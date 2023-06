Introduction au développement guidé par le comportement (BDD)

Le développement guidé par le comportement (BDD) est une méthodologie de développement logiciel agile qui met l'accent sur la collaboration entre les parties prenantes de l'entreprise, les développeurs et les équipes d'assurance qualité. Cette approche implique l'utilisation de scénarios lisibles par l'homme pour décrire le comportement attendu des applications logicielles. L'objectif principal de BDD est de combler le fossé de communication entre les équipes commerciales et techniques et de créer une compréhension commune des exigences du logiciel.

Le BDD trouve son origine dans le développement piloté par les tests (TDD) et la conception pilotée par les domaines (DDD). Elle a été conçue par Dan North, qui souhaitait remédier aux lacunes de la méthode TDD, notamment en mettant l'accent sur le test de l'implémentation plutôt que sur celui du comportement. En mettant l'accent sur le comportement anticipé du logiciel et en construisant un langage commun, BDD encourage une communication et une collaboration efficaces, aidant les équipes de projet à fournir des logiciels de haute qualité avec moins de défauts et un minimum de travail de reprise.

Principes de BDD et flux de travail

BDD est guidé par trois principes clés qui permettent aux équipes logicielles de développer des applications plus efficacement :

Collaboration : BDD encourage l'interaction et la communication entre les parties prenantes, les développeurs et les testeurs. En comprenant les perspectives et les préoccupations des différents membres de l'équipe, les équipes peuvent parvenir à un consensus sur le comportement attendu du logiciel et éviter les idées fausses.

BDD encourage l'interaction et la communication entre les parties prenantes, les développeurs et les testeurs. En comprenant les perspectives et les préoccupations des différents membres de l'équipe, les équipes peuvent parvenir à un consensus sur le comportement attendu du logiciel et éviter les idées fausses. Langage omniprésent : BDD s'efforce de créer un langage commun qui est compris et partagé par tous les membres de l'équipe, quelle que soit leur expertise technique. Ce langage commun est utilisé pour écrire des scénarios lisibles par l'homme qui décrivent le comportement attendu du logiciel. L'utilisation d'un langage omniprésent favorise l'alignement dans la compréhension des exigences logicielles et contribue à éliminer la confusion au cours du développement.

BDD s'efforce de créer un langage commun qui est compris et partagé par tous les membres de l'équipe, quelle que soit leur expertise technique. Ce langage commun est utilisé pour écrire des scénarios lisibles par l'homme qui décrivent le comportement attendu du logiciel. L'utilisation d'un langage omniprésent favorise l'alignement dans la compréhension des exigences logicielles et contribue à éliminer la confusion au cours du développement. Développement piloté par les tests : BDD met l'accent sur l'écriture de tests basés sur le comportement attendu avant d'écrire le code proprement dit. Ces tests servent à la fois de documentation et de moyen de valider la fonctionnalité du code. En commençant par écrire des tests, les développeurs peuvent s'assurer que le code répond aux exigences et contribuer à prévenir les défauts.

Le flux de travail typique de BDD se compose des étapes suivantes :

Discuter : Recueillir les exigences des parties prenantes et tenir des discussions ouvertes avec l'équipe pour créer une compréhension commune de la fonctionnalité du logiciel. Définir : Rédiger des scénarios BDD à l'aide d'un langage commun, en suivant la structure Given-When-Then. Ces scénarios servent de guide aux développeurs et aux testeurs tout au long du processus de développement. Développer : Écrire le code nécessaire pour réussir les tests basés sur le comportement. Il peut s'agir à la fois de la fonctionnalité permettant de satisfaire aux exigences et des tests eux-mêmes. Tester : Exécuter des tests automatisés basés sur les scénarios BDD, en s'assurant que le code développé répond aux attentes décrites dans les scénarios. Remanier : Itérer à travers le processus si nécessaire, en affinant et en améliorant le code tout en maintenant le comportement souhaité.

L'importance du BDD dans le développement logiciel moderne

Avec l'évolution du développement logiciel, la nécessité d'une communication claire, d'une collaboration efficace et d'une bonne compréhension des besoins de l'entreprise est devenue plus importante que jamais. Les méthodes de développement traditionnelles, telles que Waterfall, ont montré leurs limites, conduisant souvent à des projets avec des délais prolongés, des coûts exorbitants et des clients déçus. Les méthodologies agiles telles que BDD répondent à ces problèmes, en favorisant une culture de communication ouverte et des boucles de retour d'information rapides. L'importance de BDD dans le développement moderne de logiciels est soulignée par son impact sur le succès du projet, car il aide à :

Améliorer la collaboration : BDD relie les différents membres de l'équipe, y compris les parties prenantes, les développeurs et les testeurs, d'une manière collaborative. Cet environnement collaboratif conduit à une équipe plus soudée, permettant aux membres de comprendre les perspectives de chacun et de travailler ensemble plus efficacement. Améliorer la communication : Avec l'établissement d'un langage omniprésent, chaque membre de l'équipe peut communiquer efficacement, quelles que soient ses connaissances techniques. Cette communication rationalisée permet de clarifier les ambiguïtés des exigences logicielles, de réduire le temps de développement et d'accroître la satisfaction des clients. Amélioration de la qualité des logiciels : BDD met l'accent sur l'importance des tests pour s'assurer que le logiciel développé présente le comportement souhaité. Cette approche permet de détecter les défauts dès le début du processus de développement, ce qui réduit les coûts et les efforts associés à la résolution des problèmes à un stade ultérieur du cycle de vie du projet. Accélérer la livraison : L'approche BDD encourage les équipes à travailler de manière itérative, ce qui leur permet de répondre rapidement aux changements d'exigences et de fournir de la valeur de manière incrémentale. Cette agilité leur permet de mettre les produits sur le marché plus rapidement, ce qui leur donne un avantage concurrentiel dans l'environnement technologique actuel qui évolue rapidement.

Alors que l'industrie du logiciel continue d'évoluer et d'adopter les méthodologies Agile, BDD offre aux entreprises un moyen pratique et efficace de s'assurer que leurs logiciels répondent aux besoins et aux attentes de leurs clients tout en maintenant des normes de haute qualité.

Améliorer la collaboration et la communication avec BDD

Le développement guidé par le comportement (BDD) vise à combler le fossé de la communication entre les parties prenantes de l'entreprise, les développeurs et les équipes d'assurance qualité. L'établissement d'une compréhension commune du comportement attendu du logiciel est crucial pour une mise en œuvre réussie du BDD. Voici quelques façons dont le BDD peut stimuler la collaboration et la communication au sein de vos équipes de développement:

Langage commun

En utilisant un langage omniprésent, les scénarios BDD sont écrits dans un format simple et lisible par l'homme que les membres de l'équipe peuvent facilement comprendre. Le langage commun favorise la communication, élimine la confusion et garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les exigences logicielles et les résultats attendus.

Des exemples clairs

Des exemples concrets permettent de mieux comprendre le comportement attendu d'un logiciel. En encourageant la discussion autour de ces exemples, BDD permet d'aligner les points de vue et d'éviter les interprétations erronées, ce qui facilite l'obtention d'un consensus sur la fonctionnalité souhaitée.

Réunions régulières et retour d'information

BDD favorise une collaboration constante grâce à des réunions régulières avec les parties prenantes, les développeurs et les testeurs. Ces discussions sont l'occasion de partager des informations, de clarifier les exigences et de répondre aux préoccupations, ce qui permet d'améliorer l'alignement et la prise de décision.

Une documentation vivante

Les scénarios BDD ne sont pas seulement des cas de test ; ils servent de documentation vivante du comportement du logiciel. Cette documentation évolue en même temps que le processus de développement, fournissant une source d'information fiable pour tous les membres de l'équipe et permettant une boucle de retour d'information continue.

Se concentrer sur la valeur pour l'utilisateur

BDD met l'accent sur les résultats centrés sur l'utilisateur en basant les scénarios sur les interactions réelles des utilisateurs. Cette approche centrée sur l'utilisateur garantit que les équipes donnent la priorité aux fonctionnalités qui apportent des avantages tangibles aux utilisateurs finaux, ce qui se traduit en fin de compte par un produit de meilleure qualité.

Rédiger des scénarios BDD efficaces

Les scénarios BDD sont la pierre angulaire du développement guidé par le comportement, car ils représentent des exemples de comportement logiciel et servent de moyen de communication entre les parties prenantes. Pour rédiger des scénarios BDD efficaces, il convient de suivre les lignes directrices suivantes :

Utiliser le format "donné-alors" : Le format Given-When-Then permet une structure claire et cohérente pour vos scénarios BDD. La clause Given définit le contexte, la clause When décrit l'action et la clause Then précise le résultat attendu. Ce format garantit que les scénarios sont faciles à lire, à comprendre et à maintenir. Soyez clair et concis : Les scénarios BDD doivent être rédigés dans un langage simple et naturel, facile à comprendre. Évitez le jargon technique et les formulations complexes, et privilégiez la simplicité et la concision dans vos descriptions. Cela permet de s'assurer que toutes les parties prenantes, quelle que soit leur expertise technique, peuvent comprendre les scénarios. Concentrez-vous sur le comportement de l'utilisateur : Concentrez-vous sur la description du comportement du point de vue de l'utilisateur. Cela permet non seulement de maintenir une perspective centrée sur l'utilisateur, mais aussi de s'assurer que les scénarios sont axés sur les résultats qui comptent le plus pour l'utilisateur. Restez réaliste : basez vos scénarios sur des cas d'utilisation réels et évitez les situations hypothétiques. Les scénarios réalistes sont plus faciles à comprendre et permettent à votre équipe de se concentrer sur les fonctionnalités qui apportent une véritable valeur ajoutée à l'utilisateur. Évitez les détails d'implémentation : Les scénarios BDD doivent mettre l'accent sur le comportement plutôt que sur les détails de l'implémentation. En vous concentrant sur le "quoi" plutôt que sur le "comment", vous pouvez conserver des scénarios pertinents même lorsque l'implémentation sous-jacente change.

Outils et cadres pour la mise en œuvre de BDD

Il existe une variété d'outils et de cadres puissants qui peuvent simplifier la mise en œuvre de BDD dans vos projets de développement de logiciels. Voici quelques options populaires :

Cucumber : Cucumber est un outil BDD open-source qui prend en charge plusieurs langages de programmation, notamment Ruby, Java et JavaScript. Il utilise le langage Gherkin pour traduire les scénarios BDD en spécifications de test exécutables, ce qui garantit que vos tests sont toujours en phase avec vos exigences. SpecFlow : SpecFlow, souvent considéré comme l'équivalent de Cucumber pour .NET, est un cadre BDD largement utilisé qui permet un développement piloté par les tests en C#. Il utilise Gherkin pour définir des scénarios et s'intègre parfaitement à NUnit, xUnit et MSTest pour l'exécution des tests. Behave : Behave est un framework BDD pour Python qui s'appuie sur Gherkin pour spécifier des scénarios. Il offre une flexibilité dans l'implémentation des étapes et favorise la modularité grâce à l'utilisation de bibliothèques d'étapes. Behave s'intègre à Pytest, ce qui vous permet de maintenir la cohérence de votre suite de tests. JBehave : JBehave est un framework BDD basé sur Java qui utilise également Gherkin pour écrire des scénarios lisibles par l'homme. Il s'intègre facilement aux outils de test Java les plus répandus, tels que JUnit et TestNG, et prend en charge un large éventail d'options d'exécution des tests et de création de rapports.

Lors de la sélection d'un outil ou d'un cadre BDD, il convient de prendre en compte des facteurs tels que la compatibilité linguistique, la facilité d'utilisation, les capacités d'intégration et le soutien de la communauté. Un outil riche en fonctionnalités qui s'aligne sur les besoins de votre équipe peut rationaliser le processus de mise en œuvre du BDD et propulser vos efforts de développement logiciel.

En outre, l'utilisation de plateformes sans code comme AppMaster.io peut simplifier davantage l'intégration de BDD dans vos projets. AppMaster.io offre des outils visuels puissants conçus pour accélérer le développement d'applications sans compromettre la qualité. L'intégration des principes de BDD dans un processus de développement déjà rationalisé peut conduire à une production logicielle encore plus efficace, à une meilleure collaboration et à une plus grande satisfaction des clients.

Intégrer le BDD dans votre processus de développement

L'intégration du développement piloté par le comportement (BDD) dans votre processus de développement peut sembler intimidante au début, mais avec la bonne approche, il peut s'agir d'un outil inestimable pour améliorer la qualité des logiciels et la collaboration au sein de l'équipe. Voici les étapes à suivre pour intégrer le BDD dans votre processus de développement :

Aligner l'équipe sur les principes du BDD : Assurez-vous que tous les membres de l'équipe, y compris les développeurs, les analystes commerciaux, les testeurs et les parties prenantes, comprennent les concepts de BDD, le flux de travail et les avantages qu'il apporte au processus de développement logiciel. Établir le flux de travail BDD : Définir le flux de travail BDD et les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe. Encouragez la collaboration entre les parties et assurez une communication transparente tout au long du processus de développement. Créer un langage omniprésent : Développer un vocabulaire commun pour rédiger des histoires d'utilisateurs et des scénarios facilement compréhensibles par tous les membres de l'équipe. Ce langage commun élimine les ambiguïtés et jette les bases d'une communication claire. Rédiger des scénarios BDD : Créez en collaboration des scénarios BDD en utilisant le format Given-When-Then, en vous concentrant sur le comportement attendu du logiciel. Les scénarios doivent être complets mais concis et rédigés dans un langage omniprésent. Sélectionner les outils appropriés : Choisissez des outils et des cadres BDD appropriés, tels que Cucumber ou SpecFlow, pour traduire les scénarios lisibles par l'homme en tests automatisés. Assurez-vous que les outils choisis sont compatibles avec les langages de programmation et les cadres de test de votre projet. Automatiser les tests et remanier le code : Exécutez les tests automatisés basés sur les scénarios BDD et apportez les modifications nécessaires au code pour satisfaire le comportement attendu. Refondre continuellement le code pour maintenir la simplicité et une base de code propre. Mettre en œuvre l'intégration continue : Intégrer les tests BDD dans le pipeline d'intégration continue pour garantir la qualité du logiciel à chaque étape du processus de développement. Cela permet d'accélérer les boucles de rétroaction et la résolution des problèmes. Réviser et itérer régulièrement : Révisez et mettez à jour en permanence les scénarios BDD à mesure que les exigences changent et que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Veillez à ce que l'équipe participe activement à la mise à jour des scénarios et au maintien d'une documentation vivante du comportement du logiciel.

Avantages de l'adoption de BDD dans le développement de logiciels

L'adoption de BDD dans votre processus de développement logiciel peut transformer la façon dont votre équipe travaille et améliorer de manière significative la qualité du logiciel qu'elle crée. Voici quelques-uns des principaux avantages de l'adoption de BDD :

Amélioration de la collaboration : BDD encourage la communication ouverte et la collaboration entre les différents membres de l'équipe, tels que les développeurs, les testeurs et les parties prenantes de l'entreprise. Il en résulte une compréhension commune des exigences du logiciel et un processus de développement plus unifié.

BDD encourage la communication ouverte et la collaboration entre les différents membres de l'équipe, tels que les développeurs, les testeurs et les parties prenantes de l'entreprise. Il en résulte une compréhension commune des exigences du logiciel et un processus de développement plus unifié. Amélioration de la qualité des logiciels : L'accent mis par BDD sur le développement piloté par les tests et les scénarios lisibles par l'homme garantit que le logiciel est testé de manière rigoureuse et cohérente, ce qui entraîne une réduction des bogues et des défauts.

L'accent mis par BDD sur le développement piloté par les tests et les scénarios lisibles par l'homme garantit que le logiciel est testé de manière rigoureuse et cohérente, ce qui entraîne une réduction des bogues et des défauts. Des cycles de développement plus courts : La nature collaborative de BDD permet des cycles de développement plus rapides, car les malentendus et les ambiguïtés sont minimisés et les membres de l'équipe sont alignés sur leurs objectifs dès le départ.

La nature collaborative de BDD permet des cycles de développement plus rapides, car les malentendus et les ambiguïtés sont minimisés et les membres de l'équipe sont alignés sur leurs objectifs dès le départ. Une documentation claire : Les scénarios BDD servent de documentation complète et actualisée détaillant le comportement attendu du logiciel, ce qui permet aux nouveaux membres de l'équipe de comprendre plus facilement les exigences et les objectifs du projet.

Les scénarios BDD servent de documentation complète et actualisée détaillant le comportement attendu du logiciel, ce qui permet aux nouveaux membres de l'équipe de comprendre plus facilement les exigences et les objectifs du projet. Développement centré sur l'utilisateur : Le fait de se concentrer sur les comportements et les résultats des utilisateurs encourage les développeurs à donner la priorité aux besoins des clients et à fournir des fonctionnalités qui apportent de la valeur aux utilisateurs.

Le fait de se concentrer sur les comportements et les résultats des utilisateurs encourage les développeurs à donner la priorité aux besoins des clients et à fournir des fonctionnalités qui apportent de la valeur aux utilisateurs. Réduction de la dette technique : BDD favorise un code propre et facile à maintenir, minimisant l'accumulation de la dette technique et facilitant le succès à long terme du développement de logiciels.

L'avenir du développement et des tests guidés par le comportement

Le développement guidé par le comportement (BDD) a parcouru un long chemin depuis son introduction, offrant des améliorations dans la qualité des logiciels, la collaboration et la communication grâce à l'utilisation de scénarios lisibles par l'homme. À mesure que la technologie continue d'évoluer et que le paysage du développement logiciel se modifie, le BDD s'adaptera également. Voici quelques tendances et perspectives qui façonneront probablement l'avenir du BDD et des tests.

Collaboration renforcée

Le développement de logiciels devenant de plus en plus complexe, l'importance de la collaboration entre les parties prenantes de l'entreprise, les développeurs et les testeurs deviendra encore plus cruciale. BDD incite les coéquipiers à travailler en étroite collaboration et à maintenir une communication constante, ce qui continuera à aider les organisations à créer des logiciels de haute qualité. À l'avenir, les pratiques BDD faciliteront une collaboration encore plus forte en introduisant de nouvelles techniques qui combleront davantage le fossé entre les parties prenantes techniques et non techniques.

Intégration plus étroite avec l'IA et l'apprentissage automatique

L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique ont fait leur chemin dans divers aspects du développement de logiciels, et leur utilisation dans le BDD et les tests ne fait pas exception. À l'avenir, l'IA et l'apprentissage automatique pourraient être utilisés pour analyser les scénarios BDD existants, identifier les modèles et fournir des informations permettant d'améliorer la collaboration, la couverture et l'efficacité. En outre, des outils avancés pourraient être développés pour générer ou suggérer automatiquement des scénarios basés sur l'analyse des tests existants, le comportement des utilisateurs et l'utilisation du système.

Intégrer le retour d'information des utilisateurs en temps réel

Il est essentiel de recueillir les commentaires des utilisateurs pour créer des logiciels qui répondent à leurs besoins. À l'avenir, nous pouvons nous attendre à ce que les méthodologies BDD mettent l'accent sur l'importance de l'intégration du retour d'information en temps réel de l'utilisateur dans le processus de développement. En comprenant comment les utilisateurs interagissent avec le système et quels sont leurs points faibles, les équipes peuvent développer des scénarios BDD exploitables qui prennent directement en compte les besoins des utilisateurs. Il en résulterait un logiciel taillé sur mesure pour les utilisateurs, ce qui garantirait une plus grande satisfaction et une meilleure fidélisation de ces derniers.

Progrès des outils et des cadres de BDD

Les outils et les cadres qui soutiennent la mise en œuvre de BDD, tels que Cucumber, SpecFlow et Behave, continueront d'évoluer. Nous pouvons nous attendre à ce que ces outils deviennent encore plus puissants, offrant des fonctionnalités qui simplifient la création de scénarios, améliorent l'intégration avec les principaux langages de programmation et cadres de test, et fournissent de meilleures fonctionnalités de collaboration pour la gestion du processus BDD. Les communautés open-source seront probablement à l'origine du développement de nouveaux outils qui répondront aux défis et aux exigences supplémentaires dans le domaine du BDD.

Adoption croissante du BDD dans tous les secteurs d'activité

Alors que le BDD gagne déjà du terrain dans diverses industries, ses avantages en termes d'amélioration de la collaboration, de réduction des délais de mise sur le marché et de production de logiciels de haute qualité conduiront à une adoption encore plus large. Les organisations qui donnent la priorité à la satisfaction des clients et à la livraison de logiciels dans les délais impartis considéreront le BDD comme une approche clé pour atteindre un succès durable. Le BDD continuera d'avoir un impact sur les méthodologies de développement logiciel dans des secteurs tels que la finance, la santé, le gouvernement et bien d'autres, à mesure que les entreprises réaliseront les résultats positifs de l'adoption de cette pratique.

L'avenir du développement guidé par le comportement est prometteur. À mesure qu'elles évoluent et s'adaptent au monde en mutation rapide du développement logiciel, les pratiques BDD continueront d'améliorer la collaboration, l'efficacité des tests et la qualité globale des logiciels. En intégrant l'IA, l'apprentissage automatique, le retour d'information des utilisateurs en temps réel et en tirant parti des avancées des outils et des cadres BDD, les équipes de développement seront en mesure de réduire les délais de mise sur le marché et d'améliorer encore davantage la satisfaction des clients.