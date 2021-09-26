AppMaster.io, bir motor ve arayüz tasarımcısının işlevlerini kaynak kodu oluşturma ile birleştiren evrensel bir kodsuz geliştirme platformudur.

Bileşenleri profesyonel geliştiriciler tarafından oluşturulanlarla aynı olacak tamamen kullanıma hazır mobil ve web uygulamaları alacaksınız.

AppMaster.io Stüdyosu

Başvurunuz iki ana bölümden oluşacaktır:

Arka uç , sunucu bölümü - "başlık altında" olan ve kullanıcılarınız tarafından görülmeyecek olan her şey. Burada veri işleme süreçlerini, genel çalışma mantığını, üçüncü taraf hizmetler ile entegrasyonu vb. yapılandıracaksınız.

, sunucu bölümü - "başlık altında" olan ve kullanıcılarınız tarafından görülmeyecek olan her şey. Burada veri işleme süreçlerini, genel çalışma mantığını, üçüncü taraf hizmetler ile entegrasyonu vb. yapılandıracaksınız. Ön uç , istemci tarafı - kullanıcılar tarafından görülebilecek ve etkileşimde bulunacakları her şey. Frontend, backend ile haberleşen uygulamanızın kendisidir diyebiliriz.

Geliştirmeye başlamak için AppMaster.io Studio'da oturum açmanız ve yeni bir proje oluşturmanız gerekir. Her projede ortak bir arka uç ve bir veya daha fazla istemci uygulamanız olacaktır. Bu yapı sayesinde farklı kullanıcılar için farklı işlevlere sahip web ve mobil versiyonları oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bağlanacaklar, birbirleriyle etkileşimlerini ve veri alışverişlerini yapılandırabilirsiniz.

Tasarım için yalnızca kod içermeyen araçları kullanacaksınız: şemalar oluşturun ve platformun otomatik olarak kod oluşturacağı ayarları belirleyin.

arka uç

AppMaster.io Studio'nun birkaç bölümü, arka ucu ayarlamaktan sorumludur.

Veri tasarımcısı. Veritabanı tasarımı, veri modellerinin oluşturulması ve aralarındaki bağlantılar.

Veritabanı tasarımı, veri modellerinin oluşturulması ve aralarındaki bağlantılar. İş mantığı. Uygulamanızın mantığını oluşturmak, iş süreçlerini kurmak.

Uygulamanızın mantığını oluşturmak, iş süreçlerini kurmak. Uç noktalar. Sunucu ve istemci bölümleri arasındaki etkileşimi ayarlama.

Modüller bölümünde ek fonksiyonlar bağlayabilirsiniz.

Başlangıç aşaması

Tasarımcılardan biri istemci tarafını oluşturmak için kullanılır.

İnternet uygulamaları. Bağlantıyı takip etmeniz gereken çalışmak için tarayıcı sürümlerinin geliştirilmesi.

Bağlantıyı takip etmeniz gereken çalışmak için tarayıcı sürümlerinin geliştirilmesi. Mobil uygulamalar. iOS ve Android çalıştıran cihazlara kurulacak sürümlerin geliştirilmesi.

Genellikle kodsuz platformumuzdaki projeler arka uçtan ön uca doğru oluşturulur. Ancak, önce tasarımcıda bir düzen oluşturabilir ve ardından verileri ve iş mantığını buna "bağlayabilirsiniz". Ancak ikinci planın ne kadarının uygulanabilir olduğu projenizin özelliklerine ve karmaşıklığına bağlıdır.

yayın

AppMaster.io Studio'da bir proje oluşturduktan sonra, temel kısmı hemen oluşturulacak ve sunucuya yerleştirilecektir. Bu temele dayanarak, bileşenleri geliştirme, ekleme, kaldırma veya yeniden yapılandırma işlemlerini yürüteceksiniz. Uygulamaya (web veya mobil fark etmez) oluşturulduktan hemen sonra ve geliştirme sürecinde istediğiniz zaman girebilirsiniz.

Arka uç herhangi bir yerde barındırılabilir: AppMaster.io Bulut sunucularında, yerel sunucunuzda veya üçüncü taraf depolama alanında (AWS, Azure, Google Cloud). Varsayılan olarak sunucularımızda barındırılacaktır.

Gerekli kaynakla entegrasyonun desteklenip desteklenmediğine bağlı olarak otomatik veya manuel olarak aktarabilirsiniz. Proje sayfanızda yalnızca birkaç tıklamayla ikili dosyaları, özel dosyaları veya kaynak kodunu dışa aktarın.

Web uygulamaları yayınlandıktan hemen sonra kullanıma sunulacaktır. Çalışma zamanı olarak bir tarayıcı kullanırlar, bu nedenle dosyaları arka ucun bulunduğu sunucuda depolanır.

Mobil uygulamalar Play Market veya Appstore'da otomatik olarak yayınlanabilir. Geliştirme sürecinde bunlara erişmek için iOS ve Android sürümleri olan AppMaster.io Developer kullanılır.

Projenizi oluşturun

Kodsuz geliştirme, öncelikle yaratıcı bir süreçtir çünkü platformumuz rutinin çoğunu üstlenecektir.

AppMaster.io web sitesindeki olanaklara göz atın, belgeler bölümünde daha fazlasını öğrenin ve geliştiricilerle doğrudan iletişim kurmak için Telegram'daki kodsuz sohbete katılın.