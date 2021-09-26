AppMaster.io عبارة عن منصة تطوير عالمية بدون كود تجمع بين وظائف المحرك ومصمم الواجهة مع إنشاء كود المصدر.

ستتلقى تطبيقات للهاتف المحمول والويب جاهزة تمامًا للاستخدام ، وستكون مكوناتها مماثلة لتلك التي أنشأها مطورون محترفون.

AppMaster.io Studio

سيتكون طلبك من جزأين رئيسيين:

الخلفية ، جزء الخادم - كل ما هو "تحت الغطاء" ولن يكون مرئيًا لمستخدميك. هنا ستقوم بتكوين عمليات معالجة البيانات ، والمنطق العام للعمل ، والتكامل مع خدمات الطرف الثالث ، وما إلى ذلك.

، جزء الخادم - كل ما هو "تحت الغطاء" ولن يكون مرئيًا لمستخدميك. هنا ستقوم بتكوين عمليات معالجة البيانات ، والمنطق العام للعمل ، والتكامل مع خدمات الطرف الثالث ، وما إلى ذلك. الواجهة الأمامية ، من جانب العميل - كل ما سيكون مرئيًا للمستخدمين والذي سيتفاعلون معه. يمكننا القول أن الواجهة الأمامية هي تطبيقك نفسه ، والذي يتواصل مع الواجهة الخلفية.

لبدء التطوير ، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى AppMaster.io Studio وإنشاء مشروع جديد. في كل مشروع ، سيكون لديك خلفية مشتركة واحدة وتطبيقات عميل واحدة أو أكثر. بفضل هذا الهيكل ، يمكنك إنشاء إصدارات الويب والجوال لمستخدمين مختلفين وبوظائف مختلفة. في الوقت نفسه ، سيتم توصيلهم ، يمكنك تكوين تفاعلهم وتبادل البيانات مع بعضهم البعض.

بالنسبة للتصميم ، لن تستخدم سوى أدوات بدون تعليمات برمجية: إنشاء مخططات وتحديد الإعدادات بناءً على النظام الأساسي الذي سينشئ رمزًا تلقائيًا.

الخلفية

عدة أقسام من AppMaster.io Studio مسؤولة عن إعداد الواجهة الخلفية.

مصمم البيانات. تصميم قواعد البيانات وإنشاء نماذج البيانات والربط بينها.

تصميم قواعد البيانات وإنشاء نماذج البيانات والربط بينها. منطق الأعمال. بناء منطق التطبيق الخاص بك ، وإعداد العمليات التجارية.

بناء منطق التطبيق الخاص بك ، وإعداد العمليات التجارية. نقاط النهاية. إعداد التفاعل بين أجزاء الخادم والعميل.

يمكنك توصيل وظائف إضافية في قسم الوحدات.

نهاية المقدمة

يتم استخدام أحد المصممين لإنشاء جانب العميل.

تطبيقات الويب. تطوير إصدارات المتصفح ، للعمل معها ما عليك سوى اتباع الرابط.

تطوير إصدارات المتصفح ، للعمل معها ما عليك سوى اتباع الرابط. تطبيقات الهاتف الجوال. تطوير الإصدارات التي سيتم تثبيتها على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS و Android.

عادة ، يتم إنشاء المشاريع على نظامنا الأساسي بدون رمز من الواجهة الخلفية إلى الواجهة الأمامية. ومع ذلك ، يمكنك أولاً إنشاء تخطيط في المصمم ، ثم "ربط" البيانات ومنطق العمل به. لكن مدى إمكانية تطبيق المخطط الثاني يعتمد على تفاصيل مشروعك وتعقيده.

النشر

بعد إنشاء مشروع في AppMaster.io Studio ، سيتم إنشاء الجزء الأساسي منه على الفور ووضعه على الخادم. بناءً على هذه القاعدة ، ستجري تطوير المكونات أو إضافتها أو إزالتها أو إعادة تكوينها. يمكنك الدخول إلى التطبيق (لا يهم ، الويب أو الهاتف المحمول) فور إنشائه وفي أي وقت أثناء عملية التطوير.

يمكن استضافة الواجهة الخلفية في أي مكان: على خوادم AppMaster.io السحابية ، أو خادمك المحلي ، أو تخزين طرف ثالث (AWS ، Azure ، Google Cloud). سيتم استضافته على خوادمنا بشكل افتراضي.

يمكنك نقله تلقائيًا أو يدويًا ، اعتمادًا على ما إذا كان التكامل مع المورد المطلوب مدعومًا أم لا. قم بتصدير الثنائيات أو الملفات المخصصة أو الكود المصدري ببضع نقرات على صفحة مشروعك.

ستتوفر تطبيقات الويب فور نشرها. يستخدمون متصفحًا كوقت تشغيل ، لذلك سيتم تخزين ملفاتهم على الخادم حيث توجد الواجهة الخلفية.

يمكن نشر تطبيقات الأجهزة المحمولة تلقائيًا في Play Market أو Appstore. للوصول إليها أثناء عملية التطوير ، يتم استخدام AppMaster.io Developer ، إصدارات iOS و Android .

أنشئ مشروعك

تطوير بدون كود هو في الأساس عملية إبداعية لأن منصتنا ستتولى الجزء الأكبر من الروتين.

تحقق من الاحتمالات على موقع AppMaster.io ، واكتشف المزيد في قسم الوثائق ، وانضم إلى الدردشة بدون رمز على Telegram للتواصل مباشرة مع المطورين.