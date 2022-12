AppMaster.io è una piattaforma di sviluppo universale senza codice che combina le funzioni di un motore e di un designer di interfacce con la generazione di codice sorgente.

Riceverete applicazioni mobili e web completamente pronte all'uso, i cui componenti saranno identici a quelli creati da sviluppatori professionisti.

AppMaster.io Studio

La vostra applicazione avrà due parti principali:

Backend , parte server - tutto ciò che è "sotto il cofano" e non sarà visibile agli utenti. Qui configurerete i processi di elaborazione dei dati, la logica generale del lavoro, l'integrazione con servizi di terze parti, ecc.

, parte server - tutto ciò che è "sotto il cofano" e non sarà visibile agli utenti. Qui configurerete i processi di elaborazione dei dati, la logica generale del lavoro, l'integrazione con servizi di terze parti, ecc. Frontend, lato client - tutto ciò che sarà visibile agli utenti e con cui interagiranno. Possiamo dire che il frontend è l'applicazione stessa, che comunica con il backend.

Per iniziare a sviluppare, è necessario accedere ad AppMaster.io Studio e creare un nuovo progetto. In ogni progetto, si avrà un backend comune e una o più applicazioni client. Grazie a questa struttura, è possibile creare versioni web e mobile per utenti diversi e con funzionalità diverse. Allo stesso tempo, queste applicazioni saranno collegate e potrete configurare la loro interazione e lo scambio di dati tra loro.

Per la progettazione si useranno solo strumenti no-code: si creeranno schemi e si specificheranno le impostazioni in base alle quali la piattaforma genererà automaticamente il codice.

Backend

Diverse sezioni di AppMaster.io Studio sono responsabili della configurazione del backend.

Data designer. Progettazione del database, creazione di modelli di dati e connessioni tra di essi.

Progettazione del database, creazione di modelli di dati e connessioni tra di essi. Logica aziendale. Creazione della logica dell'applicazione, impostazione dei processi aziendali.

Creazione della logica dell'applicazione, impostazione dei processi aziendali. Endpoint. Impostazione dell'interazione tra le parti server e client.

È possibile collegare funzioni aggiuntive nella sezione Moduli.

Frontend

Uno dei designer viene utilizzato per creare il lato client.

Applicazioni web. Sviluppo di versioni del browser, per lavorare con le quali è sufficiente seguire il link.

Sviluppo di versioni del browser, per lavorare con le quali è sufficiente seguire il link. Applicazioni mobili. Sviluppo di versioni che verranno installate su dispositivi con sistema operativo iOS e Android.

Di solito, i progetti sulla nostra piattaforma no-code sono costruiti dal backend al frontend. Tuttavia, è possibile creare prima un layout nel designer e poi "legare" ad esso dati e logica aziendale. Il grado di applicabilità del secondo schema dipende dalle specificità e dalla complessità del progetto.

Pubblicazione

Dopo aver creato un progetto in AppMaster.io Studio, la sua parte di base verrà immediatamente generata e collocata sul server. Sulla base di questa base, si potrà condurre lo sviluppo, aggiungendo, rimuovendo o riconfigurando i componenti. È possibile accedere all'applicazione (non importa se web o mobile) subito dopo la sua creazione e in qualsiasi momento del processo di sviluppo.

Il backend può essere ospitato ovunque: sui server di AppMaster.io Cloud, sul vostro server locale o su storage di terze parti (AWS, Azure, Google Cloud). Per impostazione predefinita, sarà ospitato sui nostri server.

È possibile trasferirlo automaticamente o manualmente, a seconda che sia supportata l'integrazione con la risorsa richiesta. Esportate i file binari, i file personalizzati o il codice sorgente con un paio di clic sulla pagina del progetto.

Le applicazioni web saranno disponibili immediatamente dopo la pubblicazione. Utilizzano un browser come runtime, quindi i loro file saranno memorizzati sul server in cui si trova il backend.

Leapplicazioni mobili possono essere pubblicate automaticamente su Play Market o Appstore. Per accedervi durante il processo di sviluppo, si utilizza AppMaster.io Developer, nelle versioni per iOS e Android.

Creare il progetto

Lo sviluppo senza codice è principalmente un processo creativo, perché la nostra piattaforma si occuperà della maggior parte della routine.

Scoprite le possibilità sul sito web di AppMaster.io, informatevi nella sezione della documentazione e partecipate alla chat no-code su Telegram per comunicare direttamente con gli sviluppatori.