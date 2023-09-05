Последние обновления платформы AppMaster No-Code | Август 2023

Представляем августовские обновления AppMaster! В этом месяце мы рады представить новые функции и усовершенствованные процессы для наших пользователей — разработчиков, энтузиастов приложений и владельцев бизнеса.

Давайте углубимся в детали и посмотрим, какие интересные достижения предлагает no-code платформа AppMaster!

Новый компонент пользовательского интерфейса

Мы рады представить фантастическое дополнение к платформе AppMaster: компонент пользовательского интерфейса Image Carousel. Этот динамический слайдер привнесет новую визуальную привлекательность и привлекательность в дизайн вашего приложения. Это универсальный инструмент, который работает с карточками товаров или вместе с описательными блоками, улучшая взаимодействие с пользователем .

Одной из особенностей компонента пользовательского интерфейса Image Carousel является широкий диапазон настроек. Вы имеете полный контроль над внешним видом и поведением слайдера, что позволяет адаптировать его так, чтобы он идеально соответствовал уникальным требованиям вашего приложения.

Вот некоторые из доступных настроек:

Направление перехода слайдов. Вы можете выбрать направление перехода слайдов. Это позволяет создавать потрясающие визуальные эффекты, дополняющие дизайн вашего приложения.

Вы можете выбрать направление перехода слайдов. Это позволяет создавать потрясающие визуальные эффекты, дополняющие дизайн вашего приложения. Внешний вид перехода. Благодаря различным эффектам перехода вы можете оживить свои изображения с помощью плавных переходов, слайдов или другой привлекательной анимации. Это добавляет дополнительный уровень динамизма визуальным элементам вашего приложения.

Благодаря различным эффектам перехода вы можете оживить свои изображения с помощью плавных переходов, слайдов или другой привлекательной анимации. Это добавляет дополнительный уровень динамизма визуальным элементам вашего приложения. Функциональность автозапуска. Компонент пользовательского интерфейса Image Carousel предлагает функцию автозапуска, позволяющую автоматически переключать слайды без какого-либо взаимодействия с пользователем. Вы можете настроить скорость автовоспроизведения в соответствии со своими предпочтениями.

Компонент пользовательского интерфейса Image Carousel предлагает функцию автозапуска, позволяющую автоматически переключать слайды без какого-либо взаимодействия с пользователем. Вы можете настроить скорость автовоспроизведения в соответствии со своими предпочтениями. Параметр циклического отображения для непрерывного отображения. Обеспечьте плавное и непрерывное отображение изображений, включив параметр циклического отображения. Это позволяет карусели бесконечно перемещаться по слайдам, обеспечивая плавный и непрерывный просмотр для ваших пользователей.

Обеспечьте плавное и непрерывное отображение изображений, включив параметр циклического отображения. Это позволяет карусели бесконечно перемещаться по слайдам, обеспечивая плавный и непрерывный просмотр для ваших пользователей. Несколько методов управления. Компонент пользовательского интерфейса Image Carousel поддерживает различные методы управления. Пользователи могут перемещаться по слайдам с помощью мыши, клавиатуры или даже сенсорных жестов на сенсорных устройствах. Такая универсальность обеспечивает удобство использования на разных платформах.

Компонент пользовательского интерфейса Image Carousel поддерживает различные методы управления. Пользователи могут перемещаться по слайдам с помощью мыши, клавиатуры или даже сенсорных жестов на сенсорных устройствах. Такая универсальность обеспечивает удобство использования на разных платформах. Настройка пагинации слайдера: персонализируйте внешний вид пагинации слайдера в соответствии с брендом и дизайном вашего приложения. Выбирайте разные стили, цвета и размеры, чтобы они идеально сочетались с интерфейсом вашего приложения.

С помощью этих настраиваемых параметров вы можете создать компонент пользовательского интерфейса карусели изображений, который идеально соответствует уникальному стилю и требованиям вашего приложения. Если вы хотите продемонстрировать свои продукты, портфолио или любые другие изображения, эта функция позволит вам эффективно привлекать и впечатлять своих пользователей.

Нашим главным приоритетом является обеспечение того, чтобы разработчики всех уровней квалификации могли легко включать этот динамический элемент в свои приложения. Благодаря нашему удобному дизайну вы можете легко придать своему приложению безупречный и профессиональный вид.

Улучшенная архитектура

Мы также рады сообщить о завершении нашей новой архитектуры блоков BP, системных моделей, перечислений и триггеров. Эти обновления призваны расширить возможности наших команд разработчиков и обеспечить быстрое и эффективное создание новых функций без необходимости вмешательства внутренней команды.

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Одним из ключевых моментов наших августовских обновлений является обновленная архитектура блоков BP. Это улучшение позволяет нашим командам создавать новые блоки BP, быстро оптимизируя процесс разработки. За счет снижения зависимости от бэкэнд-команд это усовершенствование значительно повышает эффективность нашего рабочего процесса разработки.

В дополнение к блочной архитектуре BP наши обновления также направлены на то, чтобы дать разработчикам возможность легко создавать триггеры и модули. Благодаря новой архитектуре наши команды могут быстро разрабатывать и развертывать триггеры и модули, сводя к минимуму необходимость активного участия серверной части. В результате время, необходимое для добавления новых объектов, сократилось как минимум в 10 раз, что представляет собой значительное повышение эффективности.

Новый механизм поиска

Одним из выдающихся улучшений AppMaster является обновление возможностей поиска. Традиционно поле SearchExact отвечало за указание точных поисковых запросов. Однако AppMaster заменил эту функцию на ILIKE, использующую поиск по шаблону Postgres с инвертированной логикой поиска. Это изменение позволяет пользователям выполнять поиск по шаблонам, что приводит к более точным и полным результатам поиска.

Августовские обновления AppMaster также представили интересную функцию под названием SelectFields. Это усовершенствование специально разработано для расширения возможностей поиска внутри блоков модели. Теперь пользователи могут получать определенные поля модели с помощью поля SelectFields, как указано в этом параметре. Эта интеллектуальная функция экономит драгоценное время и оптимизирует операции по извлечению данных.

Общие обновления

Взаимодействие с модулями

Мы добавили функционал взаимодействия с модулями, которого с нетерпением ждали пользователи. Благодаря этой новейшей функции разработчики могут легко добавлять, редактировать и удалять модули с помощью редактора сущностей.

Эта расширенная функциональность упрощает процесс управления модулями и обеспечивает более высокую гибкость и контроль над модулями внутри платформы. Теперь пользователи могут легко настраивать и точно настраивать свои модули в соответствии со своими потребностями и требованиями, что дает им возможность создавать узкоспециализированные и целевые приложения.

Улучшения и изменения в блоках JSON

Другими важными обновлениями являются улучшения и изменения в блоках JSON. AppMaster добавил два новых блока — «Объект JSON в массив KV» и «Получение дочерних типов JSON». Эти блоки позволяют пользователям более эффективно работать с данными JSON.

Более того, обновление включает улучшения в работе с путями в других блоках JSON. Это улучшение упрощает навигацию по сложным структурам JSON и доступ к конкретным элементам данных. Теперь пользователи могут извлекать элементы массива с конца, используя отрицательные индексы, и несколько элементов, используя перечисление индексов [0,1,2].

Эти обновления демонстрируют нашу приверженность постоянному совершенствованию нашей платформы на основе отзывов пользователей и отраслевых стандартов. Добавленная функциональность предоставляет пользователям более мощные инструменты для разработки и управления своими приложениями.