criar lógica de negócios com seu designer visual de BP , permitindo melhor particionamento e consistência de dados.

Desafio 4: Garantir a Comunicação e Integração

Garantir a comunicação e integração eficazes entre microsserviços é outro obstáculo a ser superado na migração de uma arquitetura monolítica. Em um sistema monolítico, os componentes se comunicam internamente por meio de chamadas de funções ou métodos. Por outro lado, os microsserviços se comunicam entre si por meio de APIs e protocolos de rede. Em relação aos microsserviços, os desenvolvedores precisam abordar questões como latência, segurança e confiabilidade que acompanham a comunicação em rede.

As estratégias para garantir comunicação e integração suaves em uma arquitetura de microsserviços incluem:

Design e documentação de API : APIs bem documentadas são cruciais para que os microsserviços interajam de maneira eficaz. Os desenvolvedores devem gastar um tempo significativo projetando e documentando APIs e utilizando práticas claras de teste e controle de versão de API.

: APIs bem documentadas são cruciais para que os microsserviços interajam de maneira eficaz. Os desenvolvedores devem gastar um tempo significativo projetando e documentando APIs e utilizando práticas claras de teste e controle de versão de API. Orquestração e coreografia de serviços : os serviços devem ser orquestrados ou coreografados para reduzir a dependência e a complexidade da comunicação, promovendo um acoplamento fraco entre microsserviços. A orquestração pode ser alcançada através de um componente central como um barramento de serviço, enquanto a coreografia envolve serviços coordenados de forma independente entre si através de eventos ou mensagens.

: os serviços devem ser orquestrados ou coreografados para reduzir a dependência e a complexidade da comunicação, promovendo um acoplamento fraco entre microsserviços. A orquestração pode ser alcançada através de um componente central como um barramento de serviço, enquanto a coreografia envolve serviços coordenados de forma independente entre si através de eventos ou mensagens. Comunicação assíncrona : a adoção de padrões de comunicação assíncrona, como filas de mensagens ou arquiteturas orientadas a eventos, pode ajudar a melhorar a resiliência, a escalabilidade e a capacidade de resposta dos seus microsserviços. Desta forma, os serviços podem continuar a funcionar mesmo que um componente esteja indisponível, minimizando o impacto no sistema.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ferramentas como a plataforma sem código do AppMaster podem ajudar a aliviar os desafios de comunicação e integração, ao mesmo tempo que oferecem geração automática de documentação de API, designers de BP para lógica de negócios e testes rápidos, tornando a transição para microsserviços mais suave e eficiente.

Desafio 5: Gerenciando implantação e infraestrutura

A implantação e o gerenciamento da infraestrutura de uma arquitetura de microsserviços também podem apresentar desafios significativos. Ao contrário dos aplicativos monolíticos, os microsserviços exigem que cada serviço seja implantado e executado de forma independente, introduzindo complexidade no gerenciamento da infraestrutura, na alocação de recursos e no controle de versões.

Alguns problemas comuns de implantação e gerenciamento de infraestrutura incluem:

Dimensionamento e alocação de recursos : Com muitos serviços independentes, há necessidade de alocar recursos e gerenciar o dimensionamento de cada serviço de forma eficiente. Isso envolve monitorar o desempenho e o uso de recursos de cada serviço e ajustar dinamicamente os recursos com base na demanda.

: Com muitos serviços independentes, há necessidade de alocar recursos e gerenciar o dimensionamento de cada serviço de forma eficiente. Isso envolve monitorar o desempenho e o uso de recursos de cada serviço e ajustar dinamicamente os recursos com base na demanda. Controle de versão e compatibilidade com versões anteriores : à medida que os microsserviços são desenvolvidos e implantados de forma independente, garantir a compatibilidade com versões anteriores e lidar com o controle de versões em todos os serviços torna-se fundamental. Os desenvolvedores precisam definir políticas claras de controle de versão e compatibilidade de API e comunicá-las a toda a equipe de desenvolvimento.

: à medida que os microsserviços são desenvolvidos e implantados de forma independente, garantir a compatibilidade com versões anteriores e lidar com o controle de versões em todos os serviços torna-se fundamental. Os desenvolvedores precisam definir políticas claras de controle de versão e compatibilidade de API e comunicá-las a toda a equipe de desenvolvimento. Monitoramento, registro em log e rastreamento : devido à natureza distribuída dos microsserviços, é importante ter um mecanismo unificado de monitoramento, registro em log e rastreamento para solucionar problemas e otimizar o desempenho. Ferramentas centralizadas de registro e observabilidade podem ajudar a manter uma visão abrangente de todo o sistema.

Para enfrentar estes desafios, as empresas devem investir em ferramentas de contentorização como Docker e Kubernetes para empacotar e orquestrar microsserviços e implementar soluções de monitorização e registo para melhorar a observabilidade. O uso AppMaster também pode simplificar o processo de implantação e gerenciamento de infraestrutura, pois gera código-fonte, compila aplicativos e os implanta de maneira simplificada.

Conclusão

A migração de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microsserviços pode oferecer inúmeros benefícios em termos de agilidade, escalabilidade, capacidade de manutenção e flexibilidade. Ainda assim, é crucial estar consciente dos desafios desta transição e planear estrategicamente para os superar. As empresas podem adotar com sucesso a arquitetura de microsserviços e aproveitar suas vantagens, concentrando-se na compreensão e modelagem do domínio, na decomposição do monólito, na abordagem de problemas de gerenciamento de dados, na garantia de comunicação e integração eficientes e no gerenciamento da implantação e da infraestrutura.

A incorporação de uma plataforma no-code como AppMaster pode ajudar ainda mais nessa transição, fornecendo um ambiente de desenvolvimento abrangente e integrado que simplifica o processo de desenvolvimento de aplicativos. Ao usar uma plataforma como o AppMaster, as organizações podem gerar código-fonte para seus aplicativos, executar testes, empacotar aplicativos em contêineres e implantar tudo na nuvem com mais eficiência. Isso ajuda no processo de migração, acelera o desenvolvimento de aplicativos e reduz possíveis dívidas técnicas.

A migração da arquitetura monolítica para a arquitetura de microsserviços é um processo complexo, mas gratificante. Ao prepararem-se minuciosamente para a transição e ao empregarem as ferramentas e estratégias necessárias, as empresas podem maximizar os benefícios dos microsserviços, agilizar o desenvolvimento de software e permanecer à frente no mercado competitivo atual.