Top 5 uitdagingen bij de migratie van monolithische naar microservices-architectuur

De software-industrie heeft de afgelopen tien jaar een snelle transformatie ondergaan, waarbij bedrijven steeds meer moderne softwareontwikkelingsbenaderingen omarmen om snel te kunnen innoveren en concurrerend te kunnen blijven. Een van de belangrijkste paradigmaverschuivingen in de softwarearchitectuur is de migratie van monolithische systemen naar microservices. Terwijl een monolithische architectuur de componenten van een applicatie als één geheel samenbindt, verdeelt een microservices-architectuur de applicatie in kleinere, onafhankelijke services, die elk een specifieke bedrijfsfunctionaliteit bedienen.

De modulaire aanpak van microservices biedt meer flexibiliteit, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid in het softwareontwikkelingsproces . Maar de migratie van een traditioneel monolithisch systeem naar microservices is verre van eenvoudig. Het vereist het overwinnen van talloze uitdagingen, van het begrijpen en modelleren van het domein tot het ontbinden van de monoliet, databeheer, communicatie en infrastructuurbeheer. Dit artikel bespreekt de belangrijkste uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij de migratie van monolithische naar microservices-architectuur en geeft uitvoerbaar advies om deze obstakels effectief te overwinnen.

Uitdaging 1: Het domein begrijpen en modelleren

Een goed begrip van het bedrijfsdomein en de verschillende componenten ervan is cruciaal om de microservices-architectuur succesvol te implementeren. Elke microservice moet overeenkomen met een specifiek zakelijk subdomein en zich houden aan duidelijk gedefinieerde grenzen. Helaas zien veel organisaties het belang van het correct modelleren van het domein niet in, wat leidt tot slechte servicegrenzen die een negatieve impact kunnen hebben op de migratie. Om deze uitdaging aan te gaan, moeten organisaties Domain-Driven Design (DDD) -principes adopteren om het applicatiedomein effectief te modelleren.

DDD richt zich op belangrijke aspecten van het domein, zoals entiteiten, waardeobjecten en aggregaten, om strategische en tactische ontwerppatronen voor softwareontwikkeling te identificeren. Door het domein effectief te begrijpen en te modelleren, kunt u een duidelijkere blauwdruk voor de microservices-architectuur creëren en logische servicegrenzen vaststellen.

Tijdens de migratie kan het van onschatbare waarde zijn om tijd en moeite te investeren in workshops om input te krijgen van domeinexperts, ontwikkelaars en belanghebbenden. Deze workshops kunnen helpen bij het creëren van een alomtegenwoordige taal, het identificeren van begrensde contexten en het bepalen hoe verschillende subdomeinen zich tot elkaar verhouden. Bovendien maken een grondig begrip van het domein en een sterke samenwerking tussen teamleden de weg vrij voor een goed gedefinieerde microservices-architectuur.

Uitdaging 2: De monoliet ontbinden

Ontleding is essentieel voor de migratie van een monolithische applicatie naar een op microservices gebaseerde architectuur. Het verwijst naar het opsplitsen van de monolithische applicatie in kleinere, beheerbare, onafhankelijke diensten gericht op specifieke bedrijfsfuncties. Toch brengt het ontbinden van een monoliet uitdagingen met zich mee, zoals het bepalen van de juiste omvang en reikwijdte van elke microservice.

Eén benadering om deze uitdaging aan te pakken is door het Single Responsibility Principle (SRP) toe te passen bij het identificeren van servicegrenzen. SRP stelt dat een klasse of module slechts één reden mag hebben om te veranderen. Het toepassen van dit principe op microservices betekent dat elke service verantwoordelijk moet zijn voor een enkele bedrijfsfunctie en geïsoleerd moet zijn van veranderingen in andere services. Het volgen van de SRP zorgt ervoor dat microservices losjes gekoppeld en zeer samenhangend blijven, waardoor de onderhoudbaarheid van het systeem wordt verbeterd.

Een ander cruciaal aspect waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de ontbinding is de communicatie tussen de nieuw gevormde microservices. U moet een duidelijk patroon vaststellen voor communicatie tussen services, zoals het gebruik van RESTful API's, berichtenwachtrijen of gRPC. Vermijd nauwe koppelingen tussen services en zorg voor een contractgebaseerde interface om een ​​soepele communicatie tussen microservices te garanderen.

Het identificeren van gemeenschappelijke functionaliteiten en gedeelde bibliotheken die meerdere services nodig kunnen hebben, is essentieel. Het opzetten van een gedeelde bibliotheek kan duplicatie van code helpen voorkomen en de consistentie tussen services behouden. Maar pas op dat u geen onnodige afhankelijkheden tussen services introduceert, omdat dit de voordelen van het ontkoppelde karakter van microservices kan belemmeren.

Het ontbinden van de monoliet is een complexe maar cruciale stap in de migratie naar een microservices-architectuur. Zorgvuldige planning, aandacht voor servicegrenzen en het organiseren van communicatie tussen services zorgen voor een soepelere overgang.

Uitdaging 3: Problemen met gegevensbeheer aanpakken

Een van de meest uitdagende aspecten van de overgang van een monolithische naar een microservices-architectuur is het effectief aanpakken van problemen met gegevensbeheer. In een monolithische architectuur deelt de hele applicatie doorgaans één database voor al zijn componenten. Maar microservices-architecturen bevorderen gedecentraliseerd gegevensbeheer, en elke microservice zou zijn eigen onafhankelijke gegevensopslag moeten hebben.

Dit brengt een reeks uitdagingen met zich mee, waaronder:

Gegevenspartitionering

Het opsplitsen van de gegevens van de monolithische applicatie in kleinere, beheersbare brokken die geschikt zijn voor onafhankelijke microservices vereist een diepgaande analyse, het begrijpen van domeingrenzen en zorgvuldige ontwerpbeslissingen om de consistentie en integriteit van de gegevens te behouden.

Data consistentie

Het garanderen van uiteindelijke consistentie tussen de datastores van verschillende microservices kan complex worden, vooral als het om gedistribueerde transacties gaat. Ontwikkelaars moeten strategieën zoals gebeurtenisgestuurde architectuur of het Saga-patroon implementeren om de consistentie te behouden en tegelijkertijd een nauwe koppeling tussen services te vermijden.

Gedistribueerde transacties

In een microservicesarchitectuur is de verantwoordelijkheid voor het afhandelen van transacties verspreid over verschillende services. Het beheren van gedistribueerde transacties wordt complexer dan monolithische systemen, waarbij ACID-eigenschappen eenvoudig in één database kunnen worden afgedwongen. Daarom moeten ontwikkelaars patronen zoals het Saga-patroon of het tweefasige commit-protocol gebruiken om transacties tussen meerdere services te coördineren.

Om deze uitdagingen op het gebied van databeheer te overwinnen, moeten bedrijven investeren in technieken voor datamodellering en databaseontwerp en tools gebruiken die het databeheer in microservices-architecturen vereenvoudigen. Het no-code platform van AppMaster maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker voor ontwikkelaars om gegevens te beheren en bedrijfslogica te creëren met de visuele BP-ontwerper , waardoor een betere gegevenspartitionering en consistentie mogelijk is.

Uitdaging 4: Zorgen voor communicatie en integratie

Het garanderen van effectieve communicatie en integratie tussen microservices is een andere hindernis die moet worden overwonnen bij de migratie vanuit een monolithische architectuur. In een monolithisch systeem communiceren componenten intern via functie- of methodeaanroepen. Microservices communiceren daarentegen met elkaar via API's en netwerkprotocollen. Wat microservices betreft, moeten ontwikkelaars problemen aanpakken zoals latentie, beveiliging en betrouwbaarheid die gepaard gaan met netwerkcommunicatie.

Strategieën om een ​​soepele communicatie en integratie in een microservices-architectuur te garanderen zijn onder meer:

API-ontwerp en documentatie : Goed gedocumenteerde API's zijn cruciaal voor een effectieve interactie van microservices. Ontwikkelaars moeten veel tijd besteden aan het ontwerpen en documenteren van API's en het gebruiken van duidelijke API-test- en versiebeheerpraktijken.

: Goed gedocumenteerde API's zijn cruciaal voor een effectieve interactie van microservices. Ontwikkelaars moeten veel tijd besteden aan het ontwerpen en documenteren van API's en het gebruiken van duidelijke API-test- en versiebeheerpraktijken. Service-orkestratie en choreografie : Services moeten worden georkestreerd of gechoreografeerd om de afhankelijkheid en communicatiecomplexiteit te verminderen en een losse koppeling tussen microservices te bevorderen. Orkestratie kan worden bereikt via een centrale component zoals een servicebus, terwijl choreografie bestaat uit diensten die onafhankelijk met elkaar coördineren via evenementen of berichten.

: Services moeten worden georkestreerd of gechoreografeerd om de afhankelijkheid en communicatiecomplexiteit te verminderen en een losse koppeling tussen microservices te bevorderen. Orkestratie kan worden bereikt via een centrale component zoals een servicebus, terwijl choreografie bestaat uit diensten die onafhankelijk met elkaar coördineren via evenementen of berichten. Asynchrone communicatie : het adopteren van asynchrone communicatiepatronen, zoals berichtenwachtrijen of gebeurtenisgestuurde architecturen, kan de veerkracht, schaalbaarheid en responsiviteit van uw microservices helpen verbeteren. Op deze manier kunnen services blijven functioneren, zelfs als één component niet beschikbaar is, waardoor de impact op het systeem wordt geminimaliseerd.

Tools zoals het no-code -platform van AppMaster kunnen communicatie- en integratie-uitdagingen helpen verlichten en bieden tegelijkertijd automatische API-documentatie, BP-ontwerpers voor bedrijfslogica en snelle tests, waardoor de overgang naar microservices soepeler en efficiënter verloopt.

Uitdaging 5: Implementatie en infrastructuur beheren

Het implementeren en beheren van de infrastructuur voor een microservicesarchitectuur kan ook aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen. In tegenstelling tot monolithische applicaties vereisen microservices dat elke service onafhankelijk wordt ingezet en uitgevoerd, waardoor complexiteit ontstaat op het gebied van infrastructuurbeheer, toewijzing van middelen en versiebeheer.

Enkele veelvoorkomende problemen met implementatie en infrastructuurbeheer zijn:

Schaalvergroting en toewijzing van middelen : Bij veel onafhankelijke diensten is het nodig om middelen toe te wijzen en de schaalbaarheid van elke dienst efficiënt te beheren. Dit omvat het monitoren van de prestaties en het resourcegebruik van elke service en het dynamisch aanpassen van resources op basis van de vraag.

: Bij veel onafhankelijke diensten is het nodig om middelen toe te wijzen en de schaalbaarheid van elke dienst efficiënt te beheren. Dit omvat het monitoren van de prestaties en het resourcegebruik van elke service en het dynamisch aanpassen van resources op basis van de vraag. Versiebeheer en achterwaartse compatibiliteit : Omdat microservices onafhankelijk worden ontwikkeld en geïmplementeerd, wordt het garanderen van achterwaartse compatibiliteit en het omgaan met versiebeheer voor alle services van cruciaal belang. Ontwikkelaars moeten een duidelijk beleid voor versiebeheer en API-compatibiliteit definiëren en deze binnen het ontwikkelteam communiceren.

: Omdat microservices onafhankelijk worden ontwikkeld en geïmplementeerd, wordt het garanderen van achterwaartse compatibiliteit en het omgaan met versiebeheer voor alle services van cruciaal belang. Ontwikkelaars moeten een duidelijk beleid voor versiebeheer en API-compatibiliteit definiëren en deze binnen het ontwikkelteam communiceren. Monitoring, logboekregistratie en tracering : vanwege het gedistribueerde karakter van microservices is het belangrijk om een ​​uniform mechanisme voor monitoring, logboekregistratie en tracering te hebben om problemen op te lossen en de prestaties te optimaliseren. Gecentraliseerde tools voor logboekregistratie en observatie kunnen helpen een uitgebreid overzicht van het hele systeem te behouden.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten bedrijven investeren in containerisatietools zoals Docker en Kubernetes voor het verpakken en orkestreren van microservices en monitoring- en logoplossingen implementeren voor een betere observatie. Het gebruik van AppMaster kan ook het implementatie- en infrastructuurbeheerproces vereenvoudigen, omdat het broncode genereert, applicaties compileert en deze op een gestroomlijnde manier implementeert.

Conclusie

Het migreren van een monolithische naar een microservices-architectuur kan talloze voordelen bieden op het gebied van wendbaarheid, schaalbaarheid, onderhoudbaarheid en flexibiliteit. Toch is het van cruciaal belang om ons bewust te zijn van de uitdagingen van deze transitie en strategisch te plannen om deze te overwinnen. Bedrijven kunnen met succes microservices-architectuur adopteren en de voordelen ervan benutten door zich te concentreren op het begrijpen en modelleren van het domein, het ontbinden van de monoliet, het aanpakken van problemen met gegevensbeheer, het garanderen van efficiënte communicatie en integratie, en het beheren van de implementatie en infrastructuur.

Het integreren van een no-code platform zoals AppMaster kan deze transitie verder ondersteunen door een uitgebreide, geïntegreerde ontwikkelomgeving te bieden die het applicatieontwikkelingsproces vereenvoudigt. Door een platform als AppMaster te gebruiken, kunnen organisaties broncode voor hun applicaties genereren, tests uitvoeren, applicaties in containers verpakken en alles efficiënter in de cloud implementeren. Dit helpt bij het migratieproces, versnelt de ontwikkeling van applicaties en vermindert potentiële technische schulden.

De migratie van monolithische naar microservices-architectuur is een complex, maar lonend proces. Door zich grondig voor te bereiden op de transitie en de noodzakelijke tools en strategieën in te zetten, kunnen bedrijven de voordelen van microservices maximaliseren, hun softwareontwikkeling stroomlijnen en voorop blijven lopen in de huidige competitieve markt.