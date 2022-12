AppMaster.io is een universeel no-code ontwikkelingsplatform dat de functies van een engine en interfaceontwerper combineert met het genereren van broncode.

U ontvangt volledig gebruiksklare mobiele en webapplicaties, waarvan de componenten hetzelfde zijn als die van professionele ontwikkelaars.

AppMaster.io Studio

Uw applicatie zal uit twee hoofdonderdelen bestaan:

Backend , servergedeelte - alles wat zich "onder de motorkap" bevindt en niet zichtbaar zal zijn voor uw gebruikers. Hier configureert u gegevensverwerkingsprocessen, de algemene logica van het werk, integratie met diensten van derden, enz.

, servergedeelte - alles wat zich "onder de motorkap" bevindt en niet zichtbaar zal zijn voor uw gebruikers. Hier configureert u gegevensverwerkingsprocessen, de algemene logica van het werk, integratie met diensten van derden, enz. Frontend, client-side - alles wat zichtbaar zal zijn voor gebruikers en waarmee zij zullen interageren. We kunnen zeggen dat de frontend uw applicatie zelf is, die communiceert met de backend.

Om te beginnen met ontwikkelen, moet u inloggen op AppMaster.io Studio en een nieuw project aanmaken. In elk project hebt u één gemeenschappelijke backend en één of meer client-applicaties. Dankzij deze structuur kunt u web- en mobiele versies maken voor verschillende gebruikers en met verschillende functionaliteit. Tegelijkertijd zullen ze verbonden zijn, u kunt hun interactie en gegevensuitwisseling met elkaar configureren.

Voor het ontwerp gebruikt u alleen no-code tools: maak schema's en specificeer instellingen op basis waarvan het platform automatisch code genereert.

Backend

Verschillende onderdelen van AppMaster.io Studio zijn verantwoordelijk voor het opzetten van de backend.

Data designer. Database ontwerp, creatie van data modellen, en verbindingen ertussen.

Database ontwerp, creatie van data modellen, en verbindingen ertussen. Bedrijfslogica. Het bouwen van de logica van uw applicatie, het opzetten van bedrijfsprocessen.

Het bouwen van de logica van uw applicatie, het opzetten van bedrijfsprocessen. Endpoints. Het opzetten van de interactie tussen het server- en clientgedeelte.

U kunt extra functies koppelen in het Modules gedeelte.

Frontend

Een van de ontwerpers wordt gebruikt om de client-side te maken.

Webapplicaties. Ontwikkeling van browserversies, waarmee u alleen maar hoeft te werken.

Ontwikkeling van browserversies, waarmee u alleen maar hoeft te werken. Mobiele toepassingen. Ontwikkeling van versies die zullen worden geïnstalleerd op apparaten met iOS en Android.

Gewoonlijk worden projecten op ons no-code platform opgebouwd van backend tot frontend. U kunt echter eerst een lay-out maken in de designer, en dan gegevens en bedrijfslogica eraan "binden". Maar hoeveel van het tweede schema van toepassing is, hangt af van de specifieke kenmerken en complexiteit van uw project.

Publicatie

Nadat u een project in AppMaster.io Studio hebt gemaakt, wordt het basisdeel ervan onmiddellijk gegenereerd en op de server geplaatst. Op basis van deze basis voert u de ontwikkeling uit, waarbij u componenten toevoegt, verwijdert of herconfigureert. U kunt de applicatie invoeren (het maakt niet uit, web of mobiel) onmiddellijk na de creatie en op elk moment tijdens het ontwikkelingsproces.

De backend kan overal worden gehost: op AppMaster.io Cloud servers, uw lokale server of opslag van derden (AWS, Azure, Google Cloud). Het wordt standaard op onze servers gehost.

U kunt het automatisch of handmatig overbrengen, afhankelijk van of de integratie met de vereiste bron wordt ondersteund. Exporteer binaries, aangepaste bestanden of broncode in slechts een paar klikken op uw projectpagina.

De webapplicaties zijn direct na publicatie beschikbaar. Ze gebruiken een browser als runtime, dus hun bestanden worden opgeslagen op de server waar de backend zich bevindt.

Mobiele apps kunnen automatisch worden gepubliceerd op de Play Market of Appstore. Om ze tijdens het ontwikkelingsproces te benaderen wordt AppMaster.io Developer gebruikt, versies voor iOS en Android.

Uw project creëren

No-code ontwikkeling is vooral een creatief proces omdat ons platform het grootste deel van de routine overneemt.

Bekijk de mogelijkheden op de website van AppMaster.io, kom meer te weten in de documentatiesectie en neem deel aan de no-code chat op Telegram om rechtstreeks met de ontwikkelaars te communiceren.