AppMaster.io est une plate-forme de développement universelle sans code qui combine les fonctions d'un moteur et d'un concepteur d'interface avec la génération de code source.

Vous recevrez des applications mobiles et web entièrement prêtes à l'emploi, dont les composants seront les mêmes que ceux créés par des développeurs professionnels.

AppMaster.io Studio

Votre candidature comportera deux parties principales :

Backend , partie serveur - tout ce qui est "sous le capot" et ne sera pas visible par vos utilisateurs. Ici, vous configurerez les processus de traitement des données, la logique générale de travail, l'intégration avec des services tiers, etc.

Frontend , côté client - tout ce qui sera visible pour les utilisateurs et avec lequel ils interagiront. On peut dire que le frontend est votre application elle-même, qui communique avec le backend.

Pour commencer à développer, vous devez vous connecter à AppMaster.io Studio et créer un nouveau projet. Dans chaque projet, vous aurez un backend commun et une ou plusieurs applications clientes. Grâce à cette structure, vous pouvez créer des versions Web et mobile pour différents utilisateurs et avec différentes fonctionnalités. En même temps, ils seront connectés, vous pouvez configurer leur interaction et leur échange de données entre eux.

Pour la conception, vous n'utiliserez que des outils sans code : créez des schémas et spécifiez des paramètres en fonction desquels la plate-forme générera automatiquement du code.

Back-end

Plusieurs sections d'AppMaster.io Studio sont responsables de la configuration du backend.

Concepteur de données. Conception de bases de données, création de modèles de données et connexions entre eux.

Logique métier. Construire la logique de votre application, mettre en place des processus métiers.

Points de terminaison. Mise en place de l'interaction entre les parties serveur et client.

Vous pouvez connecter des fonctions supplémentaires dans la section Modules.

L'extrémité avant

L'un des concepteurs est utilisé pour créer le côté client.

Des applications Web. Développement de versions de navigateurs, pour travailler avec lesquelles il suffit de suivre le lien.

Applications mobiles. Développement de versions qui seront installées sur les appareils fonctionnant sous iOS et Android.

Habituellement, les projets sur notre plate-forme sans code sont construits du backend au frontend. Cependant, vous pouvez d'abord créer une mise en page dans le concepteur, puis y "lier" les données et la logique métier. Mais la part du second schéma applicable dépend des spécificités et de la complexité de votre projet.

Publication

Après avoir créé un projet dans AppMaster.io Studio , sa partie de base sera immédiatement générée et placée sur le serveur. Sur la base de cette base, vous effectuerez le développement, l'ajout, la suppression ou la reconfiguration de composants. Vous pouvez saisir l'application (peu importe, web ou mobile) immédiatement après sa création et à tout moment pendant le processus de développement.

Le backend peut être hébergé n'importe où : sur les serveurs Cloud AppMaster.io, votre serveur local ou un stockage tiers (AWS, Azure, Google Cloud). Il sera hébergé sur nos serveurs par défaut.

Vous pouvez le transférer automatiquement ou manuellement, selon que l'intégration avec la ressource requise est prise en charge. Exportez des binaires, des fichiers personnalisés ou du code source en quelques clics sur la page de votre projet.

Les applications Web seront disponibles dès leur publication. Ils utilisent un navigateur comme environnement d'exécution, de sorte que leurs fichiers seront stockés sur le serveur où se trouve le backend.

Les applications mobiles peuvent être automatiquement publiées sur le Play Market ou l'Appstore. Pour y accéder pendant le processus de développement, AppMaster.io Developer est utilisé, versions pour iOS et Android .

Créez votre projet

Le développement sans code est avant tout un processus créatif car notre plate-forme prendra en charge l'essentiel de la routine.

Découvrez les possibilités sur le site Web AppMaster.io , découvrez-en plus dans la section documentation et rejoignez le chat sans code sur Telegram pour communiquer directement avec les développeurs.