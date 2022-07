AppMaster.io é uma plataforma universal de desenvolvimento sem código que combina as funções de um mecanismo e designer de interface com geração de código-fonte.

Você receberá aplicativos móveis e da web totalmente prontos para uso, cujos componentes serão iguais aos criados por desenvolvedores profissionais.

AppMaster.io Studio

Seu aplicativo terá duas partes principais:

Back- end , parte do servidor - tudo o que está "sob o capô" e não será visível para seus usuários. Aqui você configurará processos de processamento de dados, a lógica geral de trabalho, integração com serviços de terceiros, etc.

, lado do cliente - tudo o que será visível para os usuários e com o qual eles interagirão. Podemos dizer que o front-end é o seu próprio aplicativo, que se comunica com o back-end.

Para começar a desenvolver, você precisa entrar no AppMaster.io Studio e criar um novo projeto. Em cada projeto, você terá um back-end comum e um ou mais aplicativos cliente. Graças a esta estrutura, você pode criar versões web e mobile para diferentes usuários e com diferentes funcionalidades. Ao mesmo tempo, eles serão conectados, você pode configurar sua interação e troca de dados entre si.

Para o design, você só usará ferramentas sem código: crie esquemas e especifique configurações com base nas quais a plataforma irá gerar o código automaticamente.

Processo interno

Várias seções do AppMaster.io Studio são responsáveis por configurar o back-end.

Designer de dados. Projeto de banco de dados, criação de modelos de dados e conexões entre eles.

Projeto de banco de dados, criação de modelos de dados e conexões entre eles. Logíca de negócios. Construindo a lógica de sua aplicação, configurando processos de negócios.

Configurando a interação entre o servidor e as partes do cliente.

Você pode conectar funções adicionais na seção Módulos.

A parte dianteira

Um dos designers é usado para criar o lado do cliente.

Aplicativos da web. Desenvolvimento de versões de navegadores, para trabalhar com as quais basta seguir o link.

Desenvolvimento de versões de navegadores, para trabalhar com as quais basta seguir o link. Aplicações Móveis. Desenvolvimento de versões que serão instaladas em aparelhos com iOS e Android.

Normalmente, os projetos em nossa plataforma sem código são construídos de back-end a front-end. No entanto, você pode primeiro criar um layout no designer e, em seguida, "vincular" os dados e a lógica de negócios a ele. Mas quanto do segundo esquema é aplicável depende das especificidades e da complexidade do seu projeto.

Publicação

Depois de criar um projeto no AppMaster.io Studio , sua parte básica será imediatamente gerada e colocada no servidor. Com base nessa base, você conduzirá o desenvolvimento, adição, remoção ou reconfiguração de componentes. Você pode entrar no aplicativo (não importa, web ou mobile) imediatamente após sua criação e a qualquer momento durante o processo de desenvolvimento.

O back- end pode ser hospedado em qualquer lugar: em servidores AppMaster.io Cloud, seu servidor local ou armazenamento de terceiros (AWS, Azure, Google Cloud). Ele será hospedado em nossos servidores por padrão.

Você pode transferi-lo automática ou manualmente, dependendo se a integração com o recurso necessário é suportada. Exporte binários, arquivos personalizados ou código-fonte com apenas alguns cliques na página do projeto.

Os aplicativos da web estarão disponíveis imediatamente após a publicação. Eles usam um navegador como seu tempo de execução, então seus arquivos serão armazenados no servidor onde o back-end está localizado.

Os aplicativos móveis podem ser publicados automaticamente no Play Market ou Appstore. Para acessá-los durante o processo de desenvolvimento, utiliza-se o AppMaster.io Developer , versões para iOS e Android .

Crie seu projeto

O desenvolvimento sem código é principalmente um processo criativo porque nossa plataforma assumirá a maior parte da rotina.

Confira as possibilidades no site AppMaster.io , saiba mais na seção de documentação e participe do chat sem código do Telegram para se comunicar diretamente com os desenvolvedores.