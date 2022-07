Automatische Benachrichtigungen sind eine großartige Möglichkeit, Ihre Online-Aktivitäten zu verfolgen und Updates für verschiedene Ereignisse zu erhalten. Sie können automatische Benachrichtigungen für alles einrichten, von neuen E-Mails und Social-Media-Updates bis hin zu anstehenden Terminen und Wetterwarnungen.

Dieser Artikel beantwortet zwei Fragen: Wie können Sie von automatisierten Benachrichtigungen profitieren und sie anpassen?

Hauptvorteile automatisierter Benachrichtigungen

Automatische Benachrichtigungen sind auf jedem Gerät, das wir tragen. Jede App, die wir verwenden und nicht verwenden, erinnert uns ständig an Aktivitäten auf ihrer Seite. Während einige der Warnungen ehrlich gesagt nicht nützlich sind, im Allgemeinen die App selbst bewerben und uns dazu bringen, neue Produkte zu kaufen, können andere Ihren Arbeitsablauf und Ihren Lebensstil wirklich positiv beeinflussen.

Warum brauchst du sie? Sie können automatische Benachrichtigungen für fast alles verwenden – von der Aktualisierung neuer E-Mails und Social-Media-Updates bis hin zum Erhalt von Updates zu bevorstehenden Terminen und Wettervorhersagen. Sie können sie sogar verwenden, um freigegebene Dokumente zu verfolgen oder sicherzustellen, dass Ihre Freunde wissen, wann Sie verfügbar sind.

Mit automatischen Benachrichtigungen müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, ein einzelnes Update oder eine Warnung zu verpassen. Indem Sie verschiedene Arten von Benachrichtigungen einrichten, können Sie sicher sein, dass Sie Updates erhalten, wo immer Sie sind. Benachrichtigungen stellen sicher, dass Sie immer über die neuesten Nachrichten und Änderungen Ihres Zeitplans informiert sind.

Die Verwendung automatisierter Benachrichtigungen bietet viele Vorteile.

Vorteile von automatischen Benachrichtigungen, wenn Sie ein Benutzer sind

Zeit sparen. Anstatt alle Apps auf neue Updates und Aktivitäten zu überprüfen, können Sie das Benachrichtigungscenter Ihres Geräts durchsuchen und feststellen, ob etwas Wichtiges passiert ist. Das spart vor allem im hektischen Wording-Tag deutlich Zeit und Mühe.

Was ist hier wichtig? Bei all den verschiedenen Arten von Warnungen, Aktualisierungen und Informationen, die heute verfügbar sind, kann es manchmal schwierig sein, den Überblick zu behalten. Um das Benachrichtigungszentrum einzurichten, müssen Sie alle Apps und Dienste durchgehen und Benachrichtigungen priorisieren, indem Sie nur die wichtigen aktivieren. Weitere Vorschläge zum Anpassen von Benachrichtigungen finden Sie später im Beitrag.

Bleiben Sie organisiert . Automatische Benachrichtigungen können Ihnen helfen, organisiert zu bleiben und Ihren Zeitplan einzuhalten. Richten Sie Benachrichtigungen für neue Arbeits-E-Mails, anstehende Termine und wichtige Updates ein.

Mit automatischen Benachrichtigungen in Ihrem Kalender müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, zu spät zu kommen und wichtige Besprechungen und Anrufe zu vergessen. Indem Sie automatische Benachrichtigungen für Ihren Kalender einrichten, werden Sie überall an bevorstehende Ereignisse erinnert und verpassen garantiert keinen Termin.

Mit aktivierten Benachrichtigungen organisieren Sie den Arbeitsablauf optimal und erhalten immer die notwendigen Erinnerungen darüber, was erledigt werden muss.

Bleiben Sie in verschiedenen Situationen informiert. Verschiedene Arten von Benachrichtigungen können einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, den Überblick über die benötigten Informationen zu behalten. Wetterwarnungen eignen sich beispielsweise hervorragend, um die Temperatur und andere Bedingungen zu verfolgen, wo immer Sie sich befinden. Automatische Benachrichtigungen über Ihr Lieblingssportteam zu erhalten, ist eine weitere großartige Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne ständig eine Website oder Social-Media-Konten manuell überprüfen zu müssen.

Automatische Benachrichtigungen können Sie in Notfällen schützen und auf dem Laufenden halten. Sie können Warnungen für Unwetterereignisse in Ihrer Region einrichten, wie z. B. Hurrikane, Tornados oder Sturzfluten. Auf diese Weise wissen Sie, wann Sie handeln müssen, und sind vorbereitet.

In Verbindung bleiben. Benachrichtigungen können Ihnen helfen, mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben. Sie können Benachrichtigungen für neue Beiträge in sozialen Netzwerken einrichten oder wenn Ihre Freunde und Familienmitglieder neue Updates posten. Mit rechtzeitigen Benachrichtigungen verpassen Sie keine Ereignisse und Neuigkeiten.

Vorteile automatisierter Benachrichtigungen für App-Ersteller

Wenn Sie ein App-Ersteller sind, ist es wichtig, ein Benutzerbenachrichtigungssystem zu haben. Wie genau kann es in Ihrem Unternehmen helfen?

Erhöhen Sie die Benutzerbindung und stimulieren Sie das Engagement. Benachrichtigungen geben Ihnen die Möglichkeit zu ändern, wie Sie mit den Benutzern interagieren. Nutzen Sie diese Flexibilität, um zeitnahe und relevante Warnungen zu senden. Halten Sie sie engagiert und involviert, indem Sie sie über aktuelle Ereignisse wie Sonderangebote informieren.

Außerdem können Benachrichtigungen dazu beitragen, Benutzer zu halten. Viele Gerätehalter öffnen die heruntergeladenen Apps nach der Installation nicht. Personalisierte Benachrichtigungen sind eine effektive Möglichkeit, ihr Interesse zu wecken und inaktive Benutzer in aktive zu verwandeln.

Benachrichtigen Sie über Updates und Neuigkeiten. Informieren Sie die Benutzer jedes Mal, wenn eine wichtige Aktualisierung oder Änderung in Ihrer App auftritt. Es verbessert den Gesamteindruck der Interaktion mit Ihrer Anwendung. Benachrichtigungen können Zeit sparen und die Nutzung der App vereinfachen, wenn der Benutzer zum Beispiel über den Link in der Benachrichtigung genau an die Stelle weitergeleitet wird, an der er ohne unnötige Klicks sofort handeln kann.

Konversionsraten erhöhen. Rechtzeitig gesendete Benachrichtigungen erhöhen die Konversionsraten erheblich. Ein gutes Beispiel ist die E-Commerce-Branche. E-Commerce-Anwendungen sind oft mit dem Problem verlassener Warenkörbe konfrontiert. Um dies zu vermeiden, können Sie einen Kunden jederzeit über einen Artikel benachrichtigen, der im Einkaufswagen gelassen wurde und die Kasse nicht passiert hat. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Benutzer über bevorstehende Verkäufe und Rabatte informieren, damit sie die Chance haben, in Ihrem Geschäft ein tolles Angebot zu erhalten.

Insgesamt sind automatisierte Benachrichtigungen ein großartiges Tool, da Sie damit die Kontrolle über Ihren Zeitplan übernehmen und effizienter und produktiver mit Ihrer Zeit umgehen können.

Wie stelle ich die Benachrichtigung ein?

Zu viele Benachrichtigungen zu erhalten, kann frustrierend und überwältigend sein. Trotz ihrer Vorteile können automatisierte Benachrichtigungen nur hilfreich sein, wenn sie aufrecht gestellt werden. Sehen wir uns an, wie Sie Ihre täglichen Benachrichtigungen anpassen können. Hier sind ein paar Tipps:

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Benachrichtigungen erhalten

Nicht alle Nachrichten sind gleich, also stellen Sie sicher, dass Sie nur die Benachrichtigungen erhalten, die für Sie wichtig sind. Dies könnten beispielsweise nur arbeitsbezogene und persönliche Konten ohne Stummschaltung sein, stummgeschaltete Unterhaltungskonten mit unnötigen Informationen auf Social-Media-Plattformen.

Achten Sie auf Ihre Einstellungen

Jede Benachrichtigung hat ihre eigenen Einstellungen, passen Sie sie also entsprechend an.

Organisieren Sie Ihr Benachrichtigungsfeld

Die Verwendung automatisierter Benachrichtigungen ist eine hervorragende Möglichkeit, alle Ereignisse zu verfolgen, an denen Sie interessiert sind. Indem Sie verschiedene Arten von Benachrichtigungen abonnieren, können Sie sie in Ihrem Benachrichtigungsfeld auf eine für Sie sinnvolle Weise sortieren. Dies erleichtert die Organisation der Benachrichtigungen, sodass Sie nur Ihre wichtigsten anzeigen müssen.

Verwenden Sie Ton- oder Vibrationsoptionen sparsam

Benachrichtigungen mit Ton oder Vibration können für Erinnerungen hilfreich sein, aber wenn Ihr Telefon ständig summt oder Geräusche von sich gibt, kann es andere Menschen um Sie herum verrückt machen.

Passen Sie Benachrichtigungen für Apps an, die Sie stören

Sie sind großartig, aber manchmal können sie zu viel sein. Wenn es eine App gibt, die Sie nie verwenden oder die Sie ständig nervt, passen Sie die Einstellungen so an, dass sie Sie nicht mehr benachrichtigt. Mit anderen Worten: Deaktivieren Sie Benachrichtigungen für Dinge, die Sie nicht benötigen. Wenn Sie für etwas keine Nachricht benötigen, schalten Sie sie aus. Dies hilft, Ihr Benachrichtigungsfeld sauber und organisiert zu halten.

Benachrichtigungshäufigkeit

Wenn Sie automatische Benachrichtigungen einrichten, sollten Sie berücksichtigen, wie oft Sie sie erhalten möchten. Möchten Sie jedes Mal eine Benachrichtigung erhalten, wenn etwas passiert, oder nur einmal am Tag oder in der Woche? Es ist wichtig, eine Frequenz zu finden, die für Sie funktioniert und nicht zu überwältigend oder störend ist.

Denken Sie darüber nach, was Ihnen wichtig ist und worauf Sie achten müssen. Wenn Sie beispielsweise eine wichtige E-Mail erwarten, möchten Sie möglicherweise eine Benachrichtigung einrichten, die Sie benachrichtigt, sobald die E-Mail gesendet wird. Wenn Sie dagegen nur einmal am Tag Ihre E-Mails abrufen möchten, können Sie eine Benachrichtigung für das Ende des Tages einrichten.

Gleiches gilt für soziale Medien. Wenn Sie jedes Mal benachrichtigt werden möchten, wenn jemand Ihren Beitrag mit „Gefällt mir“ markiert oder kommentiert, dann richten Sie dafür Benachrichtigungen ein. Wenn Sie nur einmal täglich Updates erhalten möchten, richten Sie eine automatische Benachrichtigung für das Ende jedes Tages ein.

