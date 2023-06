Inleiding tot gedragsgedreven ontwikkeling (BDD)

Behavior-Driven Development (BDD) is een Agile softwareontwikkelingsmethodologie die de nadruk legt op samenwerking tussen zakelijke belanghebbenden, ontwikkelaars en QA-teams. Bij deze aanpak worden door mensen leesbare scenario's gebruikt om het verwachte gedrag van softwareapplicaties te beschrijven. Het belangrijkste doel van BDD is om de communicatiekloof tussen zakelijke en technische teams te overbruggen en een gedeeld begrip van de softwarevereisten te creëren.

BDD heeft zijn wortels in Test-Driven Development (TDD) en Domain-Driven Design (DDD). Het is bedacht door Dan North, die de tekortkomingen van TDD wilde aanpakken, vooral de focus op het testen van implementatie in plaats van gedrag. Door de focus te verleggen naar het verwachte gedrag van de software en een gemeenschappelijke taal op te bouwen, bevordert BDD effectieve communicatie en samenwerking, waardoor projectteams software van hoge kwaliteit kunnen leveren met minder defecten en minimaal herwerk.

BDD-principes en workflow

BDD wordt geleid door drie belangrijke principes die softwareteams in staat stellen om applicaties effectiever te ontwikkelen:

Samenwerking: BDD stimuleert interactie en communicatie tussen belanghebbenden, ontwikkelaars en testers. Door de perspectieven en zorgen van verschillende teamleden te begrijpen, kunnen teams een consensus bereiken over het verwachte gedrag van de software en misvattingen vermijden.

BDD stimuleert interactie en communicatie tussen belanghebbenden, ontwikkelaars en testers. Door de perspectieven en zorgen van verschillende teamleden te begrijpen, kunnen teams een consensus bereiken over het verwachte gedrag van de software en misvattingen vermijden. Alomtegenwoordige taal: BDD streeft naar het creëren van een gemeenschappelijke taal die wordt begrepen en gedeeld door alle teamleden, ongeacht hun technische expertise. Deze gemeenschappelijke taal wordt gebruikt bij het schrijven van menselijk leesbare scenario's die het verwachte gedrag van de software beschrijven. Het gebruik van een alomtegenwoordige taal bevordert afstemming in het begrip van software-eisen en helpt verwarring tijdens de ontwikkeling te voorkomen.

BDD streeft naar het creëren van een gemeenschappelijke taal die wordt begrepen en gedeeld door alle teamleden, ongeacht hun technische expertise. Deze gemeenschappelijke taal wordt gebruikt bij het schrijven van menselijk leesbare scenario's die het verwachte gedrag van de software beschrijven. Het gebruik van een alomtegenwoordige taal bevordert afstemming in het begrip van software-eisen en helpt verwarring tijdens de ontwikkeling te voorkomen. Testgestuurde ontwikkeling: BDD legt de nadruk op het schrijven van tests gebaseerd op verwacht gedrag voordat de eigenlijke code wordt geschreven. Deze tests dienen als documentatie en als middel om de functionaliteit van de code te valideren. Door eerst tests te schrijven, kunnen ontwikkelaars ervoor zorgen dat de code voldoet aan de vereisten en defecten voorkomen.

De typische BDD-workflow bestaat uit de volgende stappen:

Bespreken: Verzamel eisen van belanghebbenden en voer open discussies met het team om een gedeeld begrip van de functionaliteit van de software te creëren. Definiëren: Schrijf BDD-scenario's met behulp van een gemeenschappelijke taal, volgens de Gegeven-Wanneer-Dan structuur. Deze scenario's dienen als leidraad voor de ontwikkelaars en testers tijdens het ontwikkelingsproces. Ontwikkelen: Schrijf de code die nodig is om de gedragsgebaseerde tests te doorstaan. Dit kan zowel de functionaliteit omvatten om aan de eisen te voldoen als de tests zelf. Testen: Geautomatiseerde tests uitvoeren op basis van de BDD-scenario's, om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde code voldoet aan de verwachtingen die in de scenario's zijn beschreven. Refacteren: Iterate het proces indien nodig, het verfijnen en verbeteren van de code met behoud van het gewenste gedrag.

Het belang van BDD in moderne softwareontwikkeling

Naarmate softwareontwikkeling zich heeft ontwikkeld, is de behoefte aan duidelijke communicatie, effectieve samenwerking en een goed begrip van de bedrijfsvereisten belangrijker dan ooit geworden. Traditionele ontwikkelmethodes, zoals Waterfall, hebben hun beperkingen laten zien en leiden vaak tot projecten met lange tijdlijnen, exorbitante kosten en teleurgestelde klanten. Agile methodologieën zoals BDD pakken deze problemen aan en bevorderen een cultuur van open communicatie en snelle feedbacklussen. Het belang van BDD in moderne softwareontwikkeling wordt onderstreept door de impact ervan op het succes van projecten, omdat het helpt bij:

Verbetering van de samenwerking: BDD verbindt verschillende teamleden, waaronder belanghebbenden, ontwikkelaars en testers, op een collaboratieve manier. Deze samenwerkingsomgeving leidt tot een meer samenhangend team, waardoor de leden elkaars perspectieven kunnen begrijpen en effectiever kunnen samenwerken. Betere communicatie: Met de invoering van een alomtegenwoordige taal kan elk lid van het team effectief communiceren, ongeacht hun technische kennis. Deze gestroomlijnde communicatie helpt bij het verduidelijken van dubbelzinnigheden in softwarevereisten, verkort de ontwikkelingstijd en verhoogt de klanttevredenheid. Verbetering van de softwarekwaliteit: BDD benadrukt het belang van testen om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde software het gewenste gedrag vertoont. Deze aanpak brengt defecten vroeg in het ontwikkelingsproces aan het licht, waardoor de kosten en inspanningen voor het oplossen van problemen later in de levenscyclus van het project afnemen. Versnelde oplevering: De BDD-aanpak moedigt teams aan om iteratief te werken, zodat ze snel kunnen reageren op veranderingen in vereisten en incrementeel waarde kunnen leveren. Deze flexibiliteit stelt hen in staat om producten sneller op de markt te brengen, waardoor ze een concurrentievoordeel hebben in de snel veranderende technologische omgeving van vandaag.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Terwijl de software-industrie zich blijft ontwikkelen en Agile methodologieën blijft gebruiken, biedt BDD een praktische en effectieve manier voor bedrijven om ervoor te zorgen dat hun software voldoet aan de behoeften en verwachtingen van hun klanten, terwijl de hoge kwaliteitsnormen gehandhaafd blijven.

Betere samenwerking en communicatie met BDD

Gedragsgedreven ontwikkeling (BDD) is erop gericht om de communicatiekloof tussen zakelijke belanghebbenden, ontwikkelaars en QA-teams te overbruggen. Het tot stand brengen van een gedeeld begrip van het verwachte gedrag van de software is cruciaal voor een succesvolle BDD-implementatie. Hier zijn een paar manieren waarop BDD de samenwerking en communicatie tussen uw ontwikkelteams kan verbeteren:

Gedeelde taal

Door een alomtegenwoordige taal te gebruiken, worden BDD-scenario's geschreven in een eenvoudig, menselijk leesbaar formaat dat teamleden gemakkelijk kunnen begrijpen. De gemeenschappelijke taal bevordert de communicatie, voorkomt verwarring en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft softwarevereisten en verwachte resultaten.

Duidelijke voorbeelden

Concrete voorbeelden bieden waardevolle inzichten in het verwachte gedrag van software. Door discussie rond deze voorbeelden aan te moedigen, helpt BDD perspectieven op elkaar af te stemmen en verkeerde interpretaties te voorkomen, waardoor een consensus over de gewenste functionaliteit wordt vergemakkelijkt.

Regelmatige vergaderingen en feedback

BDD bevordert constante samenwerking door regelmatige vergaderingen met belanghebbenden, ontwikkelaars en testers. Deze discussies bieden de mogelijkheid om feedback te delen, vereisten te verduidelijken en problemen aan te pakken, wat leidt tot een betere afstemming en betere besluitvorming.

Levende documentatie

BDD-scenario's zijn niet alleen testgevallen; ze dienen als levende documentatie van softwaregedrag. Deze documentatie evolueert mee met het ontwikkelingsproces en vormt een betrouwbare bron van informatie voor alle teamleden en maakt een continue feedbacklus mogelijk.

Focus op gebruikerswaarde

BDD legt de nadruk op gebruikersgerichte resultaten door scenario's te baseren op echte gebruikersinteracties. Deze gebruikersgerichte aanpak zorgt ervoor dat teams prioriteit geven aan functies die tastbare voordelen opleveren voor eindgebruikers, wat uiteindelijk leidt tot een product van hogere kwaliteit.

Effectieve BDD-scenario's schrijven

BDD-scenario's zijn de hoeksteen van Behavior-Driven Development, omdat ze voorbeelden geven van softwaregedrag en dienen als communicatiemiddel tussen belanghebbenden. Volg deze richtlijnen om effectieve BDD-scenario's te schrijven:

Gebruik het Gegeven-Wanneer-Dan formaat: Het Gegeven-Wanneer-Dan formaat maakt een duidelijke en consistente structuur voor je BDD scenario's mogelijk. De Gegeven clausule bepaalt de context, de Wanneer clausule beschrijft de actie en de Dan clausule specificeert het verwachte resultaat. Dit formaat zorgt ervoor dat scenario's gemakkelijk te lezen, te begrijpen en te onderhouden zijn. Wees duidelijk en beknopt: BDD-scenario's moeten worden geschreven in duidelijke, natuurlijke taal die gemakkelijk te begrijpen is. Vermijd technisch jargon en ingewikkelde bewoordingen, en streef naar eenvoud en beknoptheid in uw beschrijvingen. Dit zorgt ervoor dat alle belanghebbenden, ongeacht hun technische expertise, de scenario's kunnen begrijpen. Focus op gebruikersgedrag: Concentreer u op het beschrijven van het gedrag vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit helpt niet alleen bij het behouden van een gebruikersgericht perspectief, maar zorgt er ook voor dat scenario's gericht zijn op de uitkomsten die het belangrijkst zijn voor de gebruiker. Houd het realistisch: Baseer uw scenario's op echte gebruikssituaties en vermijd hypothetische situaties. Realistische scenario's zijn gemakkelijker te begrijpen en zorgen ervoor dat je team gefocust blijft op de functies die echte gebruikerswaarde leveren. Vermijd implementatiedetails: BDD-scenario's moeten de nadruk leggen op gedrag in plaats van op implementatiedetails. Door je te concentreren op het 'wat' in plaats van het 'hoe', kun je scenario's relevant houden, zelfs als de onderliggende implementatie verandert.

Er bestaan verschillende krachtige tools en frameworks die de BDD-implementatie in je softwareontwikkelprojecten kunnen vereenvoudigen. Hier zijn enkele populaire opties:

Cucumber: Cucumber is een open-source BDD-tool die verschillende programmeertalen ondersteunt, waaronder Ruby, Java en JavaScript. Het gebruikt de taal Gherkin om BDD-scenario's te vertalen naar uitvoerbare testspecificaties, zodat uw tests altijd synchroon lopen met uw vereisten. SpecFlow: SpecFlow, vaak beschouwd als het Cucumber-equivalent voor .NET, is een veelgebruikt BDD-framework dat testgestuurde ontwikkeling in C# mogelijk maakt. Het gebruikt Gherkin om scenario's te definiëren en integreert naadloos met NUnit, xUnit en MSTest voor het uitvoeren van tests. Behave: Behave is een BDD-framework voor Python dat Gherkin gebruikt om scenario's te specificeren. Het biedt flexibiliteit in stapimplementatie en bevordert modulariteit door het gebruik van stapbibliotheken. Behave integreert met Pytest, waardoor je consistentie in je testsuite kunt behouden. JBehave: JBehave is een op Java gebaseerd BDD framework dat ook Gherkin gebruikt om menselijk leesbare scenario's te schrijven. Het integreert soepel met populaire Java testtools zoals JUnit en TestNG en ondersteunt een breed scala aan testuitvoerings- en rapportageopties.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Bij het kiezen van een BDD tool of framework moet je rekening houden met factoren zoals taalcompatibiliteit, gebruiksgemak, integratiemogelijkheden en community support. Een functierijke tool die aansluit bij de behoeften van je team kan het BDD-implementatieproces stroomlijnen en je softwareontwikkeling stimuleren.

Daarnaast kan het gebruik van no-code platforms zoals AppMaster.io de integratie van BDD in uw projecten verder vereenvoudigen. AppMaster.io biedt krachtige visuele tools die zijn ontworpen om de ontwikkeling van toepassingen te versnellen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Het integreren van BDD-principes in een reeds gestroomlijnd ontwikkelproces kan leiden tot een nog efficiëntere softwareproductie, verbeterde samenwerking en een hogere klanttevredenheid.

BDD integreren in uw ontwikkelproces

Het integreren van Behavior-Driven Development (BDD) in je ontwikkelproces kan op het eerste gezicht ontmoedigend lijken, maar met de juiste aanpak kan het een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn voor het verbeteren van de softwarekwaliteit en de teamsamenwerking. Hier zijn de stappen om BDD te integreren in je ontwikkelproces:

Stem het team af op BDD-principes: Zorg ervoor dat alle teamleden, inclusief ontwikkelaars, bedrijfsanalisten, testers en belanghebbenden, de BDD-concepten, workflow en de voordelen ervan voor het softwareontwikkelingsproces begrijpen. BDD-workflow vaststellen: Definieer de BDD-workflow en de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid. Stimuleer samenwerking tussen de partijen en zorg voor naadloze communicatie tijdens het ontwikkelingsproces. Een alomtegenwoordige taal creëren: Ontwikkel een gemeenschappelijke woordenschat om user stories en scenario's te schrijven die gemakkelijk te begrijpen zijn door alle teamleden. Deze gedeelde taal elimineert dubbelzinnigheid en legt de basis voor heldere communicatie. BDD-scenario's schrijven: Maak samen BDD-scenario's met behulp van het Gegeven-Wanneer-Dan-formaat, waarbij u zich richt op het verwachte gedrag van de software. De scenario's moeten uitgebreid maar beknopt zijn en geschreven in de alomtegenwoordige taal. Kies geschikte tools: Kies geschikte BDD-tools en frameworks, zoals Cucumber of SpecFlow, om de door mensen leesbare scenario's te vertalen naar geautomatiseerde tests. Zorg ervoor dat de gekozen tools compatibel zijn met de programmeertalen en testframeworks van je project. Automatiseer tests en refactor code: Voer de geautomatiseerde tests uit op basis van de BDD-scenario's en breng de nodige wijzigingen aan in de code om te voldoen aan het verwachte gedrag. Herstructureer de code voortdurend om eenvoud en een schone codebase te behouden. Continue integratie implementeren: Integreer BDD-tests met de continue integratiepijplijn om de softwarekwaliteit in elke fase van het ontwikkelproces te garanderen. Dit zorgt voor snellere feedback loops en snellere probleemoplossing. Regelmatig herzien en itereren: Herzie en update BDD-scenario's voortdurend wanneer de vereisten veranderen en nieuwe functies worden toegevoegd. Zorg ervoor dat het team actief betrokken is bij het bijwerken van scenario's en het onderhouden van een levende documentatie van het gedrag van de software.

Voordelen van BDD bij softwareontwikkeling

Het toepassen van BDD in je softwareontwikkelproces kan de manier waarop je team werkt veranderen en de kwaliteit van de software die ze maken aanzienlijk verbeteren. Enkele van de belangrijkste voordelen van BDD zijn:

Verbeterde samenwerking: BDD stimuleert open communicatie en samenwerking tussen verschillende teamleden, zoals ontwikkelaars, testers en zakelijke belanghebbenden. Dit resulteert in een gedeeld begrip van de softwarevereisten en bevordert een eenvormiger ontwikkelingsproces.

BDD stimuleert open communicatie en samenwerking tussen verschillende teamleden, zoals ontwikkelaars, testers en zakelijke belanghebbenden. Dit resulteert in een gedeeld begrip van de softwarevereisten en bevordert een eenvormiger ontwikkelingsproces. Verbeterde softwarekwaliteit: De nadruk van BDD op testgestuurde ontwikkeling en menselijk leesbare scenario's zorgt ervoor dat software rigoureus en consistent wordt getest, wat leidt tot een vermindering van bugs en defecten.

De nadruk van BDD op testgestuurde ontwikkeling en menselijk leesbare scenario's zorgt ervoor dat software rigoureus en consistent wordt getest, wat leidt tot een vermindering van bugs en defecten. Kortere ontwikkelingscycli: De collaboratieve aard van BDD maakt snellere ontwikkelingscycli mogelijk, omdat misverstanden en dubbelzinnigheden geminimaliseerd worden en teamleden vanaf het begin op één lijn zitten wat betreft hun doelen.

De collaboratieve aard van BDD maakt snellere ontwikkelingscycli mogelijk, omdat misverstanden en dubbelzinnigheden geminimaliseerd worden en teamleden vanaf het begin op één lijn zitten wat betreft hun doelen. Duidelijke documentatie: BDD-scenario's dienen als uitgebreide, up-to-date documentatie met het verwachte gedrag van de software, waardoor het voor nieuwe teamleden makkelijker wordt om de vereisten en doelen van het project te begrijpen.

BDD-scenario's dienen als uitgebreide, up-to-date documentatie met het verwachte gedrag van de software, waardoor het voor nieuwe teamleden makkelijker wordt om de vereisten en doelen van het project te begrijpen. Gebruikersgerichte ontwikkeling: Focussen op gebruikersgedrag en -resultaten moedigt ontwikkelaars aan om prioriteit te geven aan de behoeften van de klant en functies te leveren die waarde bieden aan gebruikers.

Focussen op gebruikersgedrag en -resultaten moedigt ontwikkelaars aan om prioriteit te geven aan de behoeften van de klant en functies te leveren die waarde bieden aan gebruikers. Minder technische schuld: BDD bevordert schone, onderhoudbare code, waardoor de accumulatie van technische schuld wordt geminimaliseerd en het succes van softwareontwikkeling op de lange termijn wordt vergemakkelijkt.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

De toekomst van gedragsgestuurd ontwikkelen en testen

Gedragsgestuurde ontwikkeling (BDD) heeft een lange weg afgelegd sinds het voor het eerst werd geïntroduceerd en biedt verbeteringen in softwarekwaliteit, samenwerking en communicatie door het gebruik van door mensen leesbare scenario's. Naarmate de technologie blijft evolueren en het softwareontwikkelingslandschap verschuift, zal BDD zich ook aanpassen. Hier zijn enkele trends en vooruitzichten die waarschijnlijk de toekomst van BDD en testen zullen bepalen.

Sterkere samenwerking

Naarmate softwareontwikkeling complexer wordt, zal het belang van samenwerking tussen zakelijke belanghebbenden, ontwikkelaars en testers nog crucialer worden. BDD stimuleert teamleden om nauw samen te werken en constant te communiceren, wat organisaties zal blijven helpen om software van hoge kwaliteit te maken. In de toekomst zullen BDD-praktijken een nog sterkere samenwerking mogelijk maken door nieuwe technieken te introduceren die de kloof tussen technische en niet-technische belanghebbenden verder overbruggen.

Betere integratie met AI en machine learning

Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning hebben hun intrede gedaan in verschillende aspecten van softwareontwikkeling, en het gebruik ervan in BDD en testen is geen uitzondering. In de toekomst zouden AI en machine learning kunnen worden ingezet om bestaande BDD-scenario's te analyseren, patronen te identificeren en inzichten te verschaffen om de samenwerking, dekking en efficiëntie te verbeteren. Daarnaast kunnen geavanceerde tools worden ontwikkeld om automatisch scenario's te genereren of voor te stellen op basis van de analyse van bestaande tests, gebruikersgedrag en systeemgebruik.

Realtime feedback van gebruikers integreren

Het verzamelen van feedback van gebruikers is essentieel voor het maken van software die voldoet aan de behoeften van de gebruiker. In de toekomst kunnen we verwachten dat BDD methodologieën het belang van het integreren van real-time gebruikersfeedback in het ontwikkelproces zullen benadrukken. Door te begrijpen hoe gebruikers omgaan met het systeem en wat hun pijnpunten zijn, kunnen teams bruikbare BDD-scenario's ontwikkelen die direct rekening houden met de behoeften van gebruikers. Dit leidt tot software die op maat is gemaakt voor gebruikers, wat zorgt voor een grotere tevredenheid en gebruikersbinding.

Tools en frameworks die de implementatie van BDD ondersteunen, zoals Cucumber, SpecFlow en Behave, zullen zich blijven ontwikkelen. We kunnen verwachten dat deze tools nog krachtiger zullen worden en functies zullen bieden die het maken van scenario's vereenvoudigen, de integratie met belangrijke programmeertalen en testframeworks verbeteren en betere samenwerkingsfuncties bieden voor het beheren van het BDD-proces. Open-source gemeenschappen zullen waarschijnlijk ook de ontwikkeling van nieuwe tools stimuleren die uitdagingen en bijkomende vereisten in de BDD-ruimte aanpakken.

Toenemende toepassing van BDD in verschillende sectoren

Hoewel BDD al aan populariteit wint in verschillende industrieën, zullen de voordelen voor een betere samenwerking, een snellere marktintroductie en de productie van software van hoge kwaliteit leiden tot een nog bredere toepassing. Organisaties die klanttevredenheid en het op tijd leveren van software hoog in het vaandel hebben staan, zullen BDD gaan zien als een belangrijke benadering voor het bereiken van duurzaam succes. BDD zal de softwareontwikkelingsmethodologieën blijven beïnvloeden in sectoren zoals de financiële sector, de gezondheidszorg, de overheid en nog veel meer, naarmate bedrijven zich de positieve resultaten van deze praktijk realiseren.

De toekomst van gedragsgestuurde ontwikkeling ziet er rooskleurig uit. Terwijl het zich ontwikkelt en aanpast aan de snel veranderende wereld van softwareontwikkeling, zullen BDD-praktijken de samenwerking, de efficiëntie van het testen en de algehele kwaliteit van de software blijven verbeteren. Door AI, machine learning, realtime feedback van gebruikers en vooruitgang in BDD-tools en frameworks te integreren, kunnen ontwikkelteams de time-to-market verkorten en de klanttevredenheid nog verder verhogen.