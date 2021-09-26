AppMaster.io 是一个通用的无代码开发平台，它将引擎和界面设计器的功能与源代码生成相结合。

您将收到完全随时可用的移动和 Web 应用程序，其组件与专业开发人员创建的组件相同。

AppMaster.io 工作室

您的应用程序将包含两个主要部分：

后端 ，服务器部分 - 一切“幕后”并且对您的用户不可见。在这里，您将配置数据处理流程、工作的一般逻辑、与第三方服务的集成等。

，服务器部分 - 一切“幕后”并且对您的用户不可见。在这里，您将配置数据处理流程、工作的一般逻辑、与第三方服务的集成等。 前端，客户端 - 用户可以看到并与之交互的所有内容。我们可以说前端就是您的应用程序本身，它与后端进行通信。

要开始开发，您需要登录AppMaster.io Studio并创建一个新项目。在每个项目中，您将拥有一个公共后端和一个或多个客户端应用程序。由于这种结构，您可以为不同的用户创建具有不同功能的 Web 和移动版本。同时，它们将被连接起来，您可以配置它们之间的交互和数据交换。

对于设计，您将仅使用无代码工具：创建架构并指定平台将根据其自动生成代码的设置。

后端

AppMaster.io Studio 的几个部分负责设置后端。

数据设计师。 数据库设计、数据模型的创建以及它们之间的连接。

数据库设计、数据模型的创建以及它们之间的连接。 商业逻辑。 构建应用程序的逻辑，设置业务流程。

构建应用程序的逻辑，设置业务流程。 端点。设置服务器和客户端部分之间的交互。

您可以在模块部分连接其他功能。

前端

其中一位设计器用于创建客户端。

网络应用程序。 浏览器版本的开发，您只需点击链接即可使用。

浏览器版本的开发，您只需点击链接即可使用。 移动应用程序。开发将安装在运行 iOS 和 Android 的设备上的版本。

通常，我们的无代码平台上的项目是从后端到前端构建的。但是，您可以先在设计器中创建一个布局，然后将数据和业务逻辑“绑定”到它。但是第二种方案的适用程度取决于您的项目的具体情况和复杂性。

出版物

在AppMaster.io Studio中创建项目后，其基础部分将立即生成并放置在服务器上。在此基础上，您将进行开发、添加、删除或重新配置组件。您可以在应用程序创建后立即进入应用程序（无论是 Web 还是移动），也可以在开发过程中的任何时间进入。

后端可以托管在任何地方：AppMaster.io 云服务器、本地服务器或第三方存储（AWS、Azure、Google Cloud）。默认情况下，它将托管在我们的服务器上。

您可以自动或手动传输它，具体取决于是否支持与所需资源的集成。只需在项目页面上单击几下即可导出二进制文件、自定义文件或源代码。

网络应用程序将在发布后立即可用。他们使用浏览器作为运行时，因此他们的文件将存储在后端所在的服务器上。

移动应用程序可以自动发布到 Play Market 或 Appstore。为了在开发过程中访问它们，使用AppMaster.io Developer ， iOS和Android版本。

创建您的项目

无代码开发主要是一个创造性的过程，因为我们的平台将接管大部分例程。

查看AppMaster.io 网站上的可能性，在文档部分了解更多信息，并加入Telegram 上的无代码聊天以直接与开发人员交流。