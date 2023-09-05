آخر التحديثات لمنصة AppMaster No-Code | أغسطس 2023

تقديم تحديثات AppMaster لشهر أغسطس! يسعدنا هذا الشهر أن نكشف عن ميزات جديدة وعمليات محسنة لمستخدمينا - المطورين وعشاق التطبيقات وأصحاب الأعمال على حدٍ سواء.

دعونا نتعمق في التفاصيل ونرى ما هي التطورات المثيرة التي يخبئها النظام الأساسي بدون كود AppMaster !

مكون واجهة المستخدم الجديد

يسعدنا تقديم إضافة رائعة إلى منصة AppMaster: مكون Image Carousel UI. يضفي شريط التمرير الديناميكي هذا جاذبية بصرية جديدة وتفاعلًا مع تصميم تطبيقك. إنها أداة متعددة الاستخدامات تعمل مع بطاقات المنتج أو جنبًا إلى جنب مع الكتل الوصفية، مما يعزز تجربة المستخدم .

أحد أبرز ميزات مكون Image Carousel UI هو النطاق الواسع من إعدادات التخصيص. لديك سيطرة كاملة على مظهر شريط التمرير وسلوكه، مما يسمح لك بتخصيصه ليناسب المتطلبات الفريدة لتطبيقك بشكل مثالي.

فيما يلي بعض الإعدادات المتاحة:

اتجاه انتقال الشريحة: يمكنك اختيار الاتجاه الذي تنتقل فيه الشرائح. يتيح لك هذا إنشاء تأثيرات بصرية مذهلة تكمل تصميم تطبيقك.

يمكنك اختيار الاتجاه الذي تنتقل فيه الشرائح. يتيح لك هذا إنشاء تأثيرات بصرية مذهلة تكمل تصميم تطبيقك. المظهر الانتقالي: من خلال تأثيرات الانتقال المتنوعة المتاحة، يمكنك إضفاء الحيوية على صورك من خلال التلاشي السلس أو الشرائح أو الرسوم المتحركة الأخرى الجذابة. يضيف هذا طبقة إضافية من الديناميكية إلى العناصر المرئية لتطبيقك.

من خلال تأثيرات الانتقال المتنوعة المتاحة، يمكنك إضفاء الحيوية على صورك من خلال التلاشي السلس أو الشرائح أو الرسوم المتحركة الأخرى الجذابة. يضيف هذا طبقة إضافية من الديناميكية إلى العناصر المرئية لتطبيقك. وظيفة التشغيل التلقائي: يوفر مكون Image Carousel UI وظيفة التشغيل التلقائي، مما يسمح للشرائح بالانتقال تلقائيًا دون أي تدخل من المستخدم. يمكنك ضبط سرعة التشغيل التلقائي لتناسب تفضيلاتك.

يوفر مكون Image Carousel UI وظيفة التشغيل التلقائي، مما يسمح للشرائح بالانتقال تلقائيًا دون أي تدخل من المستخدم. يمكنك ضبط سرعة التشغيل التلقائي لتناسب تفضيلاتك. خيار التكرار للعرض المستمر: تأكد من عرض سلس ومستمر لصورك من خلال تمكين خيار التكرار. وهذا يسمح للدائرة بالتنقل عبر الشرائح إلى ما لا نهاية، مما يخلق تجربة مشاهدة سلسة ومتواصلة للمستخدمين.

تأكد من عرض سلس ومستمر لصورك من خلال تمكين خيار التكرار. وهذا يسمح للدائرة بالتنقل عبر الشرائح إلى ما لا نهاية، مما يخلق تجربة مشاهدة سلسة ومتواصلة للمستخدمين. طرق تحكم متعددة: يدعم مكون Image Carousel UI طرق تحكم متنوعة. يمكن للمستخدمين التنقل عبر الشرائح باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح أو حتى إيماءات اللمس على الأجهزة التي تعمل باللمس. يضمن هذا التنوع تجربة سهلة الاستخدام عبر منصات مختلفة.

يدعم مكون Image Carousel UI طرق تحكم متنوعة. يمكن للمستخدمين التنقل عبر الشرائح باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح أو حتى إيماءات اللمس على الأجهزة التي تعمل باللمس. يضمن هذا التنوع تجربة سهلة الاستخدام عبر منصات مختلفة. تخصيص ترقيم صفحات شريط التمرير: قم بتخصيص مظهر ترقيم صفحات شريط التمرير ليتوافق مع العلامة التجارية لتطبيقك وتصميمه. اختر من بين الأنماط والألوان والأحجام المختلفة لجعلها تمتزج بسلاسة مع واجهة التطبيق الخاص بك.

باستخدام هذه الإعدادات القابلة للتخصيص، يمكنك إنشاء مكون Image Carousel UI الذي يتوافق تمامًا مع النمط والمتطلبات الفريدة لتطبيقك. سواء كنت ترغب في عرض منتجاتك أو محفظتك أو أي صور أخرى، تتيح لك هذه الميزة جذب المستخدمين وإبهارهم بشكل فعال.

أولويتنا القصوى هي ضمان قدرة المطورين من جميع مستويات المهارة على دمج هذا العنصر الديناميكي بسهولة في تطبيقاتهم. بفضل تصميمنا سهل الاستخدام، يمكنك إضافة لمسة مصقولة واحترافية إلى تطبيقك دون عناء.

العمارة المحسنة

يسعدنا أيضًا أن نعلن عن اكتمال بنيتنا الجديدة الخاصة بكتل BP، ونماذج النظام، والتعدادات، والمشغلات. تم تصميم هذه التحديثات لتمكين فرق التطوير لدينا وضمان إنشاء ميزات جديدة بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى تدخل فريق الخلفية.

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إحدى أبرز النقاط الرئيسية في تحديثاتنا لشهر أغسطس هي البنية المُجددة لكتل ​​BP. يمكّن هذا التحسين فرقنا من إنشاء كتل BP جديدة، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير بسرعة. ومن خلال تقليل الاعتماد على فرق الواجهة الخلفية، يعمل هذا التحسين على تحسين كفاءة سير عمل التطوير لدينا بشكل كبير.

بالإضافة إلى بنية كتلة BP، تركز تحديثاتنا أيضًا على تمكين المطورين من إنشاء المشغلات والوحدات النمطية دون عناء. بفضل البنية الجديدة، يمكن لفرقنا تطوير المشغلات والوحدات النمطية ونشرها بسرعة، مما يقلل الحاجة إلى مشاركة واسعة النطاق في الواجهة الخلفية. ونتيجة لذلك، تم تقليل الوقت اللازم لإضافة كيانات جديدة بما لا يقل عن 10 مرات، مما يمثل تحسنا كبيرا في الكفاءة.

آلية بحث جديدة

أحد التحسينات البارزة في AppMaster هو تجديد قدرات البحث الخاصة به. تقليديًا، كان الحقل "SearchExact" مسؤولاً عن تحديد استعلامات البحث الدقيقة. ومع ذلك، استبدل AppMaster هذه الميزة بميزة "ILIKE" التي تستفيد من بحث نمط Postgres بمنطق البحث المقلوب. يسمح هذا التغيير للمستخدمين بإجراء عمليات بحث تعتمد على الأنماط، مما يؤدي إلى نتائج بحث أكثر دقة وشمولاً.

تقدم تحديثات AppMaster لشهر أغسطس أيضًا ميزة مثيرة تسمى "SelectFields". تم تصميم هذا التحسين خصيصًا لتعزيز قدرات الاسترجاع داخل كتل النموذج. يمكن للمستخدمين الآن استرداد حقول نموذجية محددة باستخدام حقل "SelectFields"، كما هو محدد في هذه المعلمة. تعمل هذه الميزة الذكية على توفير الوقت الثمين وتبسيط عمليات استرجاع البيانات.

التحديثات العامة

التفاعل مع الوحدات

لقد أضفنا وظيفة للتفاعل مع الوحدات، والتي كان المستخدمون ينتظرونها بفارغ الصبر. باستخدام هذه الميزة الأحدث، يمكن للمطورين إضافة الوحدات النمطية وتحريرها وحذفها بسهولة باستخدام محرر الكيان.

تعمل هذه الوظيفة المحسنة على تبسيط عملية إدارة الوحدات وتوفر مرونة وتحكمًا أعلى في الوحدات داخل النظام الأساسي. يمكن للمستخدمين الآن تخصيص وحداتهم وضبطها بسلاسة وفقًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، مما يمكنهم بشكل فعال من إنشاء تطبيقات مخصصة ومستهدفة للغاية.

التحسينات والتغييرات في كتل JSON

التحديثات الهامة الأخرى هي التحسينات والتغييرات في كتل JSON . أضاف AppMaster كتلتين جديدتين - كائن JSON إلى KV Array وGet JSON Children Types. تتيح هذه الكتل للمستخدمين العمل مع بيانات JSON بشكل أكثر فعالية.

علاوة على ذلك، يتضمن التحديث تحسينات في العمل مع المسارات في كتل JSON الأخرى. يعمل هذا التحسين على تبسيط التنقل عبر هياكل JSON المعقدة والوصول إلى عناصر بيانات محددة. يمكن للمستخدمين الآن استرداد عناصر المصفوفة من النهاية باستخدام الفهارس السالبة وعناصر متعددة باستخدام تعداد الفهرس [0،1،2].

تُظهر هذه التحديثات التزامنا بالتحسين المستمر لمنصتنا بناءً على تعليقات المستخدمين ومعايير الصناعة. توفر الوظيفة المضافة للمستخدمين أدوات أكثر قوة لتطوير تطبيقاتهم وإدارتها.