AppMaster No-Code-platform Laatste updates | Augustus 2023

Maak kennis met AppMaster 's augustus-updates! Deze maand zijn we verheugd om nieuwe functies en verbeterde processen voor onze gebruikers te onthullen: zowel ontwikkelaars, app-enthousiastelingen als bedrijfseigenaren.

Laten we eens dieper ingaan op de details en kijken welke opwindende verbeteringen het no-code- platform AppMaster in petto heeft!

Nieuwe UI-component

We zijn verheugd om een ​​fantastische toevoeging aan het AppMaster platform te introduceren: de Image Carousel UI-component. Deze dynamische schuifregelaar zorgt voor een frisse visuele aantrekkingskracht en betrokkenheid bij het ontwerp van uw app. Het is een veelzijdige tool die werkt met productkaarten of naast beschrijvende blokken, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd.

Een van de hoogtepunten van de Image Carousel UI-component is het uitgebreide scala aan aanpassingsinstellingen. U heeft volledige controle over het uiterlijk en het gedrag van de slider, zodat u deze perfect kunt afstemmen op de unieke vereisten van uw app.

Hier zijn enkele van de beschikbare instellingen:

Diaovergangsrichting: U kunt de richting kiezen waarin de dia's overgaan. Hierdoor kunt u visueel verbluffende effecten creëren die het ontwerp van uw app aanvullen.

Overgangsweergave: Dankzij de verschillende beschikbare overgangseffecten kunt u uw afbeeldingen tot leven brengen met vloeiende overgangen, dia's of andere opvallende animaties. Dit voegt een extra laag dynamiek toe aan de beelden van uw app.

Autoplay-functionaliteit: De Image Carousel UI-component biedt autoplay-functionaliteit, waardoor de dia's automatisch overgaan zonder enige gebruikersinteractie. U kunt de autoplay-snelheid aanpassen aan uw voorkeur.

Looping-optie voor continue weergave: Zorg voor een naadloze en continue weergave van uw afbeeldingen door de looping-optie in te schakelen. Hierdoor kan de carrousel eindeloos door de dia's bladeren, waardoor een soepele en ononderbroken kijkervaring voor uw gebruikers ontstaat.

Meerdere besturingsmethoden: De Image Carousel UI-component ondersteunt verschillende besturingsmethoden. Gebruikers kunnen door de dia's navigeren met de muis, het toetsenbord of zelfs met aanraakbewegingen op apparaten met aanraakbediening. Deze veelzijdigheid zorgt voor een gebruiksvriendelijke ervaring op verschillende platforms.

Aanpassing van de paginering van de schuifregelaar: Personaliseer het uiterlijk van de paginering van de schuifregelaar, zodat deze past bij de branding en het ontwerp van uw app. Kies uit verschillende stijlen, kleuren en formaten zodat het naadloos aansluit bij uw app-interface.

Met deze aanpasbare instellingen kunt u een Image Carousel UI-component maken die perfect aansluit bij de unieke stijl en vereisten van uw app. Of u nu uw producten, portfolio's of andere afbeeldingen wilt presenteren, met deze functie kunt u uw gebruikers effectief boeien en imponeren.

Onze topprioriteit is ervoor te zorgen dat ontwikkelaars van alle vaardigheidsniveaus dit dynamische element eenvoudig in hun apps kunnen integreren. Met ons gebruiksvriendelijke ontwerp kunt u moeiteloos een verzorgde en professionele toets aan uw app toevoegen.

Verbeterde architectuur

We zijn ook verheugd de voltooiing aan te kondigen van onze nieuwe architectuur van BP-blokken, systeemmodellen, enums en triggers. Deze updates zijn ontworpen om onze ontwikkelingsteams te versterken en te zorgen voor een snelle en efficiënte creatie van nieuwe functies, zonder tussenkomst van het backend-team.

Een van de belangrijkste hoogtepunten van onze updates van augustus is de vernieuwde architectuur voor BP-blokken. Deze verbetering stelt onze teams in staat nieuwe BP-blokken te creëren, waardoor het ontwikkelingsproces snel wordt gestroomlijnd. Door de afhankelijkheid van backend-teams te verminderen, verbetert deze verbetering de efficiëntie van onze ontwikkelingsworkflow aanzienlijk.

Naast de BP-blokarchitectuur zijn onze updates er ook op gericht ontwikkelaars in staat te stellen moeiteloos triggers en modules te creëren. Met de nieuwe architectuur kunnen onze teams snel triggers en modules ontwikkelen en implementeren, waardoor de behoefte aan uitgebreide backend-betrokkenheid tot een minimum wordt beperkt. Als gevolg hiervan is de tijd die nodig is voor het toevoegen van nieuwe entiteiten met minstens tien keer verminderd, wat een aanzienlijke verbetering van de efficiëntie betekent.

Nieuw zoekmechanisme

Een van de opvallende verbeteringen van AppMaster is de vernieuwing van de zoekmogelijkheden. Traditioneel was het veld 'SearchExact' verantwoordelijk voor het specificeren van nauwkeurige zoekopdrachten. AppMaster heeft deze functie echter vervangen door 'ILIKE', waarbij gebruik wordt gemaakt van Postgres-patroonzoekopdrachten met een omgekeerde zoeklogica. Door deze wijziging kunnen gebruikers op patronen gebaseerde zoekopdrachten uitvoeren, wat resulteert in nauwkeurigere en uitgebreidere zoekresultaten.

De augustus-updates van AppMaster introduceren ook een opwindende functie genaamd 'SelectFields'. Deze verbetering is specifiek ontworpen om de ophaalmogelijkheden binnen de modelblokken te verbeteren. Gebruikers kunnen nu specifieke modelvelden ophalen met behulp van het veld 'SelectFields', zoals gespecificeerd in deze parameter. Deze slimme functie bespaart kostbare tijd en stroomlijnt het ophalen van gegevens.

Interactie met modules

We hebben functionaliteit toegevoegd voor interactie met modules, waar gebruikers met spanning op hebben gewacht. Met deze nieuwste functie kunnen ontwikkelaars eenvoudig modules toevoegen, bewerken en verwijderen met behulp van de entiteitseditor.

Deze verbeterde functionaliteit vereenvoudigt het proces van het beheren van modules en biedt een grotere flexibiliteit en controle over de modules binnen het platform. Gebruikers kunnen hun modules nu naadloos aanpassen en verfijnen op basis van hun behoeften en vereisten, waardoor ze effectief op maat gemaakte en gerichte applicaties kunnen creëren.

Verbeteringen en wijzigingen in JSON-blokken

Andere belangrijke updates zijn de verbeteringen en wijzigingen in JSON- blokken. AppMaster heeft twee nieuwe blokken toegevoegd: JSON Object to KV Array en Get JSON Children Types. Met deze blokken kunnen gebruikers effectiever met JSON-gegevens werken.

Bovendien bevat de update verbeteringen in het werken met paden in andere JSON-blokken. Deze verbetering vereenvoudigt het navigeren door complexe JSON-structuren en het verkrijgen van toegang tot specifieke gegevenselementen. Gebruikers kunnen nu array-elementen van het einde ophalen met behulp van negatieve indices en meerdere elementen met behulp van indexopsomming [0,1,2].

Deze updates tonen onze inzet om ons platform voortdurend te verbeteren op basis van gebruikersfeedback en industriestandaarden. De toegevoegde functionaliteit geeft gebruikers krachtigere tools voor het ontwikkelen en beheren van hun applicaties.