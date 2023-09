Architecture cloud native : tout ce que vous devez savoir

Qu’est-ce que l’architecture cloud native ?

L'architecture cloud native fait référence au processus de conception, de création, de déploiement et de gestion d'applications spécifiquement pour les environnements cloud. Il capitalise sur les capacités du cloud, telles que l'évolutivité, la résilience et les ressources à la demande, pour optimiser les performances, la vitesse et l'efficacité des applications.

Dans le développement d’applications traditionnelles, les logiciels sont souvent conçus pour s’exécuter sur du matériel ou des machines virtuelles spécifiques. Cependant, l'architecture cloud native met l'accent sur la création d'applications indépendantes de la plate-forme, capables de s'exécuter et d'évoluer de manière transparente sur plusieurs plates-formes cloud. En tirant parti des services spécifiques au cloud, les applications cloud natives peuvent s'adapter efficacement aux changements de charges de travail et simplifier le processus de déploiement.

Avantages de l'architecture cloud native

L'adoption d'une approche cloud native du développement et de l'architecture d'applications offre plusieurs avantages substantiels, notamment :

Mise sur le marché plus rapide : les applications cloud natives peuvent être facilement développées et déployées en tirant parti d'une large gamme de services gérés fournis par les plateformes cloud. Cela se traduit par des cycles de développement plus courts et des délais de mise sur le marché plus rapides , permettant aux organisations de répondre rapidement aux évolutions du marché et aux demandes des clients. Évolutivité : l'un des avantages les plus importants de l'architecture cloud native est sa capacité à évoluer horizontalement et verticalement. Les applications peuvent gérer automatiquement l'allocation des ressources et s'adapter à l'évolution des charges de travail, garantissant ainsi des performances optimales même pendant les périodes de demande fluctuante. Résilience et tolérance aux pannes : les applications cloud natives sont conçues pour gérer les pannes inattendues avec élégance. En mettant en œuvre des mécanismes avancés de gestion des erreurs et en répartissant les instances sur plusieurs zones de disponibilité, les développeurs peuvent garantir une haute disponibilité et un fonctionnement continu. Rentabilité : les applications cloud natives profitent des modèles de tarification à l'utilisation des fournisseurs de services cloud. Cette approche permet aux organisations d'éliminer les coûts matériels initiaux et de ne payer que pour les ressources qu'elles consomment réellement, maximisant ainsi la rentabilité. Efficacité informatique améliorée : en adoptant les principes d'architecture cloud native, les organisations peuvent rationaliser les processus de développement d'applications et minimiser les complexités liées à la gestion de divers environnements. Cela améliore l'efficacité informatique et permet aux équipes de développement de se concentrer sur la fourniture de nouvelles fonctionnalités et capacités, plutôt que sur la gestion de l'infrastructure.

Principes de l'architecture cloud native

L'architecture cloud native découle d'un ensemble de principes directeurs qui permettent aux organisations de créer des applications qui exploitent efficacement la puissance du cloud. Ces principes comprennent :

Microservices

L'architecture des microservices implique de décomposer les applications en petits services indépendants et faiblement couplés qui peuvent être développés, déployés et mis à l'échelle indépendamment. Cette approche permet un développement et un déploiement plus rapides de nouvelles fonctionnalités tout en minimisant le risque de pannes généralisées. En utilisant des microservices, les applications cloud natives peuvent atteindre une évolutivité et une flexibilité supérieures.

Conteneurs

Les conteneurs fournissent un environnement léger et portable pour exécuter des applications, garantissant un comportement cohérent sur différentes plates-formes. Ils encapsulent l'application, ses dépendances et les fichiers de configuration, permettant aux développeurs de créer et de déployer des applications plus efficacement. Les conteneurs contribuent également à une meilleure utilisation des ressources, à des temps de démarrage plus rapides et à une meilleure gestion du cycle de vie des applications.

Livraison continue

La livraison continue (CD) est une pratique essentielle dans le développement cloud natif. Il s’articule autour du concept de fourniture rapide et sûre de nouvelles fonctionnalités, mises à jour et corrections de bogues aux utilisateurs. Avec le CD, les développeurs intègrent, testent et déploient automatiquement les modifications de code, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire à la publication de nouvelles versions d'application.

Pratiques DevOps

DevOps est un ensemble de pratiques qui visent à unifier le développement logiciel (Dev) et les opérations logicielles (Ops) en favorisant une culture de collaboration et de responsabilité partagée. En mettant en œuvre les principes DevOps, les organisations peuvent rationaliser leurs processus de développement, améliorer la fréquence de déploiement et fournir des logiciels de meilleure qualité. Il aide les applications cloud natives à réaliser tout leur potentiel en garantissant une intégration, un déploiement et une gestion transparents.

Composants clés des applications cloud natives

Le développement d'une application cloud native implique plusieurs composants clés qui interagissent les uns avec les autres pour créer un système cohérent. Ces composants fonctionnent ensemble pour répondre aux exigences spécifiques des applications tout en adhérant aux principes de l'architecture cloud native. Voici les principaux composants d’une application cloud native :

Orchestration de conteneurs : pour gérer efficacement le cycle de vie des conteneurs dans un environnement distribué à grande échelle, des outils d'orchestration de conteneurs sont nécessaires. Kubernetes , Docker Swarm et Apache Mesos sont des plates-formes d'orchestration populaires qui automatisent le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des conteneurs. L'orchestration des conteneurs facilite considérablement la maintenance et la mise à l'échelle des applications cloud natives.

pour gérer efficacement le cycle de vie des conteneurs dans un environnement distribué à grande échelle, des outils d'orchestration de conteneurs sont nécessaires. Kubernetes , Docker Swarm et Apache Mesos sont des plates-formes d'orchestration populaires qui automatisent le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des conteneurs. L'orchestration des conteneurs facilite considérablement la maintenance et la mise à l'échelle des applications cloud natives. Service Mesh : un service mesh est une couche d'infrastructure dédiée qui facilite la communication de service à service. Il garantit une communication fiable et sécurisée entre les microservices tout en fournissant des fonctionnalités d’équilibrage de charge, de découverte de services, d’authentification et de chiffrement. Des exemples d'implémentations de maillage de services incluent Istio, Linkerd et Consul.

un service mesh est une couche d'infrastructure dédiée qui facilite la communication de service à service. Il garantit une communication fiable et sécurisée entre les microservices tout en fournissant des fonctionnalités d’équilibrage de charge, de découverte de services, d’authentification et de chiffrement. Des exemples d'implémentations de maillage de services incluent Istio, Linkerd et Consul. Passerelles API : les passerelles API agissent comme un point d'entrée unique pour gérer et sécuriser le trafic externe des différents microservices de votre application. Ils activent des fonctionnalités telles que le routage des requêtes, l’authentification et la limitation du débit. Les passerelles API simplifient la gestion des microservices et réduisent la latence en acheminant les requêtes directement vers le service concerné.

les passerelles API agissent comme un point d'entrée unique pour gérer et sécuriser le trafic externe des différents microservices de votre application. Ils activent des fonctionnalités telles que le routage des requêtes, l’authentification et la limitation du débit. Les passerelles API simplifient la gestion des microservices et réduisent la latence en acheminant les requêtes directement vers le service concerné. Bases de données distribuées : les bases de données distribuées stockent et gèrent les données sur plusieurs nœuds ou emplacements, offrant une haute disponibilité, une tolérance aux pannes et une évolutivité horizontale. Ils sont conçus pour fonctionner dans des environnements distribués, ce qui les rend idéaux pour les applications cloud natives. Certaines bases de données distribuées populaires sont Amazon DynamoDB, Apache Cassandra et Google Cloud Spanner.

Meilleures pratiques pour la conception et la création d'applications cloud natives

Lors de la conception et du développement d'applications cloud natives, le respect des bonnes pratiques peut améliorer considérablement les performances, la résilience et la maintenabilité de l'application. Voici quelques bonnes pratiques à considérer :

Conception adaptée aux échecs : acceptez le fait que des échecs se produiront dans un système distribué. Planifiez et concevez l'application pour qu'elle soit résiliente, en veillant à ce qu'elle puisse se remettre facilement des pannes. Mettez en œuvre des stratégies telles que l'utilisation de disjoncteurs, de tentatives et de mécanismes de repli pour minimiser l'impact des pannes sur le système. Implémenter une architecture de microservices : adoptez une architecture de microservices pour découpler les composants du système et faciliter la mise à l'échelle et le déploiement indépendants. Cela permet une maintenance plus facile et des cycles de développement plus rapides, car les équipes peuvent se concentrer sur des composants spécifiques sans affecter l'ensemble du système. Utiliser les conteneurs et l'orchestration : exploitez les conteneurs pour empaqueter les applications et leurs dépendances, fournissant ainsi un environnement d'exécution cohérent sur différentes infrastructures. Utilisez des outils d'orchestration de conteneurs pour automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion, garantissant ainsi un fonctionnement fluide dans un environnement cloud natif. Établir un pipeline d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) : mettez en œuvre un pipeline CI/CD pour automatiser la création, les tests et le déploiement de composants d'application. L'intégration continue des modifications de code et le déploiement de mises à jour permettent une mise sur le marché plus rapide, réduisent les erreurs potentielles et améliorent la stabilité du système. Adoptez les pratiques DevOps : adoptez les pratiques DevOps pour favoriser la collaboration entre les équipes de développement et d’exploitation. La mise en œuvre de processus DevOps permet de rationaliser la gestion du cycle de vie des applications, permettant des cycles de développement plus rapides et une efficacité opérationnelle améliorée. Donnez la priorité à la sécurité et à la confidentialité : concevez des applications en gardant à l’esprit la sécurité et la confidentialité. Mettez en œuvre des pratiques de codage sécurisées, utilisez le cryptage pour les communications et le stockage des données, et effectuez régulièrement des audits de sécurité pour identifier les vulnérabilités potentielles et atténuer les risques.

AppMaster.io , une puissante plateforme sans code , facilite le développement d'applications cloud natives en permettant aux développeurs de concevoir et de créer rapidement des applications évolutives pour les environnements Web, mobiles et back-end. Voici comment AppMaster peut vous aider dans le développement cloud natif :

Intégration back-end et automatisation

AppMaster fournit des outils visuels pour concevoir un schéma de base de données, des modèles de données et une logique métier. Cela élimine le besoin d’une intégration manuelle du backend, réduisant ainsi le temps et la complexité du développement.

Architecture d'application évolutive

Construites sur Kubernetes, les applications AppMaster peuvent être facilement mises à l'échelle ou réduites pour s'adapter à l'évolution des charges de travail. Cela garantit que les applications restent performantes et réactives même sous une charge importante.

Environnement de développement visuel

L'environnement de développement visuel d' AppMaster permet aux utilisateurs de créer des interfaces d'application à l'aide d'une interface glisser-déposer . Cela accélère le processus de conception en permettant aux développeurs de prototyper et de créer rapidement des interfaces utilisateur pour les applications Web et mobiles.

Prise en charge multiplateforme

Les développeurs peuvent créer des applications qui fonctionnent de manière transparente dans les environnements Web, mobiles et back-end à l'aide d'une base de code unique. Cela élimine le besoin de développement spécifique à la plate-forme, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.

Intégration et déploiement continus

AppMaster génère automatiquement le code source de l'application, compile les binaires et regroupe les applications dans des conteneurs Docker . Cela simplifie le processus de déploiement et permet une intégration transparente avec les pipelines CI/CD. En tirant parti de la plateforme no-code d' AppMaster, les développeurs peuvent facilement concevoir, créer et déployer des applications cloud natives évolutives, bénéficiant ainsi des avantages de l'architecture cloud native sans la complexité.