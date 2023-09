Últimas atualizações da plataforma AppMaster No-Code | Agosto de 2023

Apresentando as atualizações de agosto do AppMaster! Este mês, temos o prazer de revelar novos recursos e processos aprimorados para nossos usuários: desenvolvedores, entusiastas de aplicativos e proprietários de empresas.

Vamos nos aprofundar nos detalhes e ver quais avanços interessantes a plataforma sem código AppMaster tem reservado!

Novo componente de IU

Temos o prazer de apresentar uma adição fantástica à plataforma AppMaster: o componente Image Carousel UI. Este controle deslizante dinâmico traz novo apelo visual e envolvimento ao design do seu aplicativo. É uma ferramenta versátil que funciona com fichas de produtos ou junto com blocos descritivos, melhorando a experiência do usuário .

Um dos destaques do componente Image Carousel UI é sua ampla gama de configurações de personalização. Você tem controle total sobre a aparência e o comportamento do controle deslizante, permitindo adaptá-lo para atender perfeitamente aos requisitos exclusivos do seu aplicativo.

Aqui estão algumas das configurações disponíveis:

Direção de transição dos slides: você pode escolher a direção na qual a transição dos slides. Isso permite criar efeitos visualmente impressionantes que complementam o design do seu aplicativo.

você pode escolher a direção na qual a transição dos slides. Isso permite criar efeitos visualmente impressionantes que complementam o design do seu aplicativo. Aparência de transição: com vários efeitos de transição disponíveis, você pode dar vida às suas imagens com fades suaves, slides ou outras animações atraentes. Isso adiciona uma camada extra de dinamismo ao visual do seu aplicativo.

com vários efeitos de transição disponíveis, você pode dar vida às suas imagens com fades suaves, slides ou outras animações atraentes. Isso adiciona uma camada extra de dinamismo ao visual do seu aplicativo. Funcionalidade de reprodução automática: o componente Image Carousel UI oferece funcionalidade de reprodução automática, permitindo que os slides façam a transição automaticamente sem qualquer interação do usuário. Você pode ajustar a velocidade de reprodução automática de acordo com sua preferência.

o componente Image Carousel UI oferece funcionalidade de reprodução automática, permitindo que os slides façam a transição automaticamente sem qualquer interação do usuário. Você pode ajustar a velocidade de reprodução automática de acordo com sua preferência. Opção de loop para exibição contínua: Garanta uma exibição contínua e contínua de suas imagens ativando a opção de loop. Isso permite que o carrossel percorra os slides indefinidamente, criando uma experiência de visualização suave e ininterrupta para os usuários.

Garanta uma exibição contínua e contínua de suas imagens ativando a opção de loop. Isso permite que o carrossel percorra os slides indefinidamente, criando uma experiência de visualização suave e ininterrupta para os usuários. Vários métodos de controle: o componente Image Carousel UI oferece suporte a vários métodos de controle. Os usuários podem navegar pelos slides usando o mouse, o teclado ou até mesmo gestos de toque em dispositivos habilitados para toque. Essa versatilidade garante uma experiência amigável em diferentes plataformas.

o componente Image Carousel UI oferece suporte a vários métodos de controle. Os usuários podem navegar pelos slides usando o mouse, o teclado ou até mesmo gestos de toque em dispositivos habilitados para toque. Essa versatilidade garante uma experiência amigável em diferentes plataformas. Personalização da paginação do controle deslizante: personalize a aparência da paginação do controle deslizante para combinar com a marca e o design do seu aplicativo. Escolha entre diferentes estilos, cores e tamanhos para combinar perfeitamente com a interface do seu aplicativo.

Com essas configurações personalizáveis, você pode criar um componente de UI do carrossel de imagens que se alinha perfeitamente ao estilo e aos requisitos exclusivos do seu aplicativo. Quer você queira mostrar seus produtos, portfólios ou qualquer outra imagem, esse recurso permite envolver e impressionar seus usuários de forma eficaz.

Nossa principal prioridade é garantir que desenvolvedores de todos os níveis de habilidade possam incorporar facilmente esse elemento dinâmico em seus aplicativos. Com nosso design fácil de usar, você pode adicionar facilmente um toque sofisticado e profissional ao seu aplicativo.

Arquitetura Aprimorada

Também temos o prazer de anunciar a conclusão de nossa nova arquitetura de blocos BP, modelos de sistema, enumerações e gatilhos. Essas atualizações foram projetadas para capacitar nossas equipes de desenvolvimento e garantir a criação rápida e eficiente de novos recursos, sem a necessidade de intervenção da equipe de back-end.

Um dos principais destaques das nossas atualizações de agosto é a arquitetura renovada dos blocos BP. Essa melhoria permite que nossas equipes criem novos blocos de BP, agilizando o processo de desenvolvimento com rapidez. Ao reduzir a dependência das equipes de back-end, essa melhoria melhora significativamente a eficiência do nosso fluxo de trabalho de desenvolvimento.

Além da arquitetura de blocos BP, nossas atualizações também se concentram em capacitar os desenvolvedores para criar gatilhos e módulos sem esforço. Com a nova arquitetura, nossas equipes podem desenvolver e implantar rapidamente gatilhos e módulos, minimizando a necessidade de amplo envolvimento de back-end. Como resultado, o tempo necessário para adicionar novas entidades foi reduzido em pelo menos 10 vezes, representando uma melhoria significativa na eficiência.

Novo mecanismo de pesquisa

Uma das melhorias mais destacadas do AppMaster é a reformulação de seus recursos de pesquisa. Tradicionalmente, o campo ‘SearchExact’ era responsável por especificar consultas de pesquisa precisas. No entanto, AppMaster substituiu esse recurso por 'ILIKE', aproveitando a pesquisa de padrão Postgres com uma lógica de pesquisa invertida. Essa alteração permite que os usuários realizem pesquisas baseadas em padrões, resultando em resultados de pesquisa mais precisos e abrangentes.

As atualizações de agosto do AppMaster também apresentam um recurso interessante chamado ‘SelectFields’. Esse aprimoramento foi projetado especificamente para aprimorar os recursos de recuperação nos blocos do modelo. Os usuários agora podem recuperar campos de modelo específicos usando o campo 'SelectFields', conforme especificado neste parâmetro. Esse recurso inteligente economiza tempo valioso e agiliza as operações de recuperação de dados.

Atualizações Gerais

Interagindo com módulos

Adicionamos funcionalidade para interagir com módulos, que os usuários aguardavam ansiosamente. Com este recurso mais recente, os desenvolvedores podem facilmente adicionar, editar e excluir módulos usando o editor de entidades.

Essa funcionalidade aprimorada simplifica o processo de gerenciamento de módulos e proporciona maior flexibilidade e controle sobre os módulos dentro da plataforma. Os usuários agora podem personalizar e ajustar perfeitamente seus módulos de acordo com suas necessidades e requisitos, capacitando-os efetivamente a criar aplicativos altamente personalizados e direcionados.

Melhorias e mudanças em blocos JSON

Outras atualizações significativas são as melhorias e alterações nos blocos JSON . AppMaster adicionou dois novos blocos - JSON Object to KV Array e Get JSON Children Types. Esses blocos permitem que os usuários trabalhem com dados JSON de forma mais eficaz.

Além disso, a atualização inclui melhorias no trabalho com caminhos em outros blocos JSON. Esse aprimoramento simplifica a navegação por estruturas JSON complexas e o acesso a elementos de dados específicos. Os usuários agora podem recuperar elementos da matriz do final usando índices negativos e vários elementos usando enumeração de índice [0,1,2].

Essas atualizações demonstram nosso compromisso em melhorar continuamente nossa plataforma com base no feedback dos usuários e nos padrões do setor. A funcionalidade adicional oferece aos usuários ferramentas mais poderosas para desenvolver e gerenciar seus aplicativos.