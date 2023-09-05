AppMaster Kodsuz Platform Son Güncellemeler | Ağustos 2023

AppMaster Ağustos güncellemeleriyle tanışın! Bu ay, kullanıcılarımız (geliştiriciler, uygulama meraklıları ve işletme sahipleri) için yeni özellikleri ve gelişmiş süreçleri açıklamanın heyecanını yaşıyoruz.

Ayrıntılara dalalım ve kodsuz platform AppMaster'ın hangi heyecan verici gelişmelere sahip olduğunu görelim!

Yeni Kullanıcı Arayüzü Bileşeni

AppMaster platformuna harika bir eklenti sunmaktan heyecan duyuyoruz: Image Carousel UI bileşeni. Bu dinamik kaydırıcı, uygulamanızın tasarımına yeni bir görsel çekicilik ve ilgi katar. Ürün kartlarıyla veya açıklayıcı bloklarla birlikte çalışarak kullanıcı deneyimini geliştiren çok yönlü bir araçtır.

Image Carousel UI bileşeninin öne çıkan özelliklerinden biri, kapsamlı özelleştirme ayarları yelpazesidir. Kaydırıcının görünümü ve davranışı üzerinde tam kontrole sahip olursunuz; bu da onu uygulamanızın benzersiz gereksinimlerine mükemmel şekilde uyacak şekilde uyarlamanıza olanak tanır.

Kullanılabilir ayarlardan bazıları şunlardır:

Slayt geçiş yönü: Slaytların geçiş yönünü seçebilirsiniz. Bu, uygulamanızın tasarımını tamamlayan görsel olarak etkileyici efektler oluşturmanıza olanak tanır.

Slaytların geçiş yönünü seçebilirsiniz. Bu, uygulamanızın tasarımını tamamlayan görsel olarak etkileyici efektler oluşturmanıza olanak tanır. Geçiş görünümü: Mevcut çeşitli geçiş efektleriyle, yumuşak geçişler, slaytlar veya diğer göz alıcı animasyonlarla resimlerinize hayat verebilirsiniz. Bu, uygulamanızın görsellerine ekstra bir dinamizm katmanı ekler.

Mevcut çeşitli geçiş efektleriyle, yumuşak geçişler, slaytlar veya diğer göz alıcı animasyonlarla resimlerinize hayat verebilirsiniz. Bu, uygulamanızın görsellerine ekstra bir dinamizm katmanı ekler. Otomatik oynatma işlevi: Image Carousel UI bileşeni, otomatik oynatma işlevi sunarak slaytların herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan otomatik olarak geçiş yapmasına olanak tanır. Otomatik oynatma hızını tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Image Carousel UI bileşeni, otomatik oynatma işlevi sunarak slaytların herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan otomatik olarak geçiş yapmasına olanak tanır. Otomatik oynatma hızını tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Sürekli görüntüleme için döngü seçeneği: Döngü seçeneğini etkinleştirerek görsellerinizin kesintisiz ve sürekli görüntülenmesini sağlayın. Bu, atlı karıncanın slaytlar arasında sonsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanıyarak kullanıcılarınız için sorunsuz ve kesintisiz bir görüntüleme deneyimi yaratır.

Döngü seçeneğini etkinleştirerek görsellerinizin kesintisiz ve sürekli görüntülenmesini sağlayın. Bu, atlı karıncanın slaytlar arasında sonsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanıyarak kullanıcılarınız için sorunsuz ve kesintisiz bir görüntüleme deneyimi yaratır. Çoklu kontrol yöntemleri: Image Carousel UI bileşeni çeşitli kontrol yöntemlerini destekler. Kullanıcılar fareyi, klavyeyi ve hatta dokunmatik cihazlarda dokunma hareketlerini kullanarak slaytlar arasında gezinebilir. Bu çok yönlülük, farklı platformlarda kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.

Image Carousel UI bileşeni çeşitli kontrol yöntemlerini destekler. Kullanıcılar fareyi, klavyeyi ve hatta dokunmatik cihazlarda dokunma hareketlerini kullanarak slaytlar arasında gezinebilir. Bu çok yönlülük, farklı platformlarda kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Kaydırıcı sayfalandırmasının özelleştirilmesi: Kaydırıcı sayfalandırmasının görünümünü uygulamanızın markasına ve tasarımına uyacak şekilde kişiselleştirin. Uygulama arayüzünüzle kusursuz bir şekilde uyum sağlamak için farklı stiller, renkler ve boyutlar arasından seçim yapın.

Bu özelleştirilebilir ayarlarla, uygulamanızın benzersiz stiline ve gereksinimlerine mükemmel şekilde uyum sağlayan bir Image Carousel UI bileşeni oluşturabilirsiniz. Ürünlerinizi, portföylerinizi veya başka görsellerinizi sergilemek istiyorsanız bu özellik, kullanıcılarınızla etkili bir şekilde etkileşim kurmanıza ve onları etkilemenize olanak tanır.

En büyük önceliğimiz, tüm beceri seviyelerindeki geliştiricilerin bu dinamik unsuru uygulamalarına kolayca dahil edebilmelerini sağlamaktır. Kullanıcı dostu tasarımımız sayesinde uygulamanıza zahmetsizce gösterişli ve profesyonel bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Gelişmiş Mimari

Ayrıca BP blokları, sistem modelleri, numaralandırmalar ve tetikleyicilerden oluşan yeni mimarimizin tamamlandığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu güncellemeler, geliştirme ekiplerimizi güçlendirmek ve arka uç ekibinin müdahalesine gerek kalmadan yeni özelliklerin hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

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Ağustos güncellemelerimizin en önemli özelliklerinden biri, BP blokları için yenilenen mimaridir. Bu iyileştirme, ekiplerimizin yeni BP blokları oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme sürecini hızlı bir şekilde kolaylaştırıyor. Bu geliştirme, arka uç ekiplerine olan bağımlılığı azaltarak geliştirme iş akışımızın verimliliğini önemli ölçüde artırır.

BP blok mimarisine ek olarak güncellemelerimiz, geliştiricilerin zahmetsizce tetikleyiciler ve modüller oluşturmasına olanak sağlamaya da odaklanıyor. Yeni mimariyle ekiplerimiz tetikleyicileri ve modülleri hızlı bir şekilde geliştirip dağıtabilir ve böylece kapsamlı arka uç katılımı ihtiyacını en aza indirebilir. Sonuç olarak, yeni varlıkların eklenmesi için gereken süre en az 10 kat azaldı ve bu da verimlilikte önemli bir iyileşmeyi temsil ediyor.

Yeni Arama Mekanizması

AppMaster göze çarpan iyileştirmelerinden biri, arama yeteneklerinin yenilenmesidir. Geleneksel olarak, 'SearchExact' alanı kesin arama sorgularının belirlenmesinden sorumluydu. Ancak AppMaster, Postgres kalıp aramasını tersine çevrilmiş bir arama mantığıyla güçlendiren 'ILIKE' ile bu özelliği değiştirdi. Bu değişiklik, kullanıcıların kalıp bazlı aramalar yapmasına olanak tanıyarak daha doğru ve kapsamlı arama sonuçları elde edilmesini sağlar.

AppMaster Ağustos güncellemeleri aynı zamanda 'SelectFields' adı verilen heyecan verici bir özelliği de sunuyor. Bu geliştirme, model blokları içindeki alma yeteneklerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar artık bu parametrede belirtildiği gibi 'SelectFields' alanını kullanarak belirli model alanlarını alabilirler. Bu akıllı özellik değerli zamandan tasarruf sağlar ve veri alma işlemlerini kolaylaştırır.

Genel Güncellemeler

Modüllerle etkileşim kurma

Kullanıcıların heyecanla beklediği modüllerle etkileşime yönelik işlevsellik ekledik. Bu son özellik sayesinde geliştiriciler varlık düzenleyiciyi kullanarak modülleri kolayca ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.

Bu gelişmiş işlevsellik, modülleri yönetme sürecini basitleştirir ve platform içindeki modüller üzerinde daha yüksek esneklik ve kontrol sağlar. Kullanıcılar artık modüllerini kendi ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre sorunsuz bir şekilde özelleştirebilir ve ince ayar yapabilir, bu da onlara son derece özel ve hedefe yönelik uygulamalar oluşturma konusunda etkili bir şekilde destek verebilir.

JSON bloklarındaki iyileştirmeler ve değişiklikler

Diğer önemli güncellemeler ise JSON bloklarındaki iyileştirmeler ve değişikliklerdir. AppMaster iki yeni blok ekledi: KV Dizisine JSON Nesnesi ve JSON Çocuk Türlerini Al. Bu bloklar kullanıcıların JSON verileriyle daha etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

Ayrıca güncelleme, diğer JSON bloklarındaki yollarla çalışma konusunda iyileştirmeler içeriyor. Bu geliştirme, karmaşık JSON yapılarında gezinmeyi ve belirli veri öğelerine erişmeyi basitleştirir. Kullanıcılar artık dizi elemanlarını negatif indeksler kullanarak ve birden fazla elemanı indeks numaralandırmayı [0,1,2] kullanarak sondan alabilirler.

Bu güncellemeler, kullanıcı geri bildirimlerine ve endüstri standartlarına göre platformumuzu sürekli olarak iyileştirme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir. Eklenen işlevsellik, kullanıcılara uygulamalarını geliştirmeleri ve yönetmeleri için daha güçlü araçlar sağlar.