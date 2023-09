Neueste Updates der AppMaster No-Code-Plattform | August 2023

Wir stellen die August-Updates von AppMaster vor! Wir freuen uns, diesen Monat neue Funktionen und verbesserte Prozesse für unsere Benutzer vorstellen zu können – Entwickler, App-Enthusiasten und Geschäftsinhaber gleichermaßen.

Lassen Sie uns in die Details eintauchen und sehen, welche spannenden Weiterentwicklungen die No-Code- Plattform AppMaster bereithält!

Neue UI-Komponente

Wir freuen uns, eine fantastische Ergänzung zur AppMaster Plattform vorstellen zu können: die Image Carousel UI-Komponente. Dieser dynamische Schieberegler verleiht dem Design Ihrer App eine neue visuelle Attraktivität und ein ansprechendes Aussehen. Es ist ein vielseitiges Tool, das mit Produktkarten oder neben Beschreibungsblöcken funktioniert und so das Benutzererlebnis verbessert.

Eines der Highlights der Image Carousel UI-Komponente ist ihr umfangreiches Angebot an Anpassungseinstellungen. Sie haben die vollständige Kontrolle über das Erscheinungsbild und das Verhalten des Schiebereglers und können ihn so an die individuellen Anforderungen Ihrer App anpassen.

Hier sind einige der verfügbaren Einstellungen:

Richtung des Folienübergangs: Sie können die Richtung des Folienübergangs auswählen. Dadurch können Sie optisch beeindruckende Effekte erstellen, die das Design Ihrer App ergänzen.

Übergangsdarstellung: Mit verschiedenen verfügbaren Übergangseffekten können Sie Ihre Bilder mit sanften Überblendungen, Folien oder anderen auffälligen Animationen zum Leben erwecken. Dies verleiht der Optik Ihrer App eine zusätzliche Dynamik.

Autoplay-Funktionalität: Die Image Carousel-UI-Komponente bietet Autoplay-Funktionalität, die einen automatischen Übergang der Folien ohne Benutzerinteraktion ermöglicht. Sie können die Autoplay-Geschwindigkeit nach Ihren Wünschen anpassen.

Looping-Option für kontinuierliche Anzeige: Stellen Sie eine nahtlose und kontinuierliche Anzeige Ihrer Bilder sicher, indem Sie die Looping-Option aktivieren. Dadurch kann das Karussell die Folien endlos durchlaufen und sorgt so für ein reibungsloses und unterbrechungsfreies Seherlebnis für Ihre Benutzer.

Mehrere Steuerungsmethoden: Die Image Carousel-UI-Komponente unterstützt verschiedene Steuerungsmethoden. Benutzer können mit der Maus, der Tastatur oder sogar Touch-Gesten auf Touch-fähigen Geräten durch die Folien navigieren. Diese Vielseitigkeit gewährleistet ein benutzerfreundliches Erlebnis auf verschiedenen Plattformen.

Anpassung der Slider-Paginierung: Personalisieren Sie das Aussehen der Slider-Paginierung, damit sie zum Branding und Design Ihrer App passt. Wählen Sie aus verschiedenen Stilen, Farben und Größen, damit es sich nahtlos in die Benutzeroberfläche Ihrer App einfügt.

Mit diesen anpassbaren Einstellungen können Sie eine Image Carousel-UI-Komponente erstellen, die perfekt zum einzigartigen Stil und den Anforderungen Ihrer App passt. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Produkte, Portfolios oder andere Bilder präsentieren möchten, können Sie mit dieser Funktion Ihre Benutzer effektiv einbeziehen und beeindrucken.

Unsere oberste Priorität besteht darin, sicherzustellen, dass Entwickler aller Erfahrungsstufen dieses dynamische Element problemlos in ihre Apps integrieren können. Mit unserem benutzerfreundlichen Design können Sie Ihrer App mühelos eine elegante und professionelle Note verleihen.

Verbesserte Architektur

Wir freuen uns außerdem, die Fertigstellung unserer neuen Architektur aus BP-Blöcken, Systemmodellen, Aufzählungen und Triggern bekannt zu geben. Diese Updates sollen unsere Entwicklungsteams stärken und eine schnelle und effiziente Erstellung neuer Funktionen gewährleisten, ohne dass ein Eingreifen des Backend-Teams erforderlich ist.

Eines der wichtigsten Highlights unserer August-Updates ist die überarbeitete Architektur für BP-Blöcke. Diese Verbesserung ermöglicht es unseren Teams, neue BP-Blöcke zu erstellen und so den Entwicklungsprozess schnell zu rationalisieren. Durch die Reduzierung der Abhängigkeit von Backend-Teams verbessert diese Verbesserung die Effizienz unseres Entwicklungsworkflows erheblich.

Neben der BP-Blockarchitektur konzentrieren sich unsere Updates auch darauf, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, mühelos Trigger und Module zu erstellen. Mit der neuen Architektur können unsere Teams Trigger und Module schnell entwickeln und bereitstellen, wodurch die Notwendigkeit einer umfassenden Backend-Beteiligung minimiert wird. Dadurch wurde der Zeitaufwand für das Hinzufügen neuer Entitäten um mindestens das Zehnfache verkürzt, was eine deutliche Effizienzsteigerung darstellt.

Neuer Suchmechanismus

Eine der herausragenden Verbesserungen von AppMaster ist die Überarbeitung seiner Suchfunktionen. Traditionell war das Feld „SearchExact“ für die Spezifizierung präziser Suchanfragen zuständig. AppMaster hat diese Funktion jedoch durch „ILIKE“ ersetzt, das die Postgres-Mustersuche mit einer umgekehrten Suchlogik nutzt. Diese Änderung ermöglicht Benutzern die Durchführung musterbasierter Suchen, was zu genaueren und umfassenderen Suchergebnissen führt.

Die August-Updates von AppMaster führen außerdem eine spannende Funktion namens „SelectFields“ ein. Diese Erweiterung wurde speziell entwickelt, um die Abruffunktionen innerhalb der Modellblöcke zu verbessern. Benutzer können jetzt bestimmte Modellfelder mithilfe des Felds „SelectFields“ abrufen, wie in diesem Parameter angegeben. Diese intelligente Funktion spart wertvolle Zeit und optimiert den Datenabruf.

Interaktion mit Modulen

Wir haben Funktionen für die Interaktion mit Modulen hinzugefügt, auf die die Benutzer sehnsüchtig gewartet haben. Mit dieser neuesten Funktion können Entwickler mithilfe des Entitätseditors problemlos Module hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Diese erweiterte Funktionalität vereinfacht den Prozess der Modulverwaltung und bietet eine höhere Flexibilität und Kontrolle über die Module innerhalb der Plattform. Benutzer können ihre Module jetzt nahtlos an ihre Bedürfnisse und Anforderungen anpassen und verfeinern, wodurch sie effektiv in die Lage versetzt werden, hochgradig maßgeschneiderte und zielgerichtete Anwendungen zu erstellen.

Verbesserungen und Änderungen in JSON-Blöcken

Weitere wichtige Updates sind die Verbesserungen und Änderungen an JSON- Blöcken. AppMaster hat zwei neue Blöcke hinzugefügt – JSON Object to KV Array und Get JSON Children Types. Mithilfe dieser Blöcke können Benutzer effektiver mit JSON-Daten arbeiten.

Darüber hinaus enthält das Update Verbesserungen bei der Arbeit mit Pfaden in anderen JSON-Blöcken. Diese Verbesserung vereinfacht die Navigation durch komplexe JSON-Strukturen und den Zugriff auf bestimmte Datenelemente. Benutzer können jetzt Array-Elemente vom Ende mithilfe negativer Indizes und mehrere Elemente mithilfe der Indexaufzählung [0,1,2] abrufen.

Diese Aktualisierungen unterstreichen unser Engagement für die kontinuierliche Verbesserung unserer Plattform auf der Grundlage von Benutzerfeedback und Branchenstandards. Durch die zusätzliche Funktionalität erhalten Benutzer leistungsfähigere Tools für die Entwicklung und Verwaltung ihrer Anwendungen.