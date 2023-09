Dernières mises à jour de la plateforme AppMaster No-Code | Août 2023

Présentation des mises à jour d'août d' AppMaster ! Ce mois-ci, nous sommes ravis de dévoiler de nouvelles fonctionnalités et des processus améliorés pour nos utilisateurs – développeurs, passionnés d'applications et propriétaires d'entreprise.

Entrons dans les détails et voyons quelles avancées passionnantes la plateforme sans code AppMaster nous réserve !

Nouveau composant d'interface utilisateur

Nous sommes ravis de présenter un ajout fantastique à la plateforme AppMaster : le composant Image Carousel UI. Ce curseur dynamique apporte un nouvel attrait visuel et un nouvel engagement à la conception de votre application. Il s'agit d'un outil polyvalent qui fonctionne avec des fiches produits ou avec des blocs descriptifs, améliorant ainsi l' expérience utilisateur .

L'un des points forts du composant Image Carousel UI est sa vaste gamme de paramètres de personnalisation. Vous avez un contrôle total sur l'apparence et le comportement du curseur, ce qui vous permet de l'adapter parfaitement aux exigences uniques de votre application.

Voici quelques-uns des paramètres disponibles :

Direction de transition des diapositives : vous pouvez choisir la direction dans laquelle les diapositives effectuent la transition. Cela vous permet de créer des effets visuellement époustouflants qui complètent le design de votre application.

vous pouvez choisir la direction dans laquelle les diapositives effectuent la transition. Cela vous permet de créer des effets visuellement époustouflants qui complètent le design de votre application. Apparence de transition : grâce aux différents effets de transition disponibles, vous pouvez donner vie à vos images avec des fondus fluides, des diapositives ou d'autres animations accrocheuses. Cela ajoute une couche supplémentaire de dynamisme aux visuels de votre application.

grâce aux différents effets de transition disponibles, vous pouvez donner vie à vos images avec des fondus fluides, des diapositives ou d'autres animations accrocheuses. Cela ajoute une couche supplémentaire de dynamisme aux visuels de votre application. Fonctionnalité de lecture automatique : le composant Image Carousel UI offre une fonctionnalité de lecture automatique, permettant aux diapositives de passer automatiquement sans aucune interaction de l'utilisateur. Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture automatique en fonction de vos préférences.

le composant Image Carousel UI offre une fonctionnalité de lecture automatique, permettant aux diapositives de passer automatiquement sans aucune interaction de l'utilisateur. Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture automatique en fonction de vos préférences. Option de boucle pour un affichage continu : assurez un affichage transparent et continu de vos images en activant l'option de boucle. Cela permet au carrousel de parcourir les diapositives à l'infini, créant ainsi une expérience de visualisation fluide et ininterrompue pour vos utilisateurs.

assurez un affichage transparent et continu de vos images en activant l'option de boucle. Cela permet au carrousel de parcourir les diapositives à l'infini, créant ainsi une expérience de visualisation fluide et ininterrompue pour vos utilisateurs. Plusieurs méthodes de contrôle : le composant Image Carousel UI prend en charge diverses méthodes de contrôle. Les utilisateurs peuvent parcourir les diapositives à l'aide de la souris, du clavier ou même de gestes tactiles sur des appareils tactiles. Cette polyvalence garantit une expérience conviviale sur différentes plateformes.

le composant Image Carousel UI prend en charge diverses méthodes de contrôle. Les utilisateurs peuvent parcourir les diapositives à l'aide de la souris, du clavier ou même de gestes tactiles sur des appareils tactiles. Cette polyvalence garantit une expérience conviviale sur différentes plateformes. Personnalisation de la pagination du curseur : personnalisez l'apparence de la pagination du curseur en fonction de l'image de marque et du design de votre application. Choisissez parmi différents styles, couleurs et tailles pour qu'il s'intègre parfaitement à l'interface de votre application.

Avec ces paramètres personnalisables, vous pouvez créer un composant d'interface utilisateur Image Carousel qui s'aligne parfaitement sur le style et les exigences uniques de votre application. Que vous souhaitiez présenter vos produits, portfolios ou toute autre image, cette fonctionnalité vous permet d'engager et d'impressionner efficacement vos utilisateurs.

Notre priorité absolue est de garantir que les développeurs de tous niveaux peuvent facilement intégrer cet élément dynamique dans leurs applications. Grâce à notre conception conviviale, vous pouvez facilement ajouter une touche raffinée et professionnelle à votre application.

Architecture améliorée

Nous sommes également ravis d'annoncer l'achèvement de notre nouvelle architecture de blocs BP, de modèles de système, d'énumérations et de déclencheurs. Ces mises à jour sont conçues pour responsabiliser nos équipes de développement et garantir une création rapide et efficace de nouvelles fonctionnalités, sans nécessiter l'intervention de l'équipe backend.

L'un des points forts de nos mises à jour d'août est l'architecture remaniée des blocs BP. Cette amélioration permet à nos équipes de créer de nouveaux blocs BP, rationalisant ainsi rapidement le processus de développement . En réduisant la dépendance vis-à-vis des équipes backend, cette amélioration améliore considérablement l'efficacité de notre flux de développement.

En plus de l'architecture des blocs BP, nos mises à jour visent également à permettre aux développeurs de créer des déclencheurs et des modules sans effort. Grâce à la nouvelle architecture, nos équipes peuvent développer et déployer rapidement des déclencheurs et des modules, minimisant ainsi le besoin d'une implication importante du backend. En conséquence, le temps requis pour ajouter de nouvelles entités a été réduit d'au moins 10 fois, ce qui représente une amélioration significative de l'efficacité.

Nouveau mécanisme de recherche

L'une des améliorations remarquables d' AppMaster est la refonte de ses capacités de recherche. Traditionnellement, le champ « SearchExact » était chargé de spécifier des requêtes de recherche précises. Cependant, AppMaster a remplacé cette fonctionnalité par « ILIKE » exploitant la recherche de modèles Postgres avec une logique de recherche inversée. Ce changement permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches basées sur des modèles, ce qui donne lieu à des résultats de recherche plus précis et plus complets.

Les mises à jour d'août d' AppMaster introduisent également une fonctionnalité intéressante appelée « SelectFields ». Cette amélioration est spécifiquement conçue pour améliorer les capacités de récupération au sein des blocs de modèle. Les utilisateurs peuvent désormais récupérer des champs de modèle spécifiques à l'aide du champ « SelectFields », comme spécifié dans ce paramètre. Cette fonctionnalité intelligente permet de gagner un temps précieux et de rationaliser les opérations de récupération de données.

Mises à jour générales

Interagir avec les modules

Nous avons ajouté une fonctionnalité d'interaction avec les modules, que les utilisateurs attendaient avec impatience. Avec cette dernière fonctionnalité, les développeurs peuvent facilement ajouter, modifier et supprimer des modules à l'aide de l'éditeur d'entités.

Cette fonctionnalité améliorée simplifie le processus de gestion des modules et offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle sur les modules au sein de la plateforme. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser et affiner leurs modules en toute transparence en fonction de leurs besoins et exigences, leur permettant ainsi de créer des applications hautement personnalisées et ciblées.

Améliorations et changements dans les blocs JSON

D'autres mises à jour importantes sont les améliorations et les modifications apportées aux blocs JSON . AppMaster a ajouté deux nouveaux blocs : Objet JSON au tableau KV et Obtenir les types d'enfants JSON. Ces blocs permettent aux utilisateurs de travailler plus efficacement avec les données JSON.

De plus, la mise à jour inclut des améliorations dans l'utilisation des chemins dans d'autres blocs JSON. Cette amélioration simplifie la navigation dans les structures JSON complexes et l'accès à des éléments de données spécifiques. Les utilisateurs peuvent désormais récupérer les éléments du tableau à la fin en utilisant des indices négatifs et plusieurs éléments en utilisant l'énumération d'index [0,1,2].

Ces mises à jour témoignent de notre engagement à améliorer continuellement notre plateforme en fonction des commentaires des utilisateurs et des normes de l'industrie. La fonctionnalité ajoutée offre aux utilisateurs des outils plus puissants pour développer et gérer leurs applications.