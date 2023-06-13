Davranış Odaklı Gelişime (BDD) Giriş

Davranış Odaklı Geliştirme (BDD), iş paydaşları, geliştiriciler ve QA ekipleri arasındaki işbirliğini vurgulayan Çevik bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Bu yaklaşım, yazılım uygulamalarının beklenen davranışını açıklamak için insan tarafından okunabilen senaryoların kullanılmasını içerir. BDD'nin temel amacı, iş ve teknik ekipler arasındaki iletişim boşluğunu kapatmak ve yazılım gereksinimlerine ilişkin ortak bir anlayış oluşturmaktır.

BDD'nin kökleri Test-Driven Development (TDD) ve Domain-Driven Design (DDD)'ye dayanmaktadır. TDD'nin eksikliklerini, özellikle de davranıştan çok uygulamayı test etmeye odaklanmayı hedefleyen Dan North tarafından tasarlandı. BDD, odağı yazılımın beklenen davranışına kaydırarak ve ortak bir dil oluşturarak etkili iletişim ve işbirliğini teşvik ederek proje ekiplerinin daha az hata ve minimum yeniden çalışma ile yüksek kaliteli yazılımlar sunmasına yardımcı olur.

BDD İlkeleri ve İş Akışı

BDD, yazılım ekiplerinin uygulamaları daha etkin bir şekilde geliştirmesini sağlayan üç temel ilke tarafından yönlendirilir:

İşbirliği: BDD, paydaşlar, geliştiriciler ve test edenler arasındaki etkileşimi ve iletişimi teşvik eder. Ekipler, farklı ekip üyelerinin bakış açılarını ve endişelerini anlayarak, yazılımın beklenen davranışı üzerinde fikir birliğine varabilir ve yanlış anlamalardan kaçınabilir.

BDD, paydaşlar, geliştiriciler ve test edenler arasındaki etkileşimi ve iletişimi teşvik eder. Ekipler, farklı ekip üyelerinin bakış açılarını ve endişelerini anlayarak, yazılımın beklenen davranışı üzerinde fikir birliğine varabilir ve yanlış anlamalardan kaçınabilir. Yaygın Dil: BDD, teknik uzmanlıkları ne olursa olsun tüm ekip üyeleri tarafından anlaşılan ve paylaşılan ortak bir dil oluşturmaya çalışır. Bu paylaşılan dil, yazılımın beklenen davranışını açıklayan, insanlar tarafından okunabilen senaryoların yazılmasında kullanılır. Her yerde bulunan bir dil kullanmak, yazılım gereksinimlerinin anlaşılmasında uyumu teşvik eder ve geliştirme sırasında kafa karışıklığını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

BDD, teknik uzmanlıkları ne olursa olsun tüm ekip üyeleri tarafından anlaşılan ve paylaşılan ortak bir dil oluşturmaya çalışır. Bu paylaşılan dil, yazılımın beklenen davranışını açıklayan, insanlar tarafından okunabilen senaryoların yazılmasında kullanılır. Her yerde bulunan bir dil kullanmak, yazılım gereksinimlerinin anlaşılmasında uyumu teşvik eder ve geliştirme sırasında kafa karışıklığını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Test Odaklı Geliştirme: BDD, gerçek kodu yazmadan önce beklenen davranışa dayalı testler yazmayı vurgular. Bu testler, hem dokümantasyon hem de kodun işlevselliğini doğrulamak için bir araç görevi görür. Geliştiriciler önce testler yazarak, kodun gereksinimleri karşıladığından emin olabilir ve kusurları önlemeye yardımcı olabilir.

Tipik BDD iş akışı aşağıdaki adımlardan oluşur:

Tartış: Paydaşlardan gereksinimleri toplayın ve yazılımın işlevselliği hakkında ortak bir anlayış oluşturmak için ekiple açık tartışmalar yapın. Tanımla: Verilen-Ne Zaman-Sonra yapısını izleyerek ortak bir dil kullanarak BDD senaryoları yazın. Bu senaryolar, geliştirme süreci boyunca geliştiriciler ve test uzmanları için bir kılavuz görevi görür. Geliştirme: Davranış tabanlı testleri geçmek için gerekli kodu yazın. Bu, hem gereksinimleri karşılama işlevselliğini hem de testlerin kendisini içerebilir. Test: Geliştirilen kodun senaryolarda belirtilen beklentileri karşıladığından emin olarak BDD senaryolarına dayalı otomatikleştirilmiş testler çalıştırın. Yeniden düzenleme: İstenen davranışı korurken kodu iyileştirip iyileştirerek, süreci gerektiği gibi yineleyin.

Modern Yazılım Geliştirmede BDD'nin Önemi

Yazılım geliştirme geliştikçe, net iletişim, etkili işbirliği ve iş gereksinimlerinin sağlam bir şekilde anlaşılması ihtiyacı her zamankinden daha önemli hale geldi. Waterfall gibi geleneksel geliştirme yöntemleri sınırlamalarını göstermiş ve genellikle uzun süreli projelere, fahiş maliyetlere ve hayal kırıklığına uğramış müşterilere yol açmıştır. BDD gibi çevik metodolojiler, açık iletişim kültürünü ve hızlı geri bildirim döngülerini teşvik ederek bu sorunları ele alır. BDD'nin modern yazılım geliştirmedeki önemi, aşağıdakilere yardımcı olduğu için proje başarısı üzerindeki etkisiyle vurgulanır:

İşbirliğini geliştirme: BDD, paydaşlar, geliştiriciler ve testçiler dahil olmak üzere çeşitli ekip üyelerini işbirlikçi bir şekilde birbirine bağlar. Bu işbirlikçi ortam, üyelerin birbirlerinin bakış açılarını anlamalarını ve birlikte daha etkili bir şekilde çalışmalarını sağlayarak daha uyumlu bir ekibe yol açar. İletişimi geliştirme: Her yerde bulunan bir dilin oluşturulmasıyla, teknik bilgileri ne olursa olsun ekibin her üyesi etkili bir şekilde iletişim kurabilir. Bu kolaylaştırılmış iletişim, yazılım gereksinimlerindeki belirsizliklerin açıklığa kavuşturulmasına, geliştirme süresinin kısaltılmasına ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olur. Yazılım kalitesini artırma: BDD, geliştirilen yazılımın istenen davranışı sergilemesini sağlamak için test etmenin önemini vurgular. Bu yaklaşım, geliştirme sürecinin başlarında kusurları ortaya çıkararak, proje yaşam döngüsünün sonraki aşamalarında sorunların düzeltilmesiyle ilgili maliyet ve çabayı azaltır. Teslimatı hızlandırma: BDD yaklaşımı, ekipleri yinelemeli çalışmaya teşvik ederek, gereksinimlerdeki değişikliklere hızla yanıt vermelerini ve artımlı olarak değer sunmalarını sağlar. Bu çeviklik, ürünleri pazara daha hızlı sunmalarını sağlayarak günümüzün hızla değişen teknoloji ortamında onlara rekabet avantajı sağlıyor.

Yazılım endüstrisi gelişmeye ve Çevik metodolojileri benimsemeye devam ederken, BDD, işletmelere yazılımlarının yüksek kalite standartlarını korurken müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamasını sağlamak için pratik ve etkili bir yol sunar.

BDD ile Daha İyi İşbirliği ve İletişim Sağlamak

Davranış Odaklı Geliştirme (BDD), iş paydaşları, geliştiriciler ve QA ekipleri arasındaki iletişim boşluğunu kapatmayı amaçlar. Yazılımın beklenen davranışına ilişkin ortak bir anlayış oluşturmak, başarılı BDD uygulamasında çok önemlidir. BDD'nin geliştirme ekipleriniz genelinde işbirliğini ve iletişimi artırmasının birkaç yolu şunlardır:

Paylaşılan dil

Her yerde bulunan bir dil kullanılarak BDD senaryoları, ekip üyelerinin kolayca anlayabileceği, basit, insanlar tarafından okunabilir bir biçimde yazılır. Ortak dil iletişimi teşvik eder, kafa karışıklığını ortadan kaldırır ve yazılım gereksinimleri ve beklenen sonuçlar konusunda herkesin aynı fikirde olmasını sağlar.

Net örnekler

Somut örnekler, beklenen yazılım davranışına ilişkin değerli bilgiler sunar. BDD, bu örnekler etrafında tartışmayı teşvik ederek, bakış açılarını hizalamaya ve yanlış yorumlamaları önlemeye yardımcı olarak istenen işlevsellik üzerinde fikir birliğine varılmasını kolaylaştırır.

Düzenli toplantılar ve geri bildirim

BDD, paydaşlar, geliştiriciler ve test uzmanlarıyla düzenli toplantılar yaparak sürekli işbirliğini teşvik eder. Bu tartışmalar,geri bildirimleri paylaşma, gereksinimleri netleştirme ve endişeleri ele alma fırsatı sunarak daha iyi uyum ve daha iyi karar vermeye yol açar.

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Yaşayan belgeler

BDD senaryoları sadece test senaryoları değildir; yazılım davranışının yaşayan belgeleri olarak hizmet ederler. Bu belgeleme, geliştirme süreciyle birlikte gelişerek tüm ekip üyeleri için güvenilir bir bilgi kaynağı sağlar ve sürekli bir geri bildirim döngüsü sağlar.

Kullanıcı değerine odaklanın

BDD, senaryoları gerçek hayattaki kullanıcı etkileşimlerine dayandırarak kullanıcı merkezli sonuçları vurgular. Bu kullanıcı merkezli yaklaşım, ekiplerin son kullanıcılara somut faydalar sağlayan ve sonuç olarak daha yüksek kaliteli bir ürün sağlayan özelliklere öncelik vermesini sağlar.

Etkili BDD Senaryoları Yazma

BDD senaryoları, yazılım davranışı örneklerini temsil ettikleri ve paydaşlar arasında bir iletişim aracı olarak hizmet ettikleri için Davranış Odaklı Geliştirmenin temel taşıdır. Etkili BDD senaryoları yazmak için şu yönergeleri izleyin:

O Zaman Verildi formatını kullanın: O Zaman Verildi formatı, BDD senaryolarınız için net ve tutarlı bir yapı sağlar. Verilen yan tümcesi bağlamı ayarlar, When yan tümcesi eylemi tanımlar ve Then yan tümcesi beklenen sonucu belirtir. Bu biçim, senaryoların okunmasının, anlaşılmasının ve sürdürülmesinin kolay olmasını sağlar. Açık ve öz olun: BDD senaryoları, kolayca anlaşılabilecek sade, doğal bir dille yazılmalıdır. Teknik jargondan ve karmaşık ifadelerden kaçının ve açıklamalarınızda basitlik ve kısalık için çaba gösterin. Bu, teknik uzmanlıkları ne olursa olsun tüm paydaşların senaryoları kavrayabilmesini sağlar. Kullanıcı davranışına odaklanın: Davranışı kullanıcının bakış açısından açıklamaya odaklanın. Bu, yalnızca kullanıcı merkezli bir bakış açısının korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda senaryoların kullanıcı için en önemli olan sonuçlara odaklanmasını da sağlar. Gerçekçi olun: Senaryolarınızı gerçek dünyadaki kullanım durumlarına dayandırın ve varsayımsal durumlardan kaçının. Gerçekçi senaryoların anlaşılması daha kolaydır ve ekibinizin gerçek kullanıcı değeri sağlayan özelliklere odaklanmasını sağlar. Uygulama ayrıntılarından kaçının: BDD senaryoları, uygulama ayrıntılarından çok davranışı vurgulamalıdır. "Nasıl" yerine "ne"ye odaklanarak, temeldeki uygulama değişse bile senaryoları alakalı tutabilirsiniz.

BDD Uygulaması için Araçlar ve Çerçeveler

Yazılım geliştirme projelerinizde BDD uygulamasını basitleştirebilecek çeşitli güçlü araçlar ve çerçeveler mevcuttur. İşte bazı popüler seçenekler:

Salatalık: Salatalık, Ruby, Java ve JavaScript dahil olmak üzere çeşitli programlama dillerini destekleyen açık kaynaklı bir BDD aracıdır. BDD senaryolarını yürütülebilir test özelliklerine çevirmek için Gherkin dilini kullanır ve testlerinizin her zaman ihtiyaçlarınızla senkronize olmasını sağlar. SpecFlow: Genellikle .NET için Cucumber eşdeğeri olarak kabul edilen SpecFlow, C#'ta test güdümlü geliştirmeyi mümkün kılan, yaygın olarak kullanılan bir BDD çerçevesidir. Senaryoları tanımlamak için Gherkin'i kullanır ve testleri yürütmek için NUnit, xUnit ve MSTest ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Behave: Behave, senaryoları belirlemek için Gherkin'den yararlanan Python için bir BDD çerçevesidir. Adım uygulamasında esneklik sunar ve adım kitaplıklarının kullanımı yoluyla modülerliği destekler. Behave, Pytest ile bütünleşerek test paketiniz genelinde tutarlılığı korumanıza olanak tanır. JBehave: JBehave, insan tarafından okunabilen senaryolar yazmak için Gherkin'i de kullanan Java tabanlı bir BDD çerçevesidir. JUnit ve TestNG gibi popüler Java test araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çok çeşitli test yürütme ve raporlama seçeneklerini destekler.

Bir BDD aracı veya çerçevesi seçerken dil uyumluluğu, kullanım kolaylığı, entegrasyon yetenekleri ve topluluk desteği gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Ekibinizin ihtiyaçlarına uygun, zengin özelliklere sahip bir araç, BDD uygulama sürecini kolaylaştırabilir ve yazılım geliştirme çabalarınızı hızlandırabilir.

Ek olarak, AppMaster.io gibi kodsuz platformlardan yararlanmak, BDD'nin projelerinize entegrasyonunu daha da basitleştirebilir. AppMaster.io, kaliteden ödün vermeden uygulama geliştirmeyi hızlandırmak için tasarlanmış güçlü görsel araçlar sunar. BDD ilkelerini halihazırda kolaylaştırılmış bir geliştirme sürecine dahil etmek, daha verimli yazılım üretimine, gelişmiş işbirliğine ve daha yüksek müşteri memnuniyetine yol açabilir.

BDD'yi Geliştirme Sürecinize Entegre Etme

Davranış Odaklı Geliştirmeyi (BDD) geliştirme sürecinize entegre etmek ilk başta göz korkutucu görünebilir, ancak doğru yaklaşımla yazılım kalitesini ve ekip işbirliğini geliştirmek için paha biçilmez bir araç olabilir. BDD'yi geliştirme sürecinize entegre etmenin adımları şunlardır:

Ekibi BDD ilkelerine göre hizalayın: Geliştiriciler, iş analistleri, test uzmanları ve paydaşlar dahil tüm ekip üyelerinin BDD kavramlarını, iş akışını ve yazılım geliştirme sürecine getirdiği faydaları anladığından emin olun. BDD iş akışının oluşturulması: BDD iş akışını ve her ekip üyesinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlayın. Taraflar arasındaki işbirliğini teşvik edin ve geliştirme süreci boyunca kesintisiz iletişim sağlayın. Her yerde bulunan bir dil oluşturun: Tüm ekip üyeleri tarafından kolayca anlaşılan kullanıcı hikayeleri ve senaryolar yazmak için ortak bir kelime dağarcığı geliştirin. Bu paylaşılan dil, belirsizliği ortadan kaldırır ve açık iletişim için temel oluşturur. BDD senaryoları yazın: Yazılımın beklenen davranışına odaklanarak, Verilen-Ne Zaman-Sonra formatını kullanarak işbirliği içinde BDD senaryoları oluşturun. Senaryolar kapsamlı ancak özlü olmalı ve her yerde bulunan bir dilde yazılmalıdır. Uygun araçları seçin: İnsan tarafından okunabilen senaryoları otomatik testlere dönüştürmek için Cucumber veya SpecFlow gibi uygun BDD araçlarını ve çerçevelerini seçin. Seçilen araçların projenizin programlama dilleri ve test çerçeveleriyle uyumlu olduğundan emin olun. Testleri otomatikleştirin ve kodu yeniden düzenleyin: BDD senaryolarına dayalı olarak otomatikleştirilmiş testleri yürütün ve beklenen davranışı karşılamak için gerekli kod değişikliklerini yapın. Basitliği ve temiz bir kod tabanını korumak için kodu sürekli olarak yeniden düzenleyin. Sürekli entegrasyonu uygulayın: Geliştirme sürecinin her aşamasında yazılım kalitesini sağlamak için BDD testlerini sürekli entegrasyon hattı ile entegre edin. Bu, daha hızlı geri bildirim döngüleri ve daha hızlı sorun çözümü sağlar. Düzenli olarak gözden geçirin ve yineleyin: Gereksinimler değiştikçe ve yeni özellikler eklendikçe BDD senaryolarını sürekli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. Ekibin, senaryoların güncellenmesinde ve yazılımın davranışına ilişkin canlı bir belgelemenin sürdürülmesinde aktif olarak yer aldığından emin olun.

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Yazılım Geliştirmenizde BDD'yi Kullanmanın Faydaları

Yazılım geliştirme sürecinizde BDD'yi benimsemek, ekibinizin çalışma şeklini değiştirebilir ve oluşturdukları yazılımın kalitesini önemli ölçüde artırabilir. BDD'yi benimsemenin başlıca faydalarından bazıları şunlardır:

Geliştirilmiş işbirliği: BDD, geliştiriciler, testçiler ve iş paydaşları gibi farklı ekip üyeleri arasında açık iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. Bu, yazılımın gereksinimlerine ilişkin ortak bir anlayışla sonuçlanır ve daha birleşik bir geliştirme sürecini teşvik eder.

BDD, geliştiriciler, testçiler ve iş paydaşları gibi farklı ekip üyeleri arasında açık iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. Bu, yazılımın gereksinimlerine ilişkin ortak bir anlayışla sonuçlanır ve daha birleşik bir geliştirme sürecini teşvik eder. Geliştirilmiş yazılım kalitesi: BDD'nin test güdümlü geliştirme ve insanlar tarafından okunabilen senaryolara verdiği önem, yazılımın titiz ve tutarlı bir şekilde test edilmesini sağlayarak hata ve kusurların azalmasına yol açar.

BDD'nin test güdümlü geliştirme ve insanlar tarafından okunabilen senaryolara verdiği önem, yazılımın titiz ve tutarlı bir şekilde test edilmesini sağlayarak hata ve kusurların azalmasına yol açar. Daha kısa geliştirme döngüleri: BDD'nin işbirlikçi doğası, yanlış anlamalar ve belirsizlikler en aza indirildiğinden ve ekip üyeleri en başından itibaren hedefleri konusunda uyumlu olduğundan, daha hızlı geliştirme döngüleri sağlar.

BDD'nin işbirlikçi doğası, yanlış anlamalar ve belirsizlikler en aza indirildiğinden ve ekip üyeleri en başından itibaren hedefleri konusunda uyumlu olduğundan, daha hızlı geliştirme döngüleri sağlar. Net dokümantasyon: BDD senaryoları, yazılımın beklenen davranışını detaylandıran, yeni ekip üyelerinin projenin gereksinimlerini ve hedeflerini anlamalarını kolaylaştıran kapsamlı, güncel dokümantasyon işlevi görür.

BDD senaryoları, yazılımın beklenen davranışını detaylandıran, yeni ekip üyelerinin projenin gereksinimlerini ve hedeflerini anlamalarını kolaylaştıran kapsamlı, güncel dokümantasyon işlevi görür. Kullanıcı merkezli geliştirme: Kullanıcı davranışlarına ve sonuçlarına odaklanmak, geliştiricileri müşteri ihtiyaçlarına öncelik vermeye ve kullanıcılara değer sağlayan özellikler sunmaya teşvik eder.

Kullanıcı davranışlarına ve sonuçlarına odaklanmak, geliştiricileri müşteri ihtiyaçlarına öncelik vermeye ve kullanıcılara değer sağlayan özellikler sunmaya teşvik eder. Azaltılmış teknik borç: BDD, temiz, korunabilir kodu teşvik ederek teknik borç birikimini en aza indirir ve uzun vadeli yazılım geliştirme başarısını kolaylaştırır.

Davranış Odaklı Geliştirme ve Testin Geleceği

Davranışa dayalı geliştirme (BDD), ilk kullanıma sunulduğundan bu yana çok yol kat etti ve insanlar tarafından okunabilen senaryoların kullanımıyla yazılım kalitesinde, işbirliğinde ve iletişimde iyileştirmeler sağladı. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe ve yazılım geliştirme ortamı değiştikçe, BDD de uyum sağlayacaktır. İşte BDD'nin ve testin geleceğini şekillendirecek bazı eğilimler ve beklentiler.

Daha Güçlü İşbirliği

Yazılım geliştirme daha karmaşık hale geldikçe, iş paydaşları, geliştiriciler ve test uzmanları arasındaki işbirliğinin önemi daha da önemli hale gelecektir. BDD, ekip arkadaşlarını birlikte yakın çalışmaya ve sürekli iletişimi sürdürmeye yönlendirir, bu da kuruluşların yüksek kaliteli yazılımlar oluşturmasına yardımcı olmaya devam edecektir. Gelecekte BDD uygulamaları, teknik ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki boşluğu daha da fazla kapatan yeni teknikler sunarak daha güçlü işbirliğini kolaylaştıracaktır.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi ile Daha Sıkı Entegrasyon

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi, yazılım geliştirmenin çeşitli yönlerine giriyor ve BDD'de ve testlerde kullanımları bir istisna değil. Gelecekte, mevcut BDD senaryolarını analiz etmek, kalıpları belirlemek ve işbirliğini, kapsamı ve verimliliği iyileştirmek için içgörüler sağlamak için yapay zeka ve makine öğrenimi kullanılabilir. Ek olarak, mevcut testlerin, kullanıcı davranışının ve sistem kullanımının analizine dayalı olarak senaryoları otomatik olarak oluşturmak veya önermek için gelişmiş araçlar geliştirilebilir.

Gerçek Zamanlı Kullanıcı Geri Bildirimini Birleştirme

Kullanıcı geri bildirimlerini toplamak, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan yazılım oluşturmak için çok önemlidir. Gelecekte, BDD metodolojilerinin gerçek zamanlı kullanıcı geri bildirimlerini geliştirme sürecine entegre etmenin önemini vurgulamasını bekleyebiliriz. Ekipler, kullanıcıların sistemle nasıl etkileşime girdiğini ve sorunlu noktalarının neler olduğunu anlayarak, kullanıcı ihtiyaçlarını doğrudan dikkate alan eyleme dönüştürülebilir BDD senaryoları geliştirebilir. Bu, kullanıcılar için özel olarak hazırlanmış yazılımlara yol açarak daha fazla memnuniyet ve kullanıcı tutma sağlar.

BDD Araçları ve Çerçevelerindeki Gelişmeler

Cucumber, SpecFlow ve Behave gibi BDD uygulamasını destekleyen araçlar ve çerçeveler gelişmeye devam edecek. Senaryo oluşturmayı basitleştiren, başlıca programlama dilleri ve test çerçeveleriyle entegrasyonu iyileştiren ve BDD sürecini yönetmek için daha iyi işbirliği özellikleri sağlayan özellikler sunan bu araçların daha da güçlü hale geleceğini tahmin edebiliriz. Açık kaynak toplulukları, BDD alanındaki zorlukları ve ek gereksinimleri ele alan yeni araçların geliştirilmesini de muhtemelen yönlendirecektir.

BDD'nin Sektörler Arasında Artan Kabulü

BDD halihazırda çeşitli sektörlerde ilgi görüyor olsa da, işbirliğini geliştirme, pazara sunma süresini iyileştirme ve yüksek kaliteli yazılım üretme konusundaki faydaları daha geniş bir benimsemeye yol açacaktır. Müşteri memnuniyetine ve zamanında yazılım teslimine öncelik veren kuruluşlar, sürdürülebilir başarıya ulaşmak için BDD'yi temel bir yaklaşım olarak görecektir. Şirketler bu uygulamayı benimsemenin olumlu sonuçlarını fark ettikçe, BDD finans, sağlık, devlet ve daha pek çok sektörde yazılım geliştirme metodolojilerini etkilemeye devam edecektir.

Davranış odaklı gelişimin geleceği parlak görünüyor. Gelişip hızla değişen yazılım geliştirme dünyasına uyum sağladıkça, BDD uygulamaları işbirliğini, test verimliliğini ve yazılımın genel kalitesini iyileştirmeye devam edecektir. Geliştirme ekipleri, yapay zekayı, makine öğrenimini, gerçek zamanlı kullanıcı geri bildirimini birleştirerek ve BDD araç ve çerçevelerindeki ilerlemelerden yararlanarak pazara sürüm süresini kısaltabilecek ve müşteri memnuniyetini daha da artırabilecektir.