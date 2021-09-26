AppMaster.io — универсальная платформа no-code разработки, сочетающая в себе функции движка и конструктора интерфейсов с генерацией исходного кода.

Вы получите полностью готовые к работе мобильные и веб-приложения, компоненты которых будут такими же, как у созданных профессиональными разработчиками.

AppMaster.io Studio

Ваше приложение будет состоять из двух основных частей:

Бэкенд (серверная часть) — все то, что находится «под капотом» и не будет видно вашим пользователям. Тут вы настроите процессы обработки данных, общую логику работы, интеграцию со сторонними сервисами и т.д.

(серверная часть) — все то, что находится «под капотом» и не будет видно вашим пользователям. Тут вы настроите процессы обработки данных, общую логику работы, интеграцию со сторонними сервисами и т.д. Фронтенд (клиентская часть) — все то, что будет видно пользователям и с чем они будут взаимодействовать. Можно сказать, что фронтенд — это само ваше приложение, которое обменивается данными с бэкендом.

Для того, чтобы начать разработку, вам нужно войти в AppMaster.io Studio и создать новый проект. В каждом проекте у вас будет один общий бэкенд и одно или несколько клиентских приложений. Благодаря такой структуре вы сможете создать веб- и мобильные версии для разных пользователей и с разным функционалом. При этом они будут связаны между собой, вы сможете настроить их взаимодействие и обмен данными друг с другом.

Проектируя, вы будете использовать только no-code инструменты: создавать схемы и указывать настройки, на основе которых платформа будет автоматически генерировать код.

Бэкенд

За настройку бэкенда отвечают несколько разделов AppMaster.io Studio.

Дизайнер данных. Проектирование базы данных, создание моделей данных и связей между ними.

Проектирование базы данных, создание моделей данных и связей между ними. Бизнес-логика. Построение логики работы вашего приложения, настройка бизнес-процессов.

Построение логики работы вашего приложения, настройка бизнес-процессов. Эндпоинты. Настройка взаимодействия серверной и клиентской частей.

Подключить дополнительные функции можно в разделе Модули.

Фронтенд

Для создания клиентской части используется один из дизайнеров.

Веб-приложения. Разработка браузерных версий, для работы с которыми достаточно перейти по ссылке.

Разработка браузерных версий, для работы с которыми достаточно перейти по ссылке. Мобильные приложения. Разработка версий, которые будут устанавливаться на устройствах под управлением iOS и Android.

Обычно проекты на нашей no-code платформе строятся от бэкенда к фронтенду. Однако можно сначала создать макет в дизайнере, а потом настроить получение данных и бизнес-логику. Но то, насколько вторая схема применима, зависит от особенностей и сложности вашего проекта.

Публикация

После того, как вы создадите проект в AppMaster.io Studio, его базовая часть будет сразу сгенерирована и размещена на сервере. На основе этой базы вы будете вести разработку, добавляя, удаляя или перенастраивая компоненты. Войти в приложение (неважно, веб- или мобильное) вы сможете сразу после его создания и в любой момент в процессе разработки.

Бэкенд можно разместить где угодно: на серверах AppMaster.io Cloud, вашем локальном сервере или сторонних хранилищах (AWS, Azure, Google Cloud). По умолчанию он будет размещен на наших серверах.

Перенести его можно автоматически или вручную, в зависимости от того, поддерживается ли интеграция с нужным ресурсом. Экспортировать бинарные и пользовательские файлы или исходный код буквально за пару кликов на странице вашего проекта.

Веб-приложения будут доступны сразу после публикации. В качестве среды выполнения они используют браузер, поэтому их файлы будут храниться на сервере, где расположен бэкенд.

Мобильные приложения можно автоматически опубликовать в Play Market или Appstore. Для доступа к ним в процессе разработки используется AppMaster.io Developer, версии для iOS и Android.

Создайте свой проект

No-code разработка — в первую очередь творческий процесс, ведь основную часть рутины наша платформа возьмет на себя.

Познакомьтесь с возможностями на сайте AppMaster.io, узнайте больше в разделе документации и присоединяйтесь к no-code чату в Телеграм, чтобы напрямую пообщаться с разработчиками.