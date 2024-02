Hochverfügbarkeit (HA) ist ein entscheidendes Konzept im Bereich der Softwareentwicklung und des IT-Infrastrukturmanagements, das im Zusammenhang mit no-code Plattformen wie AppMaster erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Im Wesentlichen bezieht sich Hochverfügbarkeit auf den Entwurf, die Implementierung und die Wartung eines Systems oder Dienstes in einer Weise, dass dieser zugänglich und betriebsbereit bleibt und ohne nennenswerte Ausfallzeiten oder Unterbrechungen optimal funktioniert. Dies wird durch die Integration von Redundanz, Fehlertoleranz und wirksamen Lastausgleichsmaßnahmen erreicht, um die negativen Auswirkungen von Hardwareausfällen, Softwareabstürzen oder anderen unvorhergesehenen Problemen abzumildern.

No-code Plattformen wie AppMaster haben den Softwareentwicklungsprozess revolutioniert, indem sie es Benutzern ermöglichen, robuste, skalierbare und hochverfügbare Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. AppMaster unterstützt seine Kunden dabei, Datenmodelle zu entwerfen, Geschäftsprozesse aufzubauen und Benutzeroberflächen für Web- und mobile Anwendungen zu erstellen. Mit hoher Verfügbarkeit als Eckpfeiler seiner Architektur stellt AppMaster sicher, dass die für seine Kunden generierten Anwendungen ein nahtloses und unterbrechungsfreies Benutzererlebnis bieten.

Laut der Global Server Hardware and Server OS Reliability Survey 2021 von Information Technology Intelligence Consulting (ITIC) benötigen die meisten Unternehmen eine Betriebszeit ihrer kritischen Systeme von mindestens 99,99 %, was nicht mehr als 52,6 Minuten ungeplanter jährlicher Ausfallzeit entspricht. Dieses Maß an Hochverfügbarkeit kann schwierig und teuer zu erreichen sein, insbesondere für kleinere Unternehmen mit begrenzten Ressourcen. Allerdings haben Plattformen wie AppMaster es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, eine hohe Verfügbarkeit ihrer Anwendungen zu erreichen und aufrechtzuerhalten, ohne dass nennenswerte Kosten entstehen.

AppMaster nutzt modernste Technologien und Best Practices der Branche, um eine hohe Verfügbarkeit für die Anwendungen seiner Kunden sicherzustellen. Zu den bemerkenswerten Merkmalen und Funktionalitäten, die zu den Hochverfügbarkeitsfunktionen von AppMaster beitragen, gehören:

Horizontale Skalierung: Die von AppMaster generierten Anwendungen verwenden zustandslose Backend-Architekturen, die eine horizontale Skalierung ermöglichen, um steigenden Arbeitslasten und Benutzeranforderungen nahtlos gerecht zu werden. Wenn mehr Ressourcen benötigt werden, können problemlos zusätzliche Instanzen der Backend-Anwendung bereitgestellt werden, wodurch die hohe Verfügbarkeit des Systems erhalten bleibt.

Die von generierten Anwendungen verwenden zustandslose Backend-Architekturen, die eine horizontale Skalierung ermöglichen, um steigenden Arbeitslasten und Benutzeranforderungen nahtlos gerecht zu werden. Wenn mehr Ressourcen benötigt werden, können problemlos zusätzliche Instanzen der Backend-Anwendung bereitgestellt werden, wodurch die hohe Verfügbarkeit des Systems erhalten bleibt. Lastausgleich: Der Lastausgleich ist ein wesentlicher Bestandteil der Hochverfügbarkeitsgleichung, da er sicherstellt, dass eingehender Netzwerkverkehr und Anwendungsanforderungen gleichmäßig auf die verfügbaren Ressourcen verteilt werden. Die Backend-Anwendungen von AppMaster sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit modernen Lastausgleichslösungen zusammenarbeiten und eine optimale Leistung auch in Spitzenverkehrszeiten ermöglichen.

Der Lastausgleich ist ein wesentlicher Bestandteil der Hochverfügbarkeitsgleichung, da er sicherstellt, dass eingehender Netzwerkverkehr und Anwendungsanforderungen gleichmäßig auf die verfügbaren Ressourcen verteilt werden. Die Backend-Anwendungen von sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit modernen Lastausgleichslösungen zusammenarbeiten und eine optimale Leistung auch in Spitzenverkehrszeiten ermöglichen. Datenbankunterstützung: In der heutigen datengesteuerten Welt spielen Datenbanken eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung einer hohen Verfügbarkeit für Anwendungen. AppMaster unterstützt Postgresql-kompatible Datenbanken als Primärdatenbanken für seine generierten Anwendungen und gewährleistet so ein hohes Maß an Datenredundanz, Replikation und Failover, um die Gesamtsystemverfügbarkeit aufrechtzuerhalten.

In der heutigen datengesteuerten Welt spielen Datenbanken eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung einer hohen Verfügbarkeit für Anwendungen. unterstützt Postgresql-kompatible Datenbanken als Primärdatenbanken für seine generierten Anwendungen und gewährleistet so ein hohes Maß an Datenredundanz, Replikation und Failover, um die Gesamtsystemverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Automatische Dokumentation und Migration: Bei jeder Änderung der Anwendungspläne generiert AppMaster automatisch aktualisierte Dokumentations- und Migrationsskripte für die endpoints und das Datenbankschema. Dies rationalisiert den Aktualisierungsprozess, verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit und trägt dazu bei, ein hohes Maß an Verfügbarkeit bei Anwendungsaktualisierungen aufrechtzuerhalten.

Bei jeder Änderung der Anwendungspläne generiert automatisch aktualisierte Dokumentations- und Migrationsskripte für die und das Datenbankschema. Dies rationalisiert den Aktualisierungsprozess, verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit und trägt dazu bei, ein hohes Maß an Verfügbarkeit bei Anwendungsaktualisierungen aufrechtzuerhalten. Kontinuierliche Integration und Bereitstellung: Die integrierten Automatisierungstools von AppMaster erleichtern die nahtlose Integration, Kompilierung und Prüfung von Anwendungen und stellen sicher, dass sie aktuell und fehlerfrei sind. Dadurch können die Anwendungen über Containertechnologien wie Docker für eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung in der Cloud oder beim Hosting vor Ort bereitgestellt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hochverfügbarkeit ein wesentlicher Aspekt der modernen Softwareentwicklung ist, insbesondere im Zusammenhang mit no-code Plattformen wie AppMaster. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und die Einhaltung branchenüblicher Best Practices stellt AppMaster sicher, dass seine Kunden hochverfügbare Anwendungen mit minimalem Aufwand und maximaler Zuverlässigkeit erstellen und warten können. Durch Funktionen wie horizontale Skalierung, Lastausgleich, Postgresql-kompatible Datenbankunterstützung, automatische Dokumentation sowie kontinuierliche Integration und Bereitstellung bietet AppMaster eine robuste, skalierbare Grundlage für alle, die hochwertige Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit erstellen möchten, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen .