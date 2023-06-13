行为驱动开发（BDD）简介

行为驱动开发（BDD）是一种敏捷的软件开发方法，强调商业利益相关者、开发人员和QA团队之间的合作。这种方法涉及使用人类可读的场景来描述软件应用的预期行为。BDD的主要目标是在业务和技术团队之间架起沟通的桥梁，并建立对软件需求的共同理解。

BDD起源于测试驱动开发（TDD）和领域驱动设计（DDD）。它是由Dan North构思的，他旨在解决TDD的缺点，主要是它对测试实现而不是行为的关注。通过将重点转向软件的预期行为和建立共同语言，BDD鼓励有效的沟通和协作，帮助项目团队交付高质量的软件，减少缺陷和返工。

BDD原则和工作流程

BDD以三个关键原则为指导，使软件团队能够更有效地开发应用程序：

协作： BDD鼓励利益相关者、开发人员和测试人员之间的互动和交流。通过了解不同团队成员的观点和关注点，团队可以就软件的预期行为达成共识，避免误解。

BDD鼓励利益相关者、开发人员和测试人员之间的互动和交流。通过了解不同团队成员的观点和关注点，团队可以就软件的预期行为达成共识，避免误解。 无处不在的语言： BDD致力于创建一种所有团队成员都能理解和共享的共同语言，无论其技术专长如何。这种共享语言用于编写人类可读的方案，描述软件的预期行为。使用一种普遍的语言可以促进对软件需求的理解的一致性，并有助于消除开发过程中的混乱。

BDD致力于创建一种所有团队成员都能理解和共享的共同语言，无论其技术专长如何。这种共享语言用于编写人类可读的方案，描述软件的预期行为。使用一种普遍的语言可以促进对软件需求的理解的一致性，并有助于消除开发过程中的混乱。 测试驱动开发：BDD强调在编写实际代码之前根据预期行为编写测试。这些测试既是文档，也是验证代码功能的一种手段。通过先写测试，开发人员可以确保代码符合要求，并有助于防止缺陷。

典型的BDD工作流程包括以下步骤：

讨论：从利益相关者那里收集需求，并与团队进行公开讨论，以建立对软件功能的共同理解。 定义：使用通用语言编写BDD方案，遵循 "给定-何时-何时 "结构。这些场景在整个开发过程中为开发人员和测试人员提供指导。 开发：编写必要的代码以通过基于行为的测试。这可以包括满足需求的功能和测试本身。 测试：根据BDD方案运行自动测试，确保开发的代码符合方案中的预期。 重构：根据需要迭代整个过程，在保持所需行为的同时完善和改进代码。

BDD在现代软件开发中的重要性

随着软件开发的发展，对清晰的沟通、有效的协作以及对业务需求的深刻理解的需求比以往任何时候都更加重要。传统的开发方法，如瀑布法，已经显示出其局限性，往往导致项目的时间延长，成本过高，并使客户感到失望。像BDD这样的敏捷方法论解决了这些问题，培养了一种开放的沟通和快速反馈循环的文化。BDD对项目成功的影响强调了它在现代软件开发中的重要性，因为它有助于：

随着软件行业的不断发展和敏捷方法的采用，BDD为企业提供了一种实用而有效的方法，以确保他们的软件满足客户的需求和期望，同时保持高质量的标准。

利用BDD实现更好的协作和沟通

行为驱动开发（BDD）旨在消除企业利益相关者、开发人员和QA团队之间的沟通障碍。建立对软件预期行为的共同理解是成功实施BDD的关键。以下是BDD促进开发团队间协作和沟通的几种方式：

共享的语言

通过使用一种普遍存在的语言，BDD方案被写成一种直接的、人类可读的格式，团队成员可以轻松理解。这种共同的语言促进了沟通，消除了混淆，并确保每个人在软件需求和预期结果方面处于同一水平。

清晰的例子

具体的例子为预期的软件行为提供了有价值的洞察力。通过鼓励围绕这些例子进行讨论，BDD有助于统一观点，防止误解，促进对预期功能达成共识。

定期会议和反馈

BDD通过与利益相关者、开发人员和测试人员的定期会议来促进持续合作。这些讨论提供了一个分享反馈、澄清需求和解决疑虑的机会，从而实现更好的协调和改进决策。

活的文档

BDD方案不仅仅是测试用例；它们是软件行为的活的文档。这种文档与开发过程一起发展，为所有团队成员提供可靠的信息来源，并实现持续的反馈循环。

专注于用户价值

BDD强调以用户为中心的结果，将场景建立在现实生活中的用户互动之上。这种以用户为中心的方法确保团队优先考虑那些能为最终用户带来切实利益的功能，最终导致更高质量的产品。

编写有效的BDD场景

BDD场景是行为驱动开发的基石，因为它们代表了软件行为的例子，并作为利益相关者之间沟通的手段。要编写有效的BDD场景，请遵循以下指南：

使用Given-When-Then格式：Given-When-Then格式能够为你的BDD场景提供清晰、一致的结构。Given子句设定了背景，When子句描述了行动，Then子句指定了预期结果。这种格式可确保方案易于阅读、理解和维护。 清楚、简洁：BDD方案应以简单、自然的语言编写，易于理解。避免使用技术术语和复杂的措辞，在描述中力求简明扼要。这可确保所有利益相关者，无论其技术专长如何，都能理解这些方案。 专注于用户行为：集中精力从用户的角度描述行为。这不仅有助于保持以用户为中心的观点，而且还能确保方案集中在对用户最重要的结果上。 保持现实性：将你的方案建立在真实世界的用例上，避免假想的情况。现实的方案更容易理解，并确保你的团队专注于提供真正用户价值的功能。 避免实施细节：BDD方案应强调行为而不是实现细节。通过专注于 "什么 "而不是 "如何"，即使底层实现发生变化，你也能保持场景的相关性。

BDD实施的工具和框架

现有各种强大的工具和框架，可以简化软件开发项目中的BDD实施。以下是一些流行的选择：

在选择BDD工具或框架时，要考虑语言兼容性、易用性、集成能力和社区支持等因素。一个符合你的团队需求的功能丰富的工具可以简化BDD实施过程，推动你的软件开发工作。

此外，利用AppMaster.io这样的无代码平台可以进一步简化BDD与项目的整合。AppMaster.io 提供强大的可视化工具，旨在加速应用开发而不影响质量。将BDD原则纳入已经简化的开发流程，可以使软件生产更加高效，加强协作，提高客户满意度。

将BDD整合到你的开发流程中

将行为驱动开发（BDD）整合到你的开发流程中，一开始可能会让人望而生畏，但只要方法得当，它可以成为提高软件质量和团队协作的宝贵工具。以下是将BDD整合到你的开发流程中的步骤：

在BDD原则上与团队保持一致：确保所有团队成员，包括开发人员、业务分析师、测试人员和利益相关者，都了解BDD概念、工作流程以及它给软件开发过程带来的好处。 建立BDD工作流程：定义BDD工作流程以及每个团队成员的角色和责任。鼓励各方协作，确保整个开发过程中的无缝沟通。 创建一种无所不在的语言：开发一个共同的词汇来编写用户故事和场景，让所有团队成员都能轻松理解。这种共享的语言消除了模糊性，为清晰的沟通奠定了基础。 编写BDD方案：使用 "给定-何时-何时 "格式合作创建BDD场景，重点关注软件的预期行为。场景应该是全面而简明的，并以无处不在的语言编写。 选择合适的工具：选择合适的BDD工具和框架，如Cucumber或SpecFlow，以将人类可读的场景转化为自动化测试。确保所选择的工具与你项目的编程语言和测试框架兼容。 自动化测试和重构代码：根据BDD场景执行自动化测试，并进行必要的代码修改以满足预期行为。不断地重构代码，以保持简单性和干净的代码库。 实施持续集成：将BDD测试与持续集成管道相结合，以确保开发过程中每个阶段的软件质量。这可以使反馈循环更快，问题解决更快。 定期审查和迭代：随着需求的变化和新功能的增加，不断地审查和更新BDD方案。确保团队积极参与更新方案，并维护软件行为的生动文档。

在软件开发中采用BDD的好处

在软件开发过程中采用BDD可以改变团队的工作方式，并显著提高他们创造的软件的质量。采用BDD的一些主要好处包括：

改进协作： BDD鼓励不同团队成员（如开发人员、测试人员和商业利益相关者）之间进行公开的沟通和协作。这导致了对软件需求的共同理解，并促进了一个更统一的开发过程。

BDD鼓励不同团队成员（如开发人员、测试人员和商业利益相关者）之间进行公开的沟通和协作。这导致了对软件需求的共同理解，并促进了一个更统一的开发过程。 提高软件质量： BDD强调测试驱动的开发和人类可读的场景，确保软件得到严格和一致的测试，从而减少错误和缺陷。

BDD强调测试驱动的开发和人类可读的场景，确保软件得到严格和一致的测试，从而减少错误和缺陷。 更短的开发周期： BDD的协作性质允许更快的开发周期，因为误解和歧义被最小化，团队成员从一开始就在目标上保持一致。

BDD的协作性质允许更快的开发周期，因为误解和歧义被最小化，团队成员从一开始就在目标上保持一致。 清晰的文档： BDD方案作为全面的、最新的文档，详细说明了软件的预期行为，使新的团队成员更容易理解项目的要求和目标。

BDD方案作为全面的、最新的文档，详细说明了软件的预期行为，使新的团队成员更容易理解项目的要求和目标。 以用户为中心的开发： 关注用户行为和结果，鼓励开发人员优先考虑客户需求，并提供对用户有价值的功能。

关注用户行为和结果，鼓励开发人员优先考虑客户需求，并提供对用户有价值的功能。 减少技术债务：BDD促进了干净、可维护的代码，最大限度地减少了技术债务的积累，促进了软件开发的长期成功。

行为驱动的开发和测试的未来

行为驱动开发（BDD）自问世以来，已经取得了长足的进步，通过使用人类可读的场景，在软件质量、协作和沟通方面都有所改善。随着技术的不断发展和软件开发环境的变化，BDD也将随之调整。以下是一些可能会塑造BDD和测试的未来的趋势和前景。

更强的协作

随着软件开发变得更加复杂，商业利益相关者、开发人员和测试人员之间的合作将变得更加重要。BDD促使团队成员密切合作，并保持持续的沟通，这将继续帮助企业创造高质量的软件。在未来，BDD实践将通过引入新技术，进一步弥合技术和非技术利益相关者之间的差距，促进更强大的合作。

与人工智能和机器学习更紧密的结合

人工智能（AI）和机器学习已经进入软件开发的各个方面，它们在BDD和测试中的应用也不例外。在未来，人工智能和机器学习可以被用来分析现有的BDD场景，识别模式，并为改善协作、覆盖率和效率提供洞察力。此外，可以开发先进的工具，根据对现有测试、用户行为和系统使用的分析，自动生成或建议方案。

纳入实时的用户反馈

收集用户反馈对于创建满足用户需求的软件至关重要。在未来，我们可以期待BDD方法论强调将实时用户反馈纳入开发过程的重要性。通过了解用户如何与系统互动以及他们的痛点是什么，团队可以开发直接考虑用户需求的可操作的BDD方案。这将导致为用户量身定做的软件，确保更大的满意度和用户保留率。

BDD工具和框架的进步

支持BDD实施的工具和框架，如Cucumber、SpecFlow和Behave，将继续发展。我们可以预见，这些工具将变得更加强大，提供简化场景创建的功能，改善与主要编程语言和测试框架的集成，并为管理BDD流程提供更好的协作功能。开源社区也可能推动新工具的开发，以应对BDD领域的挑战和额外要求。

BDD在各行业中的应用不断增加

虽然BDD已经在各行业中获得青睐，但其在加强协作、改善上市时间和生产高质量软件方面的优势，将导致更广泛的采用。那些优先考虑客户满意度和按时交付软件的组织将把BDD作为实现可持续成功的关键方法。BDD将继续影响金融、医疗、政府等行业的软件开发方法，因为企业认识到采用这种做法的积极成果。

行为驱动开发的前景是光明的。随着它的发展和适应快速变化的软件开发世界，BDD实践将继续改善协作、测试效率和软件的整体质量。通过融入人工智能、机器学习、实时用户反馈，以及利用BDD工具和框架的进步，开发团队将能够缩短上市时间，并进一步提高客户满意度。