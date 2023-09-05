AppMaster无代码平台最新更新 | 2023 年 8 月

AppMaster 8 月更新隆重登场！本月，我们很高兴为我们的用户（开发人员、应用爱好者和企业主等）推出新功能和增强流程。

让我们深入研究细节，看看无代码平台AppMaster有哪些令人兴奋的进步！

新的用户界面组件

我们很高兴向AppMaster平台推出一个出色的附加功能：图像轮播 UI 组件。这个动态滑块为您的应用程序设计带来了新鲜的视觉吸引力和参与度。它是一种多功能工具，可与产品卡或描述性块一起使用，从而增强用户体验。

图像轮播 UI 组件的亮点之一是其广泛的自定义设置。您可以完全控制滑块的外观和行为，从而可以对其进行定制以完全满足应用程序的独特要求。

以下是一些可用的设置：

幻灯片过渡方向： 您可以选择幻灯片过渡的方向。这使您可以创建视觉上令人惊叹的效果来补充您的应用程序的设计。

您可以选择幻灯片过渡的方向。这使您可以创建视觉上令人惊叹的效果来补充您的应用程序的设计。 过渡外观： 借助各种可用的过渡效果，您可以通过平滑的淡入淡出、幻灯片或其他引人注目的动画使图像栩栩如生。这为您的应用程序的视觉效果增添了一层额外的活力。

借助各种可用的过渡效果，您可以通过平滑的淡入淡出、幻灯片或其他引人注目的动画使图像栩栩如生。这为您的应用程序的视觉效果增添了一层额外的活力。 自动播放功能： 图像轮播 UI 组件提供自动播放功能，允许幻灯片自动过渡，无需任何用户交互。您可以根据自己的喜好调整自动播放速度。

图像轮播 UI 组件提供自动播放功能，允许幻灯片自动过渡，无需任何用户交互。您可以根据自己的喜好调整自动播放速度。 用于连续显示的循环选项： 通过启用循环选项，确保图像的无缝和连续显示。这使得轮播可以无休止地循环浏览幻灯片，为用户创造流畅、不间断的观看体验。

通过启用循环选项，确保图像的无缝和连续显示。这使得轮播可以无休止地循环浏览幻灯片，为用户创造流畅、不间断的观看体验。 多种控制方式： 图片轮播UI组件支持多种控制方式。用户可以使用鼠标、键盘甚至触摸设备上的触摸手势浏览幻灯片。这种多功能性确保了跨不同平台的用户友好体验。

图片轮播UI组件支持多种控制方式。用户可以使用鼠标、键盘甚至触摸设备上的触摸手势浏览幻灯片。这种多功能性确保了跨不同平台的用户友好体验。 滑块分页自定义：个性化滑块分页的外观，以匹配您的应用程序的品牌和设计。选择不同的样式、颜色和尺寸，使其与您的应用程序界面无缝融合。

通过这些可自定义的设置，您可以创建一个完全符合您应用的独特风格和要求的图像轮播 UI 组件。无论您想展示您的产品、产品组合还是任何其他图像，此功能都可以让您有效地吸引用户并给用户留下深刻印象。

我们的首要任务是确保所有技能水平的开发人员都可以轻松地将这种动态元素融入到他们的应用程序中。借助我们用户友好的设计，您可以轻松地为您的应用程序添加精美且专业的风格。

增强架构

我们还很高兴地宣布我们的 BP 块、系统模型、枚举和触发器的新架构已完成。这些更新旨在增强我们的开发团队的能力，确保快速高效地创建新功能，而无需后端团队干预。

我们 8 月更新的主要亮点之一是 BP 区块的改进架构。这一改进使我们的团队能够创建新的 BP 块，从而快速简化开发流程。通过减少对后端团队的依赖，这一增强显着提高了我们开发工作流程的效率。

除了 BP 块架构之外，我们的更新还侧重于使开发人员能够轻松创建触发器和模块。借助新架构，我们的团队可以快速开发和部署触发器和模块，最大限度地减少对后端广泛参与的需求。结果，添加新实体所需的时间减少了至少10倍，效率显着提高。

新的搜索机制

AppMaster的一项突出改进是其搜索功能的改进。传统上，“SearchExact”字段负责指定精确的搜索查询。然而， AppMaster已将此功能替换为“ILIKE”，利用 Postgres 模式搜索和反向搜索逻辑。此更改允许用户执行基于模式的搜索，从而获得更准确、更全面的搜索结果。

AppMaster的八月更新还引入了一项令人兴奋的功能，称为“SelectFields”。此增强功能专门设计用于增强模型块内的检索功能。用户现在可以使用此参数中指定的“SelectFields”字段检索特定模型字段。这一智能功能可以节省宝贵的时间并简化数据检索操作。

一般更新

与模块交互

我们添加了与模块交互的功能，这是用户热切期待的。借助这一最新功能，开发人员可以使用实体编辑器轻松添加、编辑和删除模块。

这种增强的功能简化了管理模块的过程，并提供了更高的灵活性和对平台内模块的控制。用户现在可以根据自己的需要和要求无缝地定制和微调其模块，从而有效地使他们能够创建高度定制和有针对性的应用程序。

JSON 块的改进和更改

其他重要更新是JSON块的改进和更改。 AppMaster添加了两个新块 - JSON 对象到 KV 数组和获取 JSON 子类型。这些块允许用户更有效地处理 JSON 数据。

此外，更新还包括对其他 JSON 块中路径的处理的改进。此增强功能简化了复杂 JSON 结构的导航和特定数据元素的访问。用户现在可以使用负索引从末尾检索数组元素，并使用索引枚举 [0,1,2] 检索多个元素。

这些更新体现了我们致力于根据用户反馈和行业标准不断改进我们的平台的承诺。新增功能为用户提供了更强大的工具来开发和管理其应用程序。